PAK vs SL Live : पाकिस्तानचा विजय अन् श्रीलंकेचे पॅकअप! फायनलमध्ये IND vs PAK होऊ शकते मॅच... ; जाणून घ्या गणित

Pakistan vs Sri Lanka Marathi News: आशिया कप २०२५ मध्ये मंगळवारी पाकिस्तानने सुपर ४ मध्ये अखेर पहिल्या विजयाची चव चाखली. त्यांनी श्रीलंकेचा पराभव केला आणि अंतिम फेरीतील आशा कायम राखल्या.
Pakistan beat Sri Lanka to keep Asia Cup 2025 final hopes alive : भारताकडून मार बसलेल्या पाकिस्तान संघाने आशिया चषक २०२५ स्पर्धेच्या सुपर ४ मध्ये श्रीलंकेवर सहज विजय मिळवला. पाकिस्तानने हा विजय मिळवून अंतिम फेरीच्या शर्यतीत स्वतःला कायम राखले आहे. सलग दोन पराभवांमुळे श्रीलंकेचे आव्हान मात्र संपुष्टात आल्यात जमा झाले आहे. पाकिस्तानला आता Super Fours मधील त्यांचा शेवटचा साखळी सामना ( वि. बांगलादेश) जिंकावा लागणार आहे. त्याचवेळी भारत-बांगलादेश लढतीत भारताच्या विजयासाठी प्रार्थना करावी लागेल.

