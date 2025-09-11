IND vs UAE : कुलदीप यादव नव्हे, तर 'हा' खेळाडू ठरला इम्पॅक्ट प्लेअर ऑफ दी मॅच पुरस्काराचा मानकरी; ड्रेसिंग रूममधील Video

भारताने पहिल्या सामन्यात यूएईवर ९ विकेट्स व ९३ चेंडू राखून विजय मिळवलाभारताचा दुसरा सामना १४ सप्टेंबरला पाकिस्तानविरुद्ध होणार आहेयूएईविरुद्ध कुलदीप यादव हा प्लेअर ऑफ दी मॅच पुरस्काराचा मानकरी ठरला, पण....IND vs UAE Clash, Dressing Room Video Goes Viral : कुलदीप यादवने चार विकेट्स घेऊन भारताला आशिया चषक स्पर्धेतील पहिल्या सामन्यात विजय मिळवून दिला. संयुक्त अरब अमिरातीविरुद्धच्या या लढतीत कुलदीपला सामनावीर पुरस्काराने गौरविण्यातही आले. पण, जेव्ह सर्व खेळाडू ड्रेसिंग रूममध्ये आले तेव्हा सामन्यातील इम्पॅक्ट प्लेअर चा पुरस्कार कुलदीपएवजी दुसऱ्याच खेळाडूला दिला गेला. BCCI ने ड्रेसिंग रूममधील हा व्हिडीओ पोस्ट केला आहे. .गतविजेता म्हणून आशिया चषक स्पर्धेत दाखल झालेल्या भारतीय संघाने सलामीच्या लढतीत यूएईचा धुव्वा उडवला. यजमानांचा संपूर्ण संघ ५७ धावांवर गुंडाळल्यानंतर ४.३ षटकात मॅच संपवली. भारताने सर्वाधिक चेंडू राखून जिंकलेली ही मॅच ठरली. या सामन्यात भारताने १ विकेट्स व ९३ चेंडू राखून बाजी मारली. ७ धावा देत ४ विकेट्स घेणारा कुलदीप यादव प्लेअर ऑफ दी मॅच ठरला. .Asia Cup 2025 मध्ये मिळाली नाही संधी, भाई निघाला दुसऱ्या संघाकडून खेळायला! भारतीय क्रिकेटपटूचा मोठा निर्णय .शिवम दुबेनेही ४ धावांत ३ विकेट्स घेतल्या, तर जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्थी यांनी प्रत्येकी एक फलंदाज बाद केला. लक्ष्याचा पाठलाग करताना अभिषेक शर्माने आक्रमक खेळी करून १६ चेंडूत २ चौकार व ३ षटकारासह ३० धावा चोपल्या. शुभमन गिलनेही ९ चेंडूंत २०, तर सूर्याने २ चेंडूंत ७ धावा करून सामना संपवला. .या सामन्यानंतर टीम इंडियाच्या ड्रेसिंग रूममध्ये इम्पॅक्ट प्लेअर ऑफ मॅच पुरस्कार दिला गेला. गोलंदाज प्रशिक्षक मॉर्ने मॉर्केलच्या हस्ते हा पुरस्कार देण्यात आला. हा पुरस्कार कुलदीपला मिळेल असे अपेक्षित होते, परंतु मॉर्केलने जलदगती गोलंदाज शिवम दुबे याचे नाव घेतले. त्यानंतर सूर्याने दुबेची फिरकी घेतली. .भारताचा पुढचा सामना १४ सप्टेंबरला पाकिस्तानविरुद्ध होणार आहे. आशिया चषक स्पर्धेत आतापर्यंत उभय संघ १८ वेळा समोरासमोर आले आणि भारताने १० सामने जिंकले आहेत. पाकिस्तानने ६ विजय मिळवले, तर दोन सामने अनिर्णिय राहिले आहेत. पुलवामा हल्ल्यानंतर भारत-पाकिस्तान प्रथमच क्रिकेटच्या मैदानावर समोरासमोर येणार आहेत. .Asia Cup 2025 : आश्चर्यच... ७७१० दिवसांत टीम इंडियासोबत प्रथमच असे घडले, आशिया चषक स्पर्धेत ते.... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.