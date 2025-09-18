Sri Lanka entered the Asia Cup 2025 Super 4

AFG vs SL Live: लक्ष्य १७० धावांचे, पण १०१ धावा करताच श्रीलंका पोहोचली Super 4 मध्ये; अफगाणिस्तानला लटकवले, कसे ते घ्या जाणून...

AFG vs SL Live: Sri Lanka Seal Super 4 Spot: आशिया चषक २०२५ मध्ये अफगाणिस्तान आणि श्रीलंका यांच्यातील सामना सुपर ४ पात्रतेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा ठरला. अफगाणिस्तानने प्रथम फलंदाजी करताना १७० धावांचे आव्हान उभे केले. मात्र, श्रीलंकेने १०१ धावा करून सुपर ४ फेरीत मजल मारली.
Published on

Asia Cup 2025 Super 4 Scenario Explained: आशिया चषक स्पर्धेतील सुपर ४ मधील तिसरा संघ निश्चित झाला. अ गटातून भारत व पाकिस्तान यांनी जागा पक्की केली असताना गुरुवारी श्रीलंकेनेही सुपर ४ मध्ये प्रवेश केला. अफगाणिस्तानने विजयासाठी ठेवलेल्या १७० धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना श्रीलंकेने ३ बाद १०१ धाव करताच सुपर ४ मधील जागा पक्की केली. पण, त्याचवेळी त्यांनी अफगाणिस्तानची धाकधुक वाढवली आणि बांगलादेशला आशेचे किरण दाखवले.

