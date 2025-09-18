Cricket

Asia Cup 2025: पाकिस्तान UAE ला पराभूत करत 'सुपर फोर'मध्ये! भारताविरुद्ध पुन्हा होणार सामना, पण कधी अन् केव्हा? जाणून घ्या

Pakistan Qualify for Super Four in Asia Cup 2025: पाकिस्तानने आशिया कप २०२५ मध्ये UAE ला पराभूत करत सुपर फोरमध्ये स्थान मिळवले आहे. भारतानेही सुपर फोरमध्ये प्रवेश केला असल्याने पुन्हा भारत - पाकिस्तान सामना होणार आहे.
Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • पाकिस्तानने आशिया कप २०२५ मध्ये UAE ला ४१ धावांनी पराभूत केले.

  • या विजयामुळे पाकिस्तानने सुपर फोरमध्ये स्थान मिळवले आहे.

  • भारतानेही सुपर फोरमध्ये प्रवेश केला असल्याने पुन्हा भारत - पाकस्तान आमने-सामने येणार आहेत.

