Cricket

Asia Cup 2025: कुलदीप यादवने एकाच षटकात ३ विकेट्स घेतल्या, तरी पाकिस्तानविरुद्ध खेळणार नाही, कोणी केला हा दावा?

Sanjay Manjrekar on Kuldeep Yadav selection India's Playing XI: कुलदीप यादवने आशिया कप २०२५ मध्ये UAE विरुद्धच्या सामन्यात ४ विकेट्स घेतल्या, तरी त्याला पाकिस्तानविरुद्धच्या सामन्यात संधी मिळणार नाही असा दावा माजी भारतीय क्रिकेटपटूने केला आहे.
Kuldeep Yadav | Asia Cup 2025 | India vs UAE

Kuldeep Yadav | Asia Cup 2025 | India vs UAE

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • आशिया कप २०२५ मध्ये भारताने UAE विरुद्ध ९ विकेट्सने विजय मिळवला.

  • कुलदीप यादवने २.१ षटकांत ४ विकेट्स घेतल्या, ज्यात एकाच षटकात ३ विकेट्सचा समावेश होता.

  • मात्र, माजी क्रिकेटपटू संजय मांजरेकर यांनी कुलदीपला पुढील पाकिस्तानविरुद्धच्या सामन्यात संधी मिळणार नाही असा दावा केला आहे.

Loading content, please wait...
Cricket
Cricket News
Cricket News in Marathi
Team India
kuldeep yadav
UAE
Sanjay Manjrekar
cricket news today
India vs Pakistan
Asia Cup 2025

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com