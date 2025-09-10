Cricket

Asia Cup, IND vs UAE: सूर्यकुमार यादवने जिंकला टॉस; संजू सॅमसन-बुमराहला मिळाली संधी? पाहा प्लेइंग-११

India vs UAE match Toss, Playing XI: आशिया कप २०२५ स्पर्धेत भारतीय संघाच्या मोहिमेला आजपासून सुरुवात झाली आहे. पहिला सामना युएईविरुद्ध होत आहे. या सामन्यात प्लेइंग इलेव्हनमध्ये कोणाला संधी मिळाली, हे जाणून घ्या.
Asia Cup 2025 | India vs UAE

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • आशिया कप २०२५ मध्ये भारतीय संघ सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखाली UAE विरुद्ध पहिला सामना खेळत आहे.

  • नाणेफेक जिंकून भारताने प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला.

  • संघात संजू सॅमसन, शुभमन गिल आणि अभिषेक शर्मा यांना संधी मिळाली.

