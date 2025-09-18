AFG vs SL Live : श्रीलंकेचा 'कुशल' विजय! अफगाणिस्तानचे आव्हान संपुष्टात; बांगलादेशला लागली लॉटरी

Afghanistan vs Sri Lanka Marathi Update : श्रीलंकेने आशिया चषक २०२५ स्पर्धेतील ब गटातील शेवटच्या साखळी सामन्यात अफगाणिस्तानचा पराभव केला. श्रीलंकेने त्यांची विजयी मालिका कायम राखताना सरस नेट रन रेटच्या जोरावर सुपर ४ मध्ये स्थान पक्के केले होते. अफगाणिस्तानला आगेकूच करण्यासाठी हा सामना जिंकणे गरजेचे होते, परंतु कुशल मेंडिसच्या ( Kusal Mendis) फटकेबाजीने त्यांच्या स्वप्नांचा चुराडा केला. अफगाणिस्तानचा विजय म्हणजे बांगलादेशचे Super 4 मधील स्थान पक्के झाले. .४० वर्षीय मोहम्मद नबीने २२ चेंडूंत ६० धावा करून अफगाणिस्तानला १६९ धावांचा सन्मानजनक पल्ला गाठून दिला. अफगाणिस्तानला आशिया चषक स्पर्धेतील बांगलादेशविरुद्धचा पराभव महागात पडला होता. त्यामुळे त्यांना आज श्रीलंकेविरुद्ध विजय मिळवायचाच होता. पण, तसे झाले नाही. फलंदाजांनी मोक्याच्या क्षणी कच खाल्ली. श्रीलंकेच्या नुवान तुषाराने ( Nuwan Thushara) अप्रतिम स्पेल टाकली आणि १८ धावांत ४ विकेट्स घेतल्या. .AFG vs SL Live: लक्ष्य १७० धावांचे, पण १०१ धावा करताच श्रीलंका पोहोचली Super 4 मध्ये; अफगाणिस्तानला लटकवले, कसे ते घ्या जाणून... .लक्ष्याचा पाठलाग करताना पथूम निसंका ( ६) व कामिल मिशारा ( १) हे स्वस्तात बाद झाले. पण, कुशल मेंडिस मैदानावर उभा राहिला. त्याला कुशल परेराची ( २८) साथ लाभली. कर्णधार चरिथ असलंका १२ चेंडूंत १७ धावा करून माघारी परतला..AFG vs SL Live : 6,6,6,NB,6,6,1w! ४० वर्षीय मोहम्मद नबीची वादळ खेळी; ६ चेंडूंत केलेल्या ५ धावा, नंतर १६ चेंडूंत ५५ धावांचा पाऊस Video .श्रीलंकेने १८.४ षटकांत ४ बाद १७१ धावा करून विजय पक्का केला आणि अफगाणिस्तानचे आव्हान संपुष्टात आणले. श्रीलंकेचा हा सलग तिसरा विजय ठरला आणि ६ गुणांसह ते सुपर ४ मध्ये पोहोचले. अफगाणिस्तानला दुसऱ्या पराभवामुळे स्पर्धेतून बाहेर जावे लागले. बांगलादेश ४ गुणांसह सुपर ४ मध्ये पोहोचला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.