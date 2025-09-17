ASIA CUP 2025 SUPER FOUR SCENARIO

Asia Cup 2025 Super Four Scenario: बांगलादेशच्या विजयाने सुपर ४ ची स्पर्धा रोमांचक वळणावर; ३ जागांसाठी ५ संघांमध्ये चुरस... पाकिस्तानचा फैसला आजच

Pakistan’s Super Four qualification chances: आशिया चषक २०२५ स्पर्धेच्या सुपर ४ ची चुरस रंगतदार झाली आहे. बांगलादेशने महत्त्वाचा विजय मिळवल्यानंतर स्पर्धेत रोमांचक वळण आले असून, आता उरलेल्या तीन जागांसाठी तब्बल पाच संघांमध्ये चुरस निर्माण झाली आहे.
  • बांगलादेशने अफगाणिस्तानवर ८ धावांनी विजय मिळवत सुपर ४ मधील संधी कायम ठेवली आहे.

  • ब गटात श्रीलंका २ विजयांसह अव्वल स्थानी असून बांगलादेश दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.

  • अफगाणिस्तान व श्रीलंका यांच्यातील शेवटचा सामना गटातील समीकरण ठरवणार आहे.

Asia Cup 2025 Super Four qualification scenario explained : आशिया चषक स्पर्धेच्या सुपर फोरची चुरस आणखी वाढली आहे. मंगळवारी झालेल्या लढतीत बांगलादेशने बलाढ्य अफगाणिस्तानला पराभूत करून सुपर ४ मधील आशा कायम राखल्या आहेत. पण, बांगलादेशच्या या विजयाने ब गटातील स्पर्धा रोमांचक वळणावर आली आहे. आतापर्यंत भारत हा एकमेव संघ सुपर ४ मध्ये पोहोचला आहे आणि उर्वरित तीन जागांसाठी पाच संघांना अजूनही संधी आहे.

