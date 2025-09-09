Asia Cup 2025: खरंच, सूर्यकुमार यादवने पाकिस्तानी कर्णधारासोबत हस्तांदोलन करणे टाळले? Viral Video ने समोर आलं सत्य...

आशिया चषक २०२५च्या पत्रकार परिषदेत भारत-पाकिस्तान सामन्याची सर्वाधिक चर्चा झाली.सूर्यकुमार यादव आणि पाकिस्तानी कर्णधार सलमान अली आघा यांच्यात हस्तांदोलन झाले नसल्याची चर्चा सोशल मीडियावर रंगली.पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर पहिल्यांदाच भारत-पाकिस्तान संघ आमनेसामने येणार असल्याने उत्सुकता वाढली आहे..Did Suryakumar Yadav avoid handshake with Salman Agha? आजपासून सुरू होत असलेल्या आशिया चषक स्पर्धेत सहभागी सर्व ८ संघांच्या कर्णधारांची एकत्रित पत्रकार परिषद आज पार पडली. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातल्या सामन्यातील चर्चा यावेळी रंगली. सूर्यकुमार यादव व पाकिस्तानचा कर्णधार सलमान अली आघा यांच्या मध्ये अफगाणिस्तानचा कर्णधार राशिद खान बसलेला दिसला. .पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर प्रथमच IND vs PAK संघ एकमेकांसमोर येणार आहेत. १४ सप्टेंबरला ही लढत होणार आहे. त्यामुळे आजच्या पत्रकार परिषदेत सूर्या व सलमान यांच्यावर सर्वांचे लक्ष होते. पहलगामनंतर भारताने शेजाऱ्यांसोबत क्रिकेट खेळूच नये असा एक मतप्रवाह आहे. आजच्या पत्रकार परिषदेनंतर सूर्याने पाकिस्तानी कर्णधाराशी हस्तांदोलन करणे टाळल्याची चर्चा सुरू आहे. एका Viral Video ने सत्य समोर आणले आहे..India vs Pakistan : टीम इंडिया प्रबळ दावेदार? पाकिस्तानच्या कर्णधाराचं उत्तर अन् सूर्यकुमार यादवने आवरलं हसू... .आशिया चषक स्पर्धेत भारताचा पहिला सामना बुधवारी संयुक्त अरब अमिराती संघाविरुद्ध होणार आहे. या स्पर्धेसाठी भारतीय ताफ्यात सकारात्मक वातावरण आहे. सूर्यानेही आव्हानासाठी सज्ज असल्याचे सांगितले आणि काही वेगळा प्रयोग करण्यापेक्षा आतापर्यंत जसा खेळ करत आलो आहोत, तसेच खेळण्याचा निर्धार सूर्याने व्यक्त केला. शिवाय संजू सॅमसनच्या प्लेइंग इलेव्हनमधील समावेशावर, 'आम्ही त्याची चांगली काळजी घेऊ'असे सांगितले..Asia Cup 2025: "बिना मतलब का क्यों उंगली करें?" सूर्यकुमार यादवच्या विधानाने हश्या पिकला; Sanju Samson च्या प्रश्नावर म्हणाला, चिंता नसावी... .भारत-पाकिस्तान सामन्याबद्दल सूर्याने म्हटले की,'मैदानावरील आक्रमकता कायम राहणार आहे. आक्रमकतेशिवाय तुम्ही क्रिकेट खेळू शकत नाही.' पत्रकार परिषद संपल्यानंतर सर्व संघांच्या कर्णधारांशी हस्तांदोलन केले. पण, त्याचवेळी एक फोटो व्हायरल झाला आणि त्यावरून सूर्या व सलमान यांच्यात हस्तांदोलन झाले नसल्याचा दावा केला जातोय....पण, एक व्हिडीओ समोर आला आहे आणि त्यात व्यासपीठाच्या खाली उभ्या असलेल्या सलमान आघासोबत सूर्याने हस्तांदोलन केल्याचे दिसतेय. इतकेच नव्हे तर सूर्याने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचे व आशियाई क्रिकेट परिषदेचे प्रमुख मोहसिन नक्वी यांच्याशी हात मिळवला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.