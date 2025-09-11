Asia Cup 2025 : आश्चर्यच... ७७१० दिवसांत टीम इंडियासोबत प्रथमच असे घडले, आशिया चषक स्पर्धेत ते....

भारताने यूएईला केवळ ५७ धावांत गुंडाळून ९ विकेट्स राखून ऐतिहासिक विजय मिळवला.यूएईविरुद्धची ५७ धावांची ही खेळी पुरुषांच्या टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यातील भारताविरुद्धची सर्वात निचांक धावसंख्या ठरली.कुलदीप यादव (४-७) आणि शिवम दुबे (३-४) या विजयाचे नायक ठरले..Team India Asia Cup 2025 new era players : भारतीय संघाने आशिया चषक स्पर्धेच्या पहिल्या सामन्यात दुबळ्या युएईवर निर्विवाद वर्चस्व गाजवले. यूएईचा संपूर्ण संघ ५७ धावांवर गुंडाळल्यानंतर भारताने ४.३ षटकांत विजय मिळवला. भारताने ९ विकेट्स व ९७ चेंडू राखून बाजी मारली. कुलदीप यादव व शिवम दुबे या विजयाचे नायक ठरले. पण, सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखाली खेळणाऱ्या या संघात प्रथमच एक आश्चर्यकारक चित्र पाहायला मिळाले. ७७१० दिवसांत प्रथम भारतीय संघासोबत असे घडले आहे..यूएईचा संघ ५७ धावांवर गडगडला आणि भारताविरुद्ध पुरुषांच्या आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२० सामन्यातील ही निचांक धावसंख्या आहे. यापूर्वी २०२३ मध्ये अहमदाबाद येथे झालेल्या सामन्यात न्यूझीलंडचा संपूर्ण संघ ६६ धावांत गार झाला होता. यूएई ५७ धावांवर ऑल आऊट झाला आणि ही त्यांची निचांक खेळी ठरली. यापूर्वी ते २०२४ मध्ये स्कॉटलंडविरुद्ध ६२ धावांवर सर्वबाद झाले होते..IND vs UAE : T20I मधील सर्वात मोठा विजय ते लहान सामना; सूर्याच्या टीम इंडियाने नोंदवले ८ भन्नाट विक्रम... टॉस पराभवाची मालिकाही खंडित.भारतीय संघाने २००४ च्या आशिया चषक स्पर्धेच्या फायनलमध्ये श्रीलंकेवर विजय मिळवला होता. तो एक सामना असा होता की भारतीय संघात रोहित शर्मा, विराट कोहली किंवा रवींद्र जडेजा यांच्यापैकी एकही खेळाडू नव्हता. त्यानंतर पुढची आशिया चषक स्पर्धा पाकिस्तानात झाली आणि रोहित प्रत्येक सामना खेळला होता. विराट व जडेजा यांनी २०१० मध्ये आशिया चषक स्पर्धेत पदार्पण केले..महेंद्रसिंग धोनीच्या नेतृत्वाखाली त्या संघात रोहित, विराट व जडेजा तिघेही होते आणि जेतेपद जिंकले होते. पण, काल झालेल्या सामन्यात भारतीय संघात ना रोहित होता, ना विराट अन् ना जडेजा.. भारतीय संघ प्रथमच ट्वेंटी-२० आशिया चषक स्पर्धेत या त्रिकुटाशिवाय खेळला. हे तिघेही २०१६ व २०२२ च्या आशिया चषक स्पर्धेत टीम इंडियाचे सदस्य होते..Asia Cup 2025: अभिषेक शर्माने रचला इतिहास! असा पराक्रम जो रोहित शर्मा, विराट कोहली यांनाही नाही जमला... .रोहित शर्मा २००८ ते २०२३ या कालावधीत टीम इंडियासोबत आशिया चषकाच्या प्रत्येक हंगामात खेळला. विराट २०१० ते २०१८ मधील प्रत्येक आशिया चषक स्प्रधा खेळला आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.