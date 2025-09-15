Asia Cup 2025 Point Table : टीम इंडिया Super 4 मध्ये पोहोचली! पाकिस्तानला काय करावं लागेल?; ब गटात आघाडीसाठी मारामारी

भारताने पाकिस्तानवर ७ विकेट्सने सहज विजय मिळवत सुपर-४ मध्ये प्रवेश निश्चित केला.भारतीय फिरकीपटूंनी पाकिस्तानला केवळ १२७ धावांवर रोखले; कुलदीप यादवने ३ बळी घेतले.भारत सलग दोन विजयांसह गट ‘अ’ मध्ये अव्वल स्थानी असून नेट रन रेट ४.७९३ इतका जबरदस्त आहे. .Asia Cup 2025 Point Table after India vs Pakistan Match : आशियाई किंग भारतीय संघाने रविवारी पाकिस्तानचा सहज पराभव करून आशिया चषक २०२५ स्पर्धेच्या सुपर ४ मधील जागा पक्की केली आहे. अ गटातील भारताचा हा सलग दुसरा विजय ठरला आणि त्यामुळे त्यांचा पुढील फेरीतील प्रवेश जवळपास पक्का झाला आहे. पण, पराभवामुळे पाकिस्तानच्या मार्गात गतीरोधक तयार झाला आहे. अ गटातील चित्र स्पष्ट दिसत असताना ब गटात मात्र आघाडीसाठी मारामारी पाहायला मिळतेय..भारतीय संघाने रविवारी झालेल्या लढतीत शेजाऱ्यांवर ७ विकेट्स राखून विजय मिळवला. फिरकीपटूंच्या माऱ्याचा योग्य वापर करून पाकिस्तानला ९ बाद १२७ धावांवर भारताने रोखले. कुलदीप यादवने तीन, तर अक्षर पटेल व जसप्रीत बुमराह यांनी प्रत्येकी दोन विकेट्स घेतल्या. हार्दिक पांड्या व वरुण चक्रवर्थीने एक बळी टिपला. त्यानंतर फलंदाजीत अभिषेक शर्मा ( ३०), सूर्यकुमार यादव ( नाबाद ४७) आणि तिलक वर्मा ( ३१) यांनी उल्लेखनीय खेळ केला..IND vs PAK : पाकिस्तानला अपमानाचा आलाय राग! भारताविरुद्ध केली तक्रार, मॅच रेफरीवर काढला राग; काय होऊ शकते कारवाई?.Asia Cup 2025 Standingsभारताने सलग दुसरा विजय मिळवून चार गुणांसह तालिकेत अव्वल स्थान मजबूत केले आहे. पाकिस्तानचा दोन सामन्यांतील हा पहिलाच पराभव ठरला आणि दोन गुणांसह ते दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत. ओमान व संयुक्त अरब अमिराती यांना अजून खाते उघडता आलेले नाही. भारताचा नेट रन रेट ४.७९३ इतका जबरदस्त आहे आणि गटातील शेवटचा सामना त्यांना ओमानविरुद्ध खेळायचा आहे. हा सामना गमावला तरी भारत सुपर ४ मध्ये सहज प्रवेश करतोय. .तेच पाकिस्तानला शेवटच्या सामन्यात संयुक्त अरब अमिरातीचा सामना करावा लागणार आहे. हा सामना त्यांनी जिंकला, तर त्यांचाही पुढील फेरीतील प्रवेश पक्का होईल. पण, गमावल्यास यूएईला संधी मिळेल. त्यांना शेवटच्या साखळी सामन्यात ओमानचा सामना करायचा आहे. ओमानने ती मॅच जिंकावी यासाठी पाकिस्तानला प्रार्थना करावी लागेल. पण, त्याही परिस्थितीत नेट रन रेट हा पाकिस्तानच्या बाजूने आहे. यूएईचा नेट रन रेट हा सध्या -१०.४८३ इतका खराब आहे. तो सुधारण्यासाठी त्यांना खूप मोठा अन् जवळपास अशक्य वाटणाऱ्या फरकाने विजय मिळवावा लागेल...IND vs PAK : टीम इंडियाचा पवित्रा अन् शोएब अख्तरची रडारड! म्हणाला, तुम्ही राजकारण आणताय, आम्ही बरंच काही बोलू शकतो, पण....B Group Scenarioब गटात अफगाणिस्तान, श्रीलंका व बांगलादेश हे दोन्ही प्रत्येकी दोन गुणांसह शर्यतीत आहेत. बांगलादेशचे दोन सामने झाले आहेत, तर श्रीलंका व अफगाणिस्तानचा एकेकच सामना झालाय. त्यामुळे या गटातून त्यांना पुढील फेरीत जाण्याची संधी जास्त आहे. हाँगकाँग दोन पराभवामुळे स्पर्धेतून जवळपास बाहेरच गेले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.