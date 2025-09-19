Asia Cup 2025 Super 4 Schedule: भारतीय संघ कोणत्या तारखांना कोणाला भिडणार? जाणून घ्या सुपर ४ चं संपूर्ण वेळापत्रक

Asia Cup 2025 Super 4 full schedule with India matches : आशिया चषक स्पर्धेतील सर्वात मोठा अपसेट गुरुवारी झाला. अफगाणिस्ता जो आशियातील दुसऱ्या क्रमांकाचा तगडा संघ मानला जातो, त्यांना श्रीलंकेने बाहेरचा रस्ता दाखवला. अफगाणिस्तानने विजयासाठी ठेवलेले १७० धावांचे लक्ष्य श्रीलंकेने १८.४ षटकांत ६ विकेट्स राखून सहज पार केले. कुशल मेंडिसने नाबाद ७४ धावांची खेळी करून विजयात महत्त्वाची भूमिका बजावली. या पराभवामुळे अफगाणिस्तानचे स्पर्धेतील आव्हान संपले आणि बांगलादेश सुपर ४ मध्ये पोहोचला. यासह सुपर ४ मधील चारही संघ निश्चित झाले. .भारतीय संघाने अ गटात संयुक्त अरब अमिराती व पाकिस्तान यांचा पराभव करून सुपर ४ मधील आपली जागा पक्की केली होती. उद्या त्यांना शेवटच्या साखळी सामन्यात ओमानचा सामना करायचा आहे. पाकिस्ताननेही ओमान व यूएईला पराभूत करून सुपर ४ फेरी गाठली. आज ब गटात श्रीलंकेने अफगाणिस्ताचा पराभव केला आणि सुपर ४ मध्ये धडक दिली. त्यांनी अफगाणिस्तानचे पॅकअप करताना बांगलादेशला सुपर ४ मध्ये खेळण्याची संधी दिली. आता भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका व बांगलादेश या संघांमध्ये फायनलसाठीची चुरस रंगणार आहे. .AFG vs SL Live : श्रीलंकेचा 'कुशल' विजय! अफगाणिस्तानचे आव्हान संपुष्टात; बांगलादेशला लागली लॉटरी.INDIA FIXTURES IN SUPER 4 २१ सप्टेंबर - भारत वि. पाकिस्तान, रात्री ८ वा. दुबई२४ सप्टेंबर - भारत वि. बांगलादेश, रात्री ८ वा. दुबई२६ सप्टेंबर- भारत वि. श्रीलंका, रात्री ८ वा. दुबई.Asia Cup 2025 fixtures list with Super 4 २० सप्टेंबर - बांगलादेश वि. श्रीलंका, रात्री ८ वाजता२१ सप्टेंबर - भारत वि. पाकिस्तान, रात्री ८ वाजता२३ सप्टेंबर - पाकिस्तान वि. श्रीलंका, रात्री ८ वाजता२४ सप्टेंबर - बांगलादेश वि. भारत, रात्री ८ वाजता२५ सप्टेंबर - बांगलादेश वि. पाकिस्तान, रात्री ८ वाजता२६ सप्टेंबर - भारत वि. श्रीलंका, रात्री ८ वाजता२८ सप्टेंबर - फायनल .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.