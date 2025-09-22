IND vs PAK: पाकिस्तानी फलंदाजाचं फिफ्टीनंतर गनफायर सेलिब्रेशन अन् मग टीम इंडियानं विजयानंतर हँडशेकसाठी इग्नोर करत दिलं उत्तर

आशिया कप २०२५ मध्ये भारताने पाकिस्तानविरुद्ध सुपर फोरमध्ये ६ विकेट्सने विजय मिळवला.पहलगाम हल्ल्यानंतर भारत-पाकिस्तान सामन्यातील तणाव वाढला होता. साहिबजादा फरहानच्या गनफायर सेलिब्रेशन केलं, तर भारतीय संघाने पुन्हा हस्तांदोलन टाळले. .आशिया कप २०२५ स्पर्धेत भारतीय संघाने साखळी फेरीत पाकिस्तानविरुद्ध एकतर्फी विजय मिळवला होता. त्यानंतर सुपर फोरमध्येही पुन्हा पाकिस्तान रविवारी (२१ सप्टेंबर) समोर उभा ठाकला. यावेळी पाकिस्तानने थोडी झुंज दिली, पण सुपर फोरमध्येही भारतीय संघाने सहज ६ विकेट्सने विजय मिळवला. पण या सामन्यात पाकिस्तानी सलामीवीर फलंदाज साहिबजादा फरहानचे सेलिब्रेशन आणि भारताने पुन्हा हस्तांदोलन टाळणे चर्चेचा विषय ठरले..भारताचा विजय सैन्यदलाला समर्पित! आशियाई करंडकात पाकिस्तानचा उडविला धुव्वा, नेमकं काय म्हणाला सूर्यकुमार यादव? .पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर आशिया कप २०२५ मध्ये पहिल्यांदाच भारत - पाकिस्तान आमने - सामने आले आहेत. यादरम्यान, भारताने केवळ मैदानात खेळण्यासाठीच उतरण्याची भूमिका घेतली आहे. यामुळे नाणेफेकीवेळी आणि सामन्यानंतरही भारतीय संघाने हस्तांदोलन टाळले आहे. साखळी फेरीनंतर यावरून बरेच वादही झाले. त्यामुळे सुपर फोर फेरीतील सामन्यावेळी यावर अनेकांचे लक्ष होते. पण याचदरम्यान साहिबजादाच्या गनफायर सेलिब्रेशनने अनेकांचे लक्ष वेधले..या सामन्यात भारताने नाणेफेक जिंकून पाकिस्तानला प्रथम फलंदाजीसाठी आमंत्रित केले होते. यावेळी साहिबजादा फरहानने सलामीला फलंदाजीला येत चांगली फलंदाजी केली होती. त्याने दोनदा अभिषेक शर्माकडून झेल सुटल्यानंतर मिळालेल्या जीवदानाचा फायदा घेत आक्रमक अर्धशतक ठोकले होते. त्याने अक्षर पटेलविरुद्ध षटकार ठोकत ३४ चेंडूत अर्धशतक पूर्ण केले. मात्र त्यानंतर त्याने बॅटने फायर करण्याची कृती करत सेलिब्रेशन केलं. त्याच्या या सेलिब्रेशननंतर अनेकांनी त्याला ट्रोल केले..दरम्यान, त्याला शिवम दुबेने १५ व्या षटकात त्याला बाद केलं. त्याने ४५ चेंडूत ५ चौकार आणि ३ षटकारांसह ५८ धावा केल्या. त्याच्या अर्धशतकामुळे पाकिस्तानने २० षटकात ५ बाद १७१ धावा केल्या..IND vs PAK, Asia Cup: अभिषेक शर्मा - शुभमन गिलच्या वादळाने पाकिस्तानचा उडवला धुव्वा; भारताचा सुपर फोरमध्ये पहिला विजय.त्यानंतर भारताकडून अभिषेक शर्मा आणि शुभमन गिल यांनी आक्रमक फटकेबाजी करत १०५ धावांची भागीदारी केली. त्यांच्या आक्रमणामुळे भारताचा विजय सोपा झाला. अभिषेकने ३९ चेंडूत ७४ धावांची खेळी केली, तर शुभमनने २८ चेंडूत ४७ धावांची खेळी केली. तसेच नंतर तिलक वर्माने ३० धावांची नाबाद खेळी करत भारताचा विजय १९ व्या षटकातच निश्चित केला. दरम्यान, तिलकने विजयी चौकार मारला, तेव्हा त्याच्यासोबत हार्दिक पांड्या होता. त्यांनी विजयानंतर पंचांशी हस्तांदोलन केले, पण पाकिस्तानी खेळाडूंकडे दुर्लक्ष करत ते पुन्हा ड्रेसिंग रुमकडे परतले. त्यानंतर भारतीय संघातील कोणीही पाकिस्तानशी हस्तांदोलन केलं नाही..FAQsप्रश्न १: भारताने पाकिस्तानला किती विकेट्सने पराभूत केले?(Question 1: By how many wickets did India defeat Pakistan?)➤ भारताने पाकिस्तानला ६ विकेट्सने पराभूत केले.प्रश्न २: साहिबजादा फरहानने किती धावा केल्या?(Question 2: How many runs did Sahibzada Farhan score?)➤ त्याने ५८ धावांची खेळी केली.प्रश्न ३: त्याचे सेलिब्रेशन का चर्चेत आले?(Question 3: Why was his celebration controversial?)➤ कारण त्याने ‘गनफायर’ सेलिब्रेशन केले, ज्यावर टीका झाली.प्रश्न ४: भारताकडून सर्वाधिक धावा कोणी केल्या?(Question 4: Who scored the most runs for India?)➤ अभिषेक शर्माने ७४ धावा केल्या.प्रश्न ५: विजयी चौकार कोणी मारला?(Question 5: Who hit the winning shot?)➤ तिलक वर्माने विजयी चौकार मारला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.