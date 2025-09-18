PAK vs UAE: पाकिस्तानी विकेटकिपरच्या थ्रोमुळे अंपायरला मोठी दुखापत, मैदानंच सोडावं लागलं; जाणून घ्या नेमकं काय घडलं

PAK vs UAE सामन्यात पाकिस्तानी यष्टीरक्षकाच्या थ्रोमुळे पंचांना दुखापत झाली, ज्यामुळे त्यांना मैदान सोडावे लागले. पाकिस्तानने UAE संघाला १४६ धावांचे लक्ष्य दिले होते. पाकिस्तानकडून फखर जमानने अर्धशतक केले, तर UAE कडून जुनैद सिद्दकीने ४ विकेट्स घेतल्या..पाकिस्तान विरुद्ध संयुक्त अरब अमिराती (UAE) यांच्यात बुधवारी आशिया कप २०२५ स्पर्धेतील सामना सुरू आहे. हा सामना सुरुवातीपासूनच चर्चेत राहिला. पाकिस्तान संघाने सामनाधिकारी अँडी पायक्रॉफ्ट यांच्यावर आयसीसीने हस्तांदोलन वादाच्या प्रकरणात कारवाई न केल्याने हा सामना खेळायचा की नाही असा विचार केला. त्यामुळे या सामन्याला एक तास उशीराने सुरुवात झाली. पण अखेर सामना सुरळीत सुरू झाला. मात्र या सामन्यादरम्यान मैदानातील पंचांना मोठी दुखापत झाली..PAK vs UAE Live: बिचारे... PCB ने खेळाडूंना तोंडावर पाडले, बॅगा घेऊन स्टेडियमवर पोहोचले; मॅच रेफरी Andy Pycroft च राहिले, टॉसही हरले.या सामन्यात पाकिस्तानला युएईसमोर १४७ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग करताना युएकडून सलामीवीर अलिशान शराफूने एक चौकार आणि एक षटकार मारून चांगली सुरुवात केली होती. पण त्याला १२ धावांवर शाहिन आफ्रिदीने त्रिफळाचीत केले. त्यानंतर लगेचच कर्णधार मुहम्मद वासिम (१४) आणि मोगम्मद झोहैब (४) हे देखील बाद झाले. त्यामुळे ३ बाद ३७ धावा अशी युएईची अवस्था झाली होती. त्यानंतर राहुल चोप्रा आणि ध्रुव पराशर डाव मैदानात असताना ६ व्या षटकात पाचव्या चेंडूवर सईम आयुविरुद्ध ध्रुव पराशरने मिड-ऑनला शॉट खेळला..दरम्यान, क्षेत्ररक्षकाने चेंडू पकडल्याने त्याला धाव घेता आली नाही. त्यानंतर चेंडू यष्टीरक्षक मोहम्मद हॅरिसकडे होता. त्यावेळी त्याने तो चेंडू गोलंदाज सैम आयुबला देण्यासाठी त्याच्यादिशेने फेकला. मात्र तो चेंडू थेट पंच रुचिरा पाल्लियागुरुगे यांच्या डाव्या कानावर जोरात आदळला. त्यामुळे त्यांना खूप वेदनाही झाल्या. त्यामुळे फिजिओ मैदानात आले. त्यांचे कन्कशन टेस्ट झाली. त्यानंतर त्यांना मैदानातून बाहेर नेण्यात आले. त्यामुळे चौथे पंच गाझी सोहेल हे रुचिरा पाल्लियागुरुगे यांच्या जागेवर अंपायरिंग करण्यासाठी मैदानात आले. त्यानंतर पुन्हा खेळाला सुरुवात झाली..दरम्यान, नंतर राहुल चोप्रा आणि ध्रुव पराशर यांनी संयमी खेळ करत डाव पुढे नेला. त्यांनी फार मोठे शॉट्स न खेळता अत्यंत संयमी खेळ करत चांगली भागीदारी करत संघाला ८० धावांपर्यंत १३ षटकांपर्यंत पोहचवले होते.तत्पुर्वी, पाकिस्तानने प्रथम फलंदाजी करताना २० षटकात ९ बाद १४६ धावाच करता आल्या. युएईच्या जुनैद सिद्दकी आणि सिमरनजीत सिंग यांनी दमदार गोलंदाजी केली. जुनैदने ४ षटकात १८ धावाच देत ४ विकेट्स घेतल्या. तसेच सिमरनजीतने ४ षटकात २६ धावा देत ३ विकेट्स घेतल्या. ध्रुव पराशरने १ विकेटही घेतली..IND vs PAK: अक्षरच्या गोलंदाजीवर मोठा शॉट मारायला गेला पण…; शानदार झेल घेत तिलकने झमानला दाखवला ‘शॉर्टकट टू पॅव्हेलियन’, पाहा व्हिडिओ.पाकिस्तानकडून फलंदाजी करताना फखर जमानने अर्धशतकी खेळी केली. त्याने ३६ चेंडूत ५० धावांची खेळी केली. याशिवाय शाहिद आफ्रिदीने १४ चेंडूत नाबाद २९ धावांची खेळी केली. याशिवाय कर्णधार सलामान आघा (२०) आणि मोहम्मद हॅरिस (१८) यांनाच दोन आकडी धावसंख्या पार करता आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.