Asia Cup 2025: भारतीय संघात पुरेशी संधी न मिळण्याबाबत Kuldeep Yadav व्यक्त होणारच होता, पण अचानक माईक बंद झाला अन्...

कुलदीप यादवने आशिया चषक २०२५ च्या पहिल्या सामन्यात ७ धावांत ४ विकेट्स घेतल्या.भारताने यूएईवर ९ विकेट्स राखून दणदणीत विजय मिळवला.उत्कृष्ट कामगिरीसाठी कुलदीप यादवला सामनावीर पुरस्कार देण्यात आला. .Kuldeep Yadav on not getting enough chances in Team India : कुलदीप यादवने पुन्हा एकदा मिळालेल्या संधीचं सोनं करताना ७ धावा देत ४ विकेट्स घेतल्या. भारताने आशिया चषक स्पर्धेच्या पहिल्याच सामन्यात यूएईवर ९ विकेट्स राखून विजय मिळवला. कुलदीपला सामनावीर पुरस्काराने गौरविण्यात आले. कुलदीपने त्याच्या कामगिरीने टीकाकारांना गप्प केले. आता तरी त्याला सातत्याने संधी मिळेल, अशी अपेक्षा चाहते करत आहेत. याच मुद्यावर जेव्हा सामन्यानंतर संजय मांजरेकरने प्रश्न विचारला, तेव्हा तो व्यक्त होणार इतक्यात माईक बंद झाला... .कुलदीपला इंग्लंडविरुद्धच्या मालिकेत एकही सामन्यात खेळण्याची संधी मिळाली नव्हती आणि आता आशिया चषक स्पर्धेतील पहिल्याच सामन्यात त्याने ४ विकेट्स घेऊन संधीचं सोनं केलं. यूएईविरुद्धच्या विजयानंतर जेव्हा कुलदीपला टीम इंडियात अपेक्षित संधी मिळत नाही, याबाबत विचारले..IND vs UAE : T20I मधील सर्वात मोठा विजय ते लहान सामना; सूर्याच्या टीम इंडियाने नोंदवले ८ भन्नाट विक्रम... टॉस पराभवाची मालिकाही खंडित.मांजरेकरने म्हटले की, गेल्या काही वर्षांत एक गोष्ट माझ्या लक्षात आली आहे की, तू भारतासाठी प्रत्येक सामना खेळत नाहीस. मध्ये बऱ्याच सामन्यांत तुला संधी मिळत नाही आणि जेव्हा तू पुन्हा संघात परततोस, तेव्हा नेहमीच सर्वोत्तम कामगिरी करतोस. मग हे तू कसं साध्य करतोस?.मांजरेकर याने विचारलेल्या प्रश्नाचं उत्तर देण्यासाठी कुलदीप बोलणारच होता, परंतु सुरुवातीला त्याचा माईक नीट काम करत नव्हता आणि फक्त एकच वाक्य ऐकू आलं आणि ते म्हणजे, माझ्यासाठी हे अवघड होतं.माईकमधली गडबड मांजरेकरच्या लक्षात आली आणि त्याने त्याला लगेच दुसरा माईक दिला, "कदाचित तुझा माईक व्यवस्थित रेकॉर्ड करत नाहीये. हा दुसरा माईक वापरूया," असे मांजकेर म्हणाला..Asia Cup 2025: कुलदीप यादवने एकाच षटकात ३ विकेट्स घेतल्या, तरी पाकिस्तानविरुद्ध खेळणार नाही, कोणी केला हा दावा?.कुलदीप पुढे म्हणाला,ट्वेंटी-२० फॉरमॅटमध्ये चेंडूची लेंथ अन् फलंदाजाचा खेळ ओळखणं महत्त्वाचं असतं. फलंदाज काय करण्याचा प्रयत्न करतायत हे पाहणं, आणि त्यानुसार त्वरित प्रतिक्रिया देणं हेच माझं ध्येय असतं.