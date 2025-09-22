IND vs PAK: एक, दोन, तीन! टीम इंडिया पुन्हा एकदा पाकिस्तानचे वस्त्रहरण करणार! Asia Cup 2025 मध्ये बघा परत केव्हा भिडणार?

भारताने सुपर ४ मधील पहिल्याच सामन्यात पाकिस्तानचा ६ विकेट्सने धुव्वा उडवला.अभिषेक शर्मा (७४) आणि शुभमन गिल (४७) यांनी पहिल्या विकेटसाठी १०५ धावांची भागीदारी केली.पाकिस्तानच्या खेळाडूंनी डिवचण्याचा प्रयत्न केला, पण भारतीय फलंदाजांनी फलंदाजीने उत्तर दिले..India vs Pakistan Asia Cup 2025 final date and time : भारताकडून दोन वेळा लाजीरवाणा पराभव पत्करावा लागल्यानंतर पाकिस्तानच संघ तिसऱ्यांदा वस्त्रहरण करून घेण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे. आशिया चषक स्पर्धेत भारताने अ गटातील दुसऱ्या लढतीत आणि सुपर ४ मधील लढतीत शेजाऱ्यांवर दणदणीत विजयाची नोंद केली. साखळी गटातील लढतीत भारताने ७ विकेट्स राखून पराभूत केले आणि तो सामना हस्तांदोलन प्रकरणामुळे गाजला. काल सुपर ४ च्या लढतीत पाकिस्तानचा धुव्वा उडवून भारताने फायनलच्या दिशेने कूच केली आहे..भारताने सुपर ४ च्या त्यांच्या पहिल्याच सामन्यात प्रतिस्पर्धी पाकिस्तानचा धुव्वा उडवला. १७१ धावांचे लक्ष्य भारताने ४ विकेट्सच्या मोबदल्यात सहज पार केले. अभिषेक शर्मा ( ७४) व शुभमन गिल ( ४७) यांनी पाकिस्तानी गोलंदाजांना त्यांची जागा दाखवली. दोघांनी पहिल्या विकेटसाठी १०५ धावांच भागीदारी करताने भारताच्या विजयाचा पाया भक्कम केला. पाकिस्तानी खेळाडूंनी भारतीय फलंदाजांचं लक्ष विचलित करण्यासाठी रडीचा डाव खेळला, परंतु त्याचा काही उपयोग नाही झाला. .IND vs PAK : औषध देण्याची गरज होती आणि...! Abhishek Sharma ने पाकिस्तान संघाचा माज उतरवला; म्हणाला, नाद कराल तर... .Super 4 Standingसुपर ४ फेरीच्या दोन लढती झाल्या आहेत आणि बांगलादेश व भारत यांनी विजय मिळवून तालिकेत खाते उघडले आहे. पण, नेट रन रेटमुळे टीम इंडिया अव्वल स्थानी आहे. भारताचा नेट रन रेट ०.६८९ इतका आहे,तर बांगलादेशचा ०.१२१ असा... .पाकिस्तान व श्रीलंका यांना पराभवाचा धक्का बसला आहे, परंतु पाकिस्तानी ( -०.६८९) तळाला आहे. त्यांना पुढील सामन्यांत बांगलादेश व श्रीलंकेचा सामना करावा लागणार आहे. हे दोन्ही सामना जिंकून ते फायनलमध्ये पोहोचू शकतील आणि तिथे भारताविरुद्ध त्यांचा सामना होऊ शकतो. .IND vs PAK : तुम्ही नुसत्या बाता मारता, आम्ही... ! Abhishek Sharma अन् शुभमन गिलची पोस्ट; शेजाऱ्यांचे मोजक्या शब्दात वाभाडे.बांगलादेशला उर्वरित सामन्यात पाकिस्तान व भारताचा सामना करायचा आहे. पाकिस्तानचा इथे पराभव झाल्यास त्यांचे आव्हान संपेल आणि फायनलच्या शर्यतीत बांगलादेश मुसंडी मारेल. श्रीलंकेने उर्वरित दोन्ही सामने जिंकल्यास तेही या शर्यतीत येतील पण, भारतीय संघाची कोंडी होऊ शकते. भारत-पाकिस्तान यांच्यात फायनल ठरली, तर ती २८ सप्टेंबरला रात्री ८ वाजता खेळवली जाईल. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.