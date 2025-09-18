Cricket

PAK vs UAE: पाकिस्तानी विकेटकिपरच्या थ्रोमुळे अंपायरला मोठी दुखापत, मैदानंच सोडावं लागलं; जाणून घ्या नेमकं काय घडलं

Umpire Hit on Ear by Throw: PAK vs UAE सामन्यात पाकिस्तानी यष्टीरक्षक मोहम्मद हॅरिसच्या थ्रोमुळे पंच रुचिरा पाल्लियागुरुगे यांच्या डाव्या कानावर चेंडू आदळला, ज्यामुळे त्यांना मैदान सोडावे लागले.
Umpire Ruchira Palliyaguruge Injured

Pranali Kodre
Summary

  • PAK vs UAE सामन्यात पाकिस्तानी यष्टीरक्षकाच्या थ्रोमुळे पंचांना दुखापत झाली, ज्यामुळे त्यांना मैदान सोडावे लागले.

  • पाकिस्तानने UAE संघाला १४६ धावांचे लक्ष्य दिले होते.

  • पाकिस्तानकडून फखर जमानने अर्धशतक केले, तर UAE कडून जुनैद सिद्दकीने ४ विकेट्स घेतल्या.

