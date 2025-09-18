Asia Cup 2025: पाकिस्तान UAE ला पराभूत करत 'सुपर फोर'मध्ये! भारताविरुद्ध पुन्हा होणार सामना, पण कधी अन् केव्हा? जाणून घ्या

पाकिस्तानने आशिया कप २०२५ मध्ये UAE ला ४१ धावांनी पराभूत केले. या विजयामुळे पाकिस्तानने सुपर फोरमध्ये स्थान मिळवले आहे. भारतानेही सुपर फोरमध्ये प्रवेश केला असल्याने पुन्हा भारत - पाकस्तान आमने-सामने येणार आहेत..बुधवारी रात्री पाकिस्तान क्रिकेट संघाने संयुक्त अरब अमिराती (UAE) संघाला आशिया कप २०२५ स्पर्धेतील अखेरच्या साखळी फेरीच्या सामन्यात ४१ धावांनी पराभूत केले. त्यामुळे आता पाकिस्तानने या विजयासह सुपर फोरमधील स्थान पक्के केले आहे. पाकिस्तानने साखळी फेरीत ३ पैकी २ सामने जिंकून अ गटातून सुपर फोर फेरी गाठली आहे. या गटातून भारताने यापूर्वीच पहिले दोन्ही सामने जिंकत सुपर फोरमधील स्थान पक्के केले होते. त्यामुळे भारत - पाकिस्तान पुन्हा सुपर फोर फेरीत भिडणार हे निश्चित झाले आहे..PAK vs UAE: पाकिस्तानी विकेटकिपरच्या थ्रोमुळे अंपायरला मोठी दुखापत, मैदानंच सोडावं लागलं; जाणून घ्या नेमकं काय घडलं.तथापि, भारताचा अखेरचा साखळी सामना शुक्रवारी (१९ सप्टेंबर) ओमानसोबत होणे अद्याप बाकी आहे. त्यानंतर सुपर फोर फेरीला सुरुवात होणार आहे. सुपर फोरमध्ये अ गटातील दोन संघात रविवारी (२१ सप्टेंबर) दुबईत सामना होणार आहे. म्हणजेच अ गटातून पात्र ठरलेल्या भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील सामना रविवारी दुबईत पुन्हा होणार आहे. यापूर्वी साखळी फेरीत झालेल्या सामन्यात भारताने पाकिस्तानला ७ विकेट्सने पराभूत केले होते. दरम्यान, अ गटातून ओमानचे आव्हान पहिल्या दोन्ही सामन्यातील पराभवानंतर यापूर्वीच संपले होते. त्यानंतर बुधवारी युएईचे पाकिस्तानविरुद्धच्या पराभवानंतर आव्हान संपले आहे..पाकिस्तानचा सोपा विजयबुधवारी दुबईत झालेल्या सामन्यात युएईने शानदार गोलंदाजी करत पाकिस्तानला दीडशेच्या आत रोखण्यात यश मिळवले होते. मात्र १४७ धावांचा पाठलाग करताना मात्र युएईचा संघ १७.४ षटकात १०५ धावांवर सर्वबाद झाला. युएईने ३७ धावांत ३ विकेट्स गमावल्यानंतर राहुल चोप्रा आणि ध्रुव पराशर यांनी ४८ धावांची भागीदारी करत विजयाच्या आशा उंचावल्या होत्या. परंतु १४ व्या षटकात ध्रुव पराशरला हॅरिस रौफने २० धावांवर बाद केले. त्यानंतर मात्र २० धावांत उरलेल्या ६ विकेट्सही युएईने गमावल्या. राहुल चोप्राने ३५ चेंडूत ३५ धावा केल्या..पाकिस्तानकडून गोलंदाजी करताना शाहिन आफ्रिदी, हॅरिस रौफ आणि अब्रार अहमद यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या. तसेच सैम आयुब आणि कर्णधार सलमान आघा यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..IND vs PAK, Asia Cup: भारतच ठरला 'बॉस', पाकिस्तानच्या ठेचल्या नांग्या; कर्णधार सूर्यकुमारचं वाढदिवशी भारतीयांना स्पेशल गिफ्ट.तत्पुर्वी, पाकिस्तानने प्रथम फलंदाजी करताना २० षटकात ९ बाद १४६ धावा केल्या. पाकिस्तानकडून फखर जमानने ३६ चेंडूत ५० धावांची खेळी केली. या खेळीत त्याने २ चौकार आणि ३ षटकार मारले. तसेच शाहिन आफ्रिदीने १४ चेंडूत नाबाद २९ धावा केल्या. या दोघांशिवाय केवळ मोहम्मद हॅरीस (१८) आणि कर्णधार सलमान आघा (२०) यांनीच दोन आकडी धावसंख्या पार केली.युएईकडून जुनैद सिद्दकीने सर्वाधिक ४ विकेट्स घेतल्या. तसेच सिमरनजीत सिंगने ३ विकेट्स घेतल्या. ध्रुव पराशरने १ विकेट घेतली..FAQs१. पाकिस्तानने यूएईविरुद्ध किती फरकाने विजय मिळवला?(How many runs did Pakistan win by against UAE?)➤ पाकिस्तानने यूएईवर ४१ धावांनी विजय मिळवला.२. पाकिस्तानने साखळी फेरीत किती सामने जिंकले?(How many matches did Pakistan win in the group stage?)➤ पाकिस्तानने ३ पैकी २ सामने जिंकले.३. भारताने सुपर फोरमध्ये कधी प्रवेश मिळवला?(When did India qualify for the Super Four?)➤ भारताने पहिले दोन सामने जिंकून सुपर फोरमध्ये प्रवेश मिळवला.४. भारताचा अखेरचा साखळी सामना कोणत्या संघाविरुद्ध आहे?(Which team will India face in their last group match?)➤ भारताचा अखेरचा सामना ओमानविरुद्ध आहे.५. भारत - पाकिस्तान सामना सुपर फोरमध्ये कधी होणार आहे?(When will India vs Pakistan Super Four match take place?)➤ रविवारी, २१ सप्टेंबर रोजी दुबईत सामना होणार आहे.६. भारताने साखळी सामन्यात पाकिस्तानला कसे पराभूत केले होते?(How did India beat Pakistan in the group stage?)➤ भारताने पाकिस्तानला ७ विकेट्सने पराभूत केले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.