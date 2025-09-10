Asia Cup, IND vs UAE: सूर्यकुमार यादवने जिंकला टॉस; संजू सॅमसन-बुमराहला मिळाली संधी? पाहा प्लेइंग-११

आशिया कप २०२५ मध्ये भारतीय संघ सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखाली UAE विरुद्ध पहिला सामना खेळत आहे. नाणेफेक जिंकून भारताने प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. संघात संजू सॅमसन, शुभमन गिल आणि अभिषेक शर्मा यांना संधी मिळाली. .आशिया कप २०२५ स्पर्धेत सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वात खेळणाऱ्या भारतीय संघाच्या मोहिमेची सुरुवात बुधवारी (१० सप्टेंबर) होत आहे. भारताचा पहिला सामना यजमान संयुक्त अरब अमिराती (UAE) संघाविरुद्ध खेळवला जात आहे. हा सामना दुबई आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर खेळवला जाणार आहे..Asia Cup 2025: 'यार हे कोणाला बाहेर ठेवणार?', भारताचा संघ पाहून शोएब अख्तर चक्रावला; पाहा काय म्हणाला.या सामन्याला सुरुवात होण्यापूर्वी भारतीय संघ प्लेइंग इलेव्हनमध्ये कोणाला संधी देईल, याची बरीच चर्चा होती. संजू सॅमसन सलामीला खेळणार की नाही, उपकर्णधार शुभमन गिल कोणत्या क्रमांकावर खेळणार, गोलंदाजांमध्ये कोणाला संधी मिळणार, असे अनेक प्रश्न उपस्थित झाले होते. पण अखेर नाणेफेक झाल्यानंतर यातील बऱ्याच प्रश्नांची उत्तरे मिळाली आहेत..या सामन्यात भारतीय संघाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवने नाणेफेक जिंकली असून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याने सांगितले की संघाने चांगला सराव केला आहे. दरम्यान, भारतीय संघाने अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल आणि संजू सॅमसन या तिघांनाही संधी दिली आहे. त्यामुळे आता कोण कोणत्या क्रमांकावर खेळणार हे पाहावे लागणार आहे.याशिवाय अष्टपैलू म्हणून शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या आणि अक्षर पटेल या तिघांनाही संधी मिळाली आहे. दरम्यान, जसप्रीत बुमराहसह कुलदीप यादव आणि वरुण चक्रवर्तीही संघात आहे. मात्र संघात अर्शदीप सिंगला संधी मिळालेली नाही. यामागील कारण समोर आलेले नाही.दरम्यान, युएईचा कर्णधार मुहम्मद वासीमने म्हटले की खेळपट्टी ताजी असल्याने त्यानेही प्रथम गोलंदाजी करण्याला प्राधान्य दिले असते. तसेच त्याने सांगितले की संघात चांगला समतोल आहे..प्लेइंग इलेव्हन -भारत - अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव(कर्णधार), तिलक वर्मा, संजू सॅमसन(यष्टीरक्षक), शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्तीयुएई - मुहम्मद वसीम (कर्णधार), अलिशान शराफू, मुहम्मद जोहैब, राहुल चोप्रा (यष्टीरक्षक), आसिफ खान, हर्षित कौशिक, हैदर अली, ध्रुव पराशर, मुहम्मद रोहिद खान, जुनैद सिद्दिकी, सिमरनजीत सिंग.Asia Cup 2025: 'बुमराह जर UAE विरुद्ध खेळला, तर आंदोलन करेल', माजी भारतीय क्रिकेटपटूने कंल जाहीर.भारतीय संघ ९ व्यांदा विजेतेपदासाठी मैदानातदरम्यान, भारतीय संघाने आत्तापर्यंत ८ वेळा आशिया कप जिंकला आहे. त्यामुळे भारतीय संघ या स्पर्धेतील सर्वात यशस्वी संघ आहे. आता भारतीय संघ नवव्यांदा आशिया कप जिंकण्यासाठी मैदानात उतरला आहे..FAQsप्रश्न १: भारताचा आशिया कप २०२५ मधील पहिला सामना कोणासोबत आहे?उत्तर: भारताचा पहिला सामना संयुक्त अरब अमिराती (UAE) विरुद्ध आहे.(English: Who is India’s first opponent in Asia Cup 2025?)प्रश्न २: हा सामना कुठे खेळला जात आहे?उत्तर: सामना दुबई आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर खेळला जात आहे.(English: Where is the match being played?)प्रश्न ३: नाणेफेक कोण जिंकला आणि काय निर्णय घेतला?उत्तर: सूर्यकुमार यादवने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला.(English: Who won the toss and what was the decision?)प्रश्न ४: अर्शदीप सिंगला संधी मिळाली का?उत्तर: नाही, अर्शदीप सिंगला या सामन्यात संधी मिळालेली नाही.(English: Did Arshdeep Singh get a chance?)प्रश्न ५: भारतीय संघाने आतापर्यंत किती वेळा आशिया कप जिंकला आहे?उत्तर: भारतीय संघाने आतापर्यंत ८ वेळा आशिया कप जिंकला आहे.(English: How many times has India won the Asia Cup?).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.