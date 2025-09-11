Asia Cup 2025 : आश्चर्यच... ७७१० दिवसांत टीम इंडियासोबत प्रथमच असे घडले, आशिया चषक स्पर्धेत ते....

Cricket

For the First Time Since 2004 : आशिया चषक स्पर्धेत भारताने विजयाने सुरूवात केली. पण, हा सामना वेगळ्या अर्थाने चर्चेत आला. भारताच्या क्रिकेट इतिहासात ७७१० दिवस न घडलेली घटना या सामन्यात घडली.
Team India took the field without Rohit Sharma, Virat Kohli, or Ravindra Jadeja for the first time in 21 years

  • भारताने यूएईला केवळ ५७ धावांत गुंडाळून ९ विकेट्स राखून ऐतिहासिक विजय मिळवला.

  • यूएईविरुद्धची ५७ धावांची ही खेळी पुरुषांच्या टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यातील भारताविरुद्धची सर्वात निचांक धावसंख्या ठरली.

  • कुलदीप यादव (४-७) आणि शिवम दुबे (३-४) या विजयाचे नायक ठरले.

Team India Asia Cup 2025 new era players : भारतीय संघाने आशिया चषक स्पर्धेच्या पहिल्या सामन्यात दुबळ्या युएईवर निर्विवाद वर्चस्व गाजवले. यूएईचा संपूर्ण संघ ५७ धावांवर गुंडाळल्यानंतर भारताने ४.३ षटकांत विजय मिळवला. भारताने ९ विकेट्स व ९७ चेंडू राखून बाजी मारली. कुलदीप यादव व शिवम दुबे या विजयाचे नायक ठरले. पण, सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखाली खेळणाऱ्या या संघात प्रथमच एक आश्चर्यकारक चित्र पाहायला मिळाले. ७७१० दिवसांत प्रथम भारतीय संघासोबत असे घडले आहे.

