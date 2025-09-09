Asia Cup 2025 Prize Money : आशिया चषक विजेत्या संघाला किती कोटी मिळणार? यापेक्षा दहा पट आयपीएल विजेता कमावतो...

आशिया चषक २०२५ स्पर्धेला यूएईत आजपासून सुरुवात झाली असून अफगाणिस्तान-हाँगकाँग सलामीचा सामना खेळणार आहेत.भारत आणि पाकिस्तान हे कट्टर प्रतिस्पर्धी एकाच गटात असून १४ सप्टेंबरला दुबईत महामुकाबला रंगणार आहे.पुढच्या वर्षीच्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपसाठी तयारी म्हणून या स्पर्धेला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. .Asia Cup 2025 Prize Money And Awards: How Much The Winner Earn? : आशिया चषक २०२५ स्पर्धेला आजपासून सुरुवात होत आहे आणि अफगाणिस्तान विरुद्ध हाँगकाँग असा सलामीचा सामना रंगणार आहे. संयुक्त अरब अमिराती येथे होणाऱ्या या स्पर्धेत ८ संघांनी सहभाग घेतला आहे. भारत, पाकिस्तान हे दोन्ही कट्टर प्रतिस्पर्धी एकाच गटात आहे आणि १४ सप्टेंबरला महामुकाबला दुबईत होणार आहे. पुढच्या वर्षी होणाऱ्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेची तयारी म्हणून या स्पर्धेकडे पाहिले जात आहे. त्यामुळे आशियाई किंग कोण, यासाठी जोरदार चुरस पाहायला मिळणार आहे. पण, या स्पर्धेतील विजेत्या संघाला किती बक्षीस रक्कम मिळणार आहे, हे माहित्येय?.आशिया चषक स्पर्धेत भारत-पाकिस्तानसह अफगाणिस्तान याही संघाला जेतेपदाचा दावेदार समजले जात आहे. दुबईचे वातावरण हे फिरकीपटूंसाठी पोषक आहे आणि अफगाणिस्तानकडे जगातील सर्वोत्तम फिरकीपटूंची फौज आहे. त्यामुळेच त्यांना हलक्यात घेण्याची चूक करणे महागात पडू शकते. पाकिस्तानने नुकतीच तिरंगी मालिका जिंकली आहे, परंतु अनुभवी खेळाडूंच्या गैरहजेरीत त्यांचा कस लागेल हे निश्चित आहे. तेच भारत या सर्वांवर भारी पडेल, असे चित्र सध्यातरी आहे..Asia Cup 2025 : भारत, पाकिस्तानसह सर्व ८ संघ जाहीर; कोणती टीम तगडी, कुठे Live पाहता येणार? सामन्यांच्या वेळेत झाला बदल.आशिया चषक विजेत्या संघाला २.६ कोटी रुपये बक्षीस रक्कम म्हणून मिळणार आहे, तर उपविजेता संघ १.३ कोटी रक्कम घेऊन जाईल. अंतिम सामन्यात सर्वोत्तम कामगिरी करणाऱ्या खेळाडूला ४.१ लाख दिले जाणार आहेत. याशिवाय स्पर्धेतील सर्वोत्तम खेळाडूला १२.५ लाख रुपये दिले जाणार आहे आणि स्मार्ट कॅच पुरस्कारासाठी २.५ लाख बक्षीस आहे. .Asia Cup 2025 squads:अफगाणिस्तान : राशिद खान (कर्णधार), रहमानउल्ला गुरबाज, इब्राहिम झदरन, दरविश रसूली, सेदीकुल्ला अटल, अजमतुल्ला उमरझाई, करीम जनात, मोहम्मद नबी, गुलबद्दीन नायब, शराफुद्दीन अश्रफ, मोहम्मद इशाक, मुजीब उर रहमान, अल्लाह गझनफर, नूर अहमद, फरीद मलिक, नवीन-उल-हक, फरीद मलिक, नवीन-उल-हक्कबांगलादेश : लिटन दास (कर्णधार), तंजीद हसन, परवेझ हुसैन इमॉन, सैफ हसन, तौहीद ह्रदोय, जाकेर अली अनिक, शमीम हुसेन, काझी नुरुल हसन सोहन, शाक महेदी हसन, रिशाद हुसेन, नसुम अहमद, मुस्तफिजुर रहमान, तन्झिम हसन साकीफ, शॉकीफ अहमद, शाकिब शेख, शमीम अहमद, उरीद हसन.हाँगकाँग : यासीम मुर्तझा (कर्णधार), बाबर हयात, झीशान अली, नियाझाकत खान मोहम्मद, नसरुल्ला राणा, मार्टिन कोएत्झी, अंशुमन रथ, कल्हान मार्क छल्लू, आयुष आशिष शुक्ला, मोहम्मद एजाज खान, अतीक उल रहमान इक्बाल, किंचित शाह, आदिल मेहमूद, हारून मोहम्मद अर्शद, अली हसन, शाहिद वासीफ, गझनफर मोहम्मद, मोहम्मद वहीद, अनस खान, एहसान खानभारत: सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंग, कुलदीप यादव, संजू सॅमसन, हर्षित राणा, रिंकू सिंग..Asia Cup 2025: अजिंक्य रहाणे म्हणतोय, भारतीय संघाच्या 'या' खेळाडूला हलक्यात घेऊ नका, ठरू शकतो हुकमी एक्का.ओमान: जतिंदर सिंग (कर्णधार), हम्माद मिर्झा, विनायक शुक्ला, सुफयान युसूफ, आशिष ओडेदेरा, आमिर कलीम, मोहम्मद नदीम, सुफयान मेहमूद, आर्यन बिश्त, करण सोनावले, जिक्रिया इस्लाम, हसनैन अली शाह, फैसल शाह, मोहम्मद इम्रान, नदीम खान, श्रीवास्तव अहमद, श्रीवास्तव.पाकिस्तान: सलमान अली आगा (कर्णधार), अब्रार अहमद, फहीम अश्रफ, फखर जमान, हारिस रौफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद हॅरिस, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम ज्युनियर, साहिबजादा फरहान, सइम अयुब, सलमान मिर्झा, शाहीन आफ्रिदी, सुफयान मोकीम.श्रीलंका: चरिथ असलंका (कर्णधार), पथूम निसांका, कुसल मेंडिस, कुसल परेरा, नुवानिडू फर्नांडो, कामिंदू मेंडिस, कामिल मिश्रा, दासुन शनाका, वानिंदू हसरंगा, दुनिथ वेललागे, चमिका करुणारत्ने, महेश थेकशाना, नुवानिडू फर्नांडो, नुवानिडू फर्नांडो, दुनीथ वेललागे, चमिका करुणारत्ने, नुवानिडू फर्नांडो, नुवानिडू फर्नांडो, दुशियाना, दुशियाना माथेशा पाथीराणा.यूएई : मुहम्मद वसीम (कर्णधार), अलिशान शराफू, आर्यांश शर्मा, आसिफ खान, ध्रुव पराशर, एथन डिसोझा, हैदर अली, हर्षित कौशिक, जुनैद सिद्दिकी, मतिउल्ला खान, मुहम्मद फारूख, मुहम्मद जवादुल्ला, मुहम्मद जोहैब, राहुल चोप्रा, रोहिद खान, सिमरनजीत सिंह, साह्य खान..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.