IND vs PAK : सूर्यकुमार यादव भाजपा प्रवक्ता... Asia Cup मध्ये लाज निघाल्यावर टीम इंडियाच्या कॅप्टनवर पाकिस्तानकडून नको ते आरोप; कोण म्हणतंय असं?

आशिया कप २०२५ मध्ये भारताने पाकिस्तानवर ७ विकेट्सने दणदणीत विजय मिळवत सुपर ४ मध्ये प्रवेश केला. नाणेफेकनंतर सूर्यकुमारने पाक कर्णधार सलमान अली आगाला हात न मिळवता थेट निघून गेला.सामन्यानंतरही भारतीय खेळाडूंनी हस्तांदोलन टाळत थेट ड्रेसिंग रुममध्ये परतले, ज्यामुळे पाकिस्तान संतप्त झाला..Suryakumar Yadav called BJP spokesperson by Pakistani journalist : भारत-पाकिस्तान यांच्यातला आशिया चषक स्पर्धेचा सामना संपला... भारताने ७ विकेट्स राखून दणदणीत विजय मिळवून सुपर ४ मधील आपली जागा पक्की केली.. पण, या सामन्यात टीम इंडियाने काढलेली इभ्रत पाकिस्तानच्या जिव्हारी लागलीय... त्यामुळे माजी खेळाडूंसह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचे अध्यक्ष संतापले आणि त्यांनी आयसीसीकडे तक्रार दाखल केली आहे. आता पाकिस्तानी पत्रकारही सैरभैर झाले आहेत आणि काहीही बरळत आहेत..भारतीय संघाने आशिया चषक स्पर्धेतील लढतीत पाकिस्तानला ९ बाद १२७ धावांवर रोखले. कुलदीप यादवने तीन, तर अक्षर पटेल व जसप्रीत बुमराह यांनी प्रत्येकी दोन बळी घेतले. त्यानंतर सूर्यकुमार यादवने नाबाद ४७, अभिषेक शर्मा ३० व तिलक वर्माने ३१ धावा करून संघाला १५.५ षटकांत विजय मिळवून दिला. सूर्याने नाणेफेक झाल्यानंतर पाकिस्तानचा कर्णधार सलमान अली आगाला हात न मिळवता निघून गेला. तोच कित्ता सामन्यानंतर भारताच्या सर्व खेळाडूंनी गिरवला. .IND vs PAK : टीम इंडियाचं वाकडं करू शकत नाही, म्हणून पाकिस्तानची ICC कडे तक्रार; तिथे कोण बसलाय हे ते बहुधा विसरलेत....पाकिस्तानचे खेळाडू सामन्यानंतर मैदानावर टीम इंडियाच्या खेळाडूंची हस्तांदोलनासाठी वाट पाहत होते, परंतु भारतीय खेळाडू ड्रेसिंग रुममध्ये निघून गेले. त्यामुळे पाकिसनला अपमानीत झाल्यासारखे वाटले. सूर्यकुमार यादवने पत्रकार परिषदेत स्पष्टीकरण दिले. त्याने म्हटले की 'आपले सरकार आणि बीसीसीआय यांचे एकमत होते. आम्ही इथे फक्त खेळण्यासाठी आलो होतो, बाकी काहीच नाही. मला वाटतं आम्ही त्यांना योग्य उत्तर दिलं आहे.' .सूर्याच्या या पत्रकार परिषदेनंतर पाकिस्तानच्या पत्रकाराने वादग्रस्त विधान केले आहे. एका चॅनेलवर बोलताना पाकिस्तान पत्रकार म्हणाला, मी हजारहून अधिक सामने कव्हर केले आहे आणि यापूर्वी असं काही घडलं नाही. मैदानावर जे घडलं ते तुम्ही पाहिलं, पण पत्रकार परिषदेत जेव्हा सूर्यकुमार बोलत होता, त्याला ऐकून असं वाटलं की भाजपाचा प्रवक्ता बोलतोय..