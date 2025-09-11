Asia Cup 2025: कुलदीप यादवने एकाच षटकात ३ विकेट्स घेतल्या, तरी पाकिस्तानविरुद्ध खेळणार नाही, कोणी केला हा दावा?

आशिया कप २०२५ मध्ये भारताने UAE विरुद्ध ९ विकेट्सने विजय मिळवला. कुलदीप यादवने २.१ षटकांत ४ विकेट्स घेतल्या, ज्यात एकाच षटकात ३ विकेट्सचा समावेश होता. मात्र, माजी क्रिकेटपटू संजय मांजरेकर यांनी कुलदीपला पुढील पाकिस्तानविरुद्धच्या सामन्यात संधी मिळणार नाही असा दावा केला आहे..भारतीय क्रिकेट संघाने आशिया कप २०२५ स्पर्धेत बुधवारी (१० सप्टेंबर) संयुक्त अरब अमिराती (UAE) विरुद्ध ९ विकेट्सने विजय मिळवला. विशेष म्हणजे भारताने ९३ चेंडू राखून हा विजय मिळवत दणक्यात सुरुवात केली. भारताच्या या विजयात चायनामन गोलंदाज कुलदीप यादवने मोलाचा वाटा उचलला. त्याला सामनावीर पुरस्कारही जिंकला..Asia Cup, IND vs UAE: ५ षटकार अन् ४ चौकार... भारताचा फक्त २७ चेंडूत विजय! युएईला दिला धोबीपछाड.दरम्यान, कुलदीप यादवने अनेक दिवसांनंतर भारतीय संघाकडून प्लेइंग इलेव्हनमध्ये खेळण्याची संधी मिळाली होती. त्यानेही याचे सोने केले. त्याने २.१ षटके गोलंदाजी करताना ७ धावा देत ४ विकेट्स घेतल्या. त्याने ९ व्या षटकात तीन विकेट्स घेतल्या. यामध्ये त्याने राहुल चोप्रा (३), कर्णधार मुहम्मद वासीम (१९) आणि हर्षिक कौशिक (२) यांना बाद केले. तसेत नंतर त्याने हैदर अलीलाही १ धावेवर बाद केले..पण, असे असले तरी भारताचे माजी क्रिकेटपटू संजय मांजरेकर यांनी पोस्ट करत भारतीय संघव्यवस्थापनेवर निशाणा साधला. त्यांनी लिहिले की 'कुलदीपने एकाच षटकात ३ विकेट्स घेतल्या. पण तरी कदाचित तो पुढचा सामना खेळणार नाही.' भारतीय संघाला पुढचा सामना १४ सप्टेंबर रोजी पाकिस्तानविरुद्ध दुबईतच खेळायचा आहे.खरंतर मांजरेकरांनी यापूर्वीही अनेकदा कुलदीप यादवला प्लेइंग इलेव्हनमध्ये संधी न देण्याबाबत टीका केली आहे. इंग्लंड दौऱ्यातही कुलदीपला पाचही कसोटी सामन्यात भारताच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये खेळवण्यात आले नव्हते. तसेच टी२० वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धा जिंकल्यानंतर १९ सामन्यांत त्याला खेळवण्यात आले नव्हते..विशेष म्हणजे सामन्यानंतर प्रेझेंटेशनवेळी जेव्हा संजय मांजरेकरांनी त्याला असाही प्रश्न विचारला की 'तू भारतासाठी सर्व सामने खेळक नाही, पण तू पुनरागमन करत अशी कामगिरी करून दाखवली आहे. तू हे कसं केलं.' यावर कुलदीप बोलायला जात असतानाच त्याच्या माईकमध्ये समस्या झाली आणि त्याचा आवाज नीट येत नव्हता. त्यावेळी लगेचच मांजरेकर यांनी परिस्थिती हाताळताना त्यांनी त्यांचा माईक कुलदीपला देत म्हटले की 'तुझ्या माईकमध्ये कदाचित सर्व रेकॉर्ड होणार नाही, हा माईक वापर.' त्यानंतर कुलदीपने त्यांचा माईक घेत म्हटले की 'विशेषत: या प्रकारात टप्पा समजून घेणे आणि फलंदाज काय विचार करतात हे समजून घेणे महत्त्वाचे होते. आजही फलंदाज काय करण्याचा विचार करत आहेत, हे लक्षात घेऊन गोलंदाजी केली.'.Asia Cup 2025: सूर्यकुमारने UAE चा फलंदाज आऊट असतानाही फलंदाजीला परत का बोलावलं? जाणून घ्या नेमकं प्रकरण.दरम्यान, बुधवारी झालेल्या सामन्याबद्दल सांगायचे झाले तर कुलदीप व्यतिरिक्त शिवम दुबेनेही ३ विकेट्स घेतल्या. तसेच वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह आणि अक्षर पटेल यांनी प्रत्येकी ३ विकेटस घेतल्या. त्यामुळे युएईचा डाव १३.१ षटकात ५७ धावांवर संपुष्टात आला. त्यांच्याकडून केवळ अलिशान शराफू (२२) आणि मुहम्मद वसीम यांनाच दोन आकडी धावसंख्या पार करता आली.त्यानंतर ५८ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग भारताने ४.३ षटकात १ विकेट गमावत पूर्ण केला. भारताकडून अभिषेक शर्माने ३० धावा केल्या, तर शुभमन गिलने नाबाद २० धावा केल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.