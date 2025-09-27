IND vs SL Live: श्रीलंकेची फडफड, भारताची वाढवलेली धडधड! Asia Cup 2025 मध्ये सुपर ओव्हरचा थरार

India vs Sri Lanka Asia Cup 2025 Marathi Live: श्रीलंकेने आशिया चषक स्पर्धेतील त्याच्या शेवटच्या लढतीत चांगली फडफड केली आणि त्यांचा खेळ पाहून टीम इंडियाची धडधड नक्की वाढवली. स्पर्धेबाहेर गेलेल्या श्रीलंकेसमोर २०२ धावांचे लक्ष्य भरपूर आहे, असा भ्रम भारतीय गोलंदाजांना झाला होता. पण, पथून निसंकाने शतक झळकावून तो भ्रमाचा भोपळा फोडला आणि त्याला कुसल परेराची साथ मिळाली. या दोघांनी मॅच भारताच्या ताब्यातून खेचून नेली होती, पंरतु परेराची विकेट पडली अन् भारतीय गोलंदाजांनी सामन्यात पुनरागमन केले. पण,शेवटच्या चेंडूवर रन आऊट न झाल्याने सामना बरोबरीत सुटला अन् सामना सुपर ओव्हरमध्ये गेला. .भारताने अभिषेक शर्माच्या ३१ चेंडूंत ८ चौकार व २ षटकारांसह ६१ धावांच्या जोरावर ५ बाद २०२ धावा केल्या. अभिषेक व सूर्यकुमार ( १२) यांनी दुसऱ्या विकेटसाठी ३३ चेंडूंत ५९ धावा जोडल्या. त्यानंतर तिलक वर्मा व संजू सॅमसन यांनी ४२ चेंडूंत ६६ धावांची भागीदारी केली. संजूने ३९ धावांची खेळी केली, तिलक ३४ चेंडूत ४ चौकार व १ षटकारासर नाबाद ४९ धावा केल्या, तर अक्षरही १५ चेंडूंत २१ धावांवर नाबाद राहिला. .IND vs SL Live: पथूम निसंकाचे वादळी शतक! कुसल परेरासह भारतीय गोलंदाजांना दिला चोप, विजयासाठी लावला जोर.हार्दिक पांड्याने श्रीलंकेला पहिल्या षटकात कुसल मेंडिलसा गोल्डन डकवर बाद करून धक्का दिला. पण, पथूम निसंका व कुसल परेरा यांनी दुसऱ्या विकेटसाठी १२७ धावांची भागीदारी केली. ही आशिया चषक स्पर्धेतील सर्वोत्तम भागीदारी ठरली. यापूर्वी लोकेश राहुल व विराट कोहली यांनी २०२२ मध्ये ११९ धावांची भागीदारी केली होती. तो विक्रम आज मोडला गेला. .कुसल परेरा ३२ चेंडूंत ८ चौकार व १ षटकारासह ५८ धावांवर माघारी परतला. त्यानंतर कुलदीप यादवने श्रीलंकेचा कर्णधार चरिथ असलंकाला ( ५) गिलकरवी झेलबाद केले. कमिंडू मेंडिसही ( ३) अर्शदीपच्या गोलंदाजीवर स्वस्तात बाद झाला. दरम्यान पथूमने षटकार खेचून ५३ चेंडूंत शतक पूर्ण केले. त्याच्या शतकी खेळीत ७ चौकार व ६ षटकारांचा समावेश होता. .भारताविरुद्ध Asia Cup Final जिंकायची असेल तर 'अभिषेक बच्चन'ला लवकर बाद करा! शोएब अख्तरचा पाकिस्तानींना अजब सल्ला, Video .१२ चेंडंत २३ धावांची गरज असताना १९व्या षटकात अर्शदीपच्या गोलंदाजीवर ११ धावा आल्या. ६ चेंडूंत १२ धावांची गरज असताना सूर्याने चेंडू हर्षित राणाकडे सोपपला. हर्षितने ३ षटकांत ४४ धावा दिल्या होत्या, पंरतु पहिल्याच चेंडूवर त्याने महत्त्वाची विकेट मिळवून दिली. पथूम ५८ चेंडूंत ७ चौकार व ६ षटकारासह १०७ धावांवर बाद झाला. तरी शेवटच्या षटकापर्यंत सामना गेला अन् श्रीलंकेला तीन धावा हव्या होत्या. त्यात वरूण चक्रवर्थीने केलेला थ्रो हर्षितने योग्य रित्या टिपला असता तर श्रीलंकेचा फलंदाज रन आऊट झाला असता. पण, तसे झाले नाही आणि श्रीलंकेने दोन धावा घेत सामना २०२ असा बरोबरीत सोडवला. त्यामुळे सामना सुपर ओव्हरमध्ये गेला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.