IND vs PAK: पाकिस्तानी फलंदाजाचं फिफ्टीनंतर गनफायर सेलिब्रेशन अन् मग टीम इंडियानं विजयानंतर हँडशेकसाठी इग्नोर करत दिलं उत्तर

Controversy in IND vs PAK Asia Cup 2025 Match: भारताने पाकिस्तानविरुद्ध सुपर फोरमध्ये सहज विजय मिळवला. दरम्यान, या सामन्यात साहिबजादा फरहानने गनफायर सेलिब्रेशन केलं, तर भारतीय संघाने पुन्हा हस्तांदोलन टाळले.
Pranali Kodre
  • आशिया कप २०२५ मध्ये भारताने पाकिस्तानविरुद्ध सुपर फोरमध्ये ६ विकेट्सने विजय मिळवला.

  • पहलगाम हल्ल्यानंतर भारत-पाकिस्तान सामन्यातील तणाव वाढला होता.

  • साहिबजादा फरहानच्या गनफायर सेलिब्रेशन केलं, तर भारतीय संघाने पुन्हा हस्तांदोलन टाळले.

