PAK vs SL Live : पाकिस्तानचा विजय अन् श्रीलंकेचे पॅकअप! फायनलमध्ये IND vs PAK होऊ शकते मॅच... ; जाणून घ्या गणित

Pakistan beat Sri Lanka to keep Asia Cup 2025 final hopes alive : भारताकडून मार बसलेल्या पाकिस्तान संघाने आशिया चषक २०२५ स्पर्धेच्या सुपर ४ मध्ये श्रीलंकेवर सहज विजय मिळवला. पाकिस्तानने हा विजय मिळवून अंतिम फेरीच्या शर्यतीत स्वतःला कायम राखले आहे. सलग दोन पराभवांमुळे श्रीलंकेचे आव्हान मात्र संपुष्टात आल्यात जमा झाले आहे. पाकिस्तानला आता Super Fours मधील त्यांचा शेवटचा साखळी सामना ( वि. बांगलादेश) जिंकावा लागणार आहे. त्याचवेळी भारत-बांगलादेश लढतीत भारताच्या विजयासाठी प्रार्थना करावी लागेल. .श्रीलंका आणि पाकिस्तान यांच्यातला सामना नाट्यमय राहिला... प्रथम फलंदाजीला आलेल्या श्रीलंकेला ८ बाद १३३ धावांपर्यंतच मजल मारता आली. कमिंदू मेंडिसच्या ५० धावांच्या जोरावर श्रीलंकेला इथवर मजल मारता आली. त्यानंतर कर्णधार चरिथ असलंकाने ( २०) दुसऱ्या सर्वाधिक धावा केल्या. वनिंदू हसरंगा ( १५) व चमिका चमीरा ( १७) यांनी तळाच्या क्रमांकावर योगदान जिले. शाहीन शाह आफ्रिदीने तीन, तर हॅरिस रौफ व हुसैन तलात यांनी प्रत्येकी दोन विकेट्स घेतल्या. .PAK vs SL Live : पाकिस्तानच्या अब्रार अहमदची 'मस्ती' त्याच्याच अंगलट आली, Wanindu Hasaranga ने बघा कशी लाज काढली Video Viral.माफक लक्ष्याचा पाठलाग करताना साहिबजादा फरहान व फखर जमान यांनी ४५ धावांची सलामी दिली. पण, महिश तीक्षणाने तीन चेंडूत मॅचमध्ये रोमांच आणळा. त्याने पाकिस्तानला पहिला धक्का देताना फरहानला ( २४) आणि नंतर एका चेंडूच्या अंतराने दुसरा सलामीवीर फखरला ( १७) बाद केले. वनिंदू हसरंगाने त्यानंतर सैम अयुब ( २) व कर्णधार सलमान आगा ( ५) यांना माघारी पाठवले. .दुश्मंथा चमिराने इनस्वींग चेंडूवर मोहम्मद हॅरिसचा ( १३) त्रिफळा उडवला. बिनबाद ४५ वरून पाकिस्तानचा डाव ५ बाद ८० असा गडगडला. पण, मोहम्मद नवाज व हुसैन तलात यांनी चांगला केळ केला. या दोघांनी मोर्चा सांभाळताना सामन्यावर पाकिस्तानची पकड पुन्हा मजबूत केली. हुसैन व नवाज यांनी सहाव्या विकेटसाठी ४१ चेंडूंत ५८ धावांची भागीदारी करून पाकिस्तानचा विजय निश्चित केला. हुसैन ३० चेंडूंत ४ चौकारांसह ३२ धावांवर नाबाद राहिला, तर नवाजनेही २४ चेंडूंत ३८ धावांची ( ३ चौकार व ३ षटकार ) नाबाद खेळी केली. पाकिस्तानने ५ विकेट्स राखून हा सामना जिंकला. .Pakistan Final Qualification Scenarioपाकिस्तान संघाने सुपर ४ मधील दोन सामन्यांतील पहिला विजय मिळवला. भारताकडून त्यांना पहिल्या सामन्यात हार पत्करावी लागली होती आणि त्यामुळे त्यांचा नेट रन रेट हा -०.६८९ इतका वाईट झाला होता. पण, आज श्रीलंकेला पराभूत करून पाकिस्तानने गुणाचे खाते उघडले आणि नेट रन रेटही ०.२२६ असा सुधारला. आता त्यांना शेवटच्या सामन्यात बांगलादेशचा ( ०.१२१ नेट रन रेट ) सामना करायचा आहे. हा सामना त्यांनी जिंकला, तर ते फायनलमध्ये पोहोचतील. पण, पराभूत झाल्यास बांगलादेश विरुद्ध भारत अशी फायनल होऊ शकते. भारताला फायनलची जागा पक्की करण्यासाठी दोनपैकी ( वि. बांगलादेश आणि वि. श्रीलंका) एक सामना जिंकणे पुरेसे आहे.