IND vs UAE : T20I मधील सर्वात मोठा विजय ते लहान सामना; सूर्याच्या टीम इंडियाने नोंदवले ८ भन्नाट विक्रम... टॉस पराभवाची मालिकाही खंडित

Asia Cup 2025 IND vs UAE Records : आशिया चषक २०२५ मध्ये टीम इंडियाने इतिहास रचला. दुबईत खेळल्या गेलेल्या भारत विरुद्ध UAE सामन्यात सूर्यकुमार यादवच्या संघाने सर्वात मोठा विजय मिळवला आणि एकाच वेळी ८ भन्नाट विक्रम आपल्या नावे केले.
  • भारताने UAE वर ९ विकेट्सने आणि ९३ चेंडू राखून सर्वात मोठा T20I विजय मिळवला.

  • UAE संघ फक्त ५७ धावांत गडगडला, ही त्यांची T20I मधील निचांक खेळी ठरली.

  • कुलदीप यादवने ४-७ अशी गोलंदाजी करून आशिया कपातील दुसरी सर्वोत्तम कामगिरी केली.

India Registers Biggest T20I Win, Ends Toss-Loss Streak : भारतीय संघाने आशिया चषक २०२५ स्पर्धेत दणदणीत विजयाने सुरुवात केली. दुबळ्या संयुक्त अरब अमिरातीवर ९ विकेट्स व ९३ चेंडूंत विजय मिळवून अ गटातील गुणखाते उघडले. कुलदीप यादव ( ४-७) व शिवम दुबे ( ३-४) यांच्या भेदक माऱ्यासमोर यूएईचा संघ ५७ धावांवर गडगडला आणि भारताने ४.३ षटकांत मॅच जिंकली. या विजयासह सूर्यकुमार यादवच्या टीमने ८ मोठ्या विक्रमाची नोंद केली.

