Cricket

Asia Cup 2025: खरंच, सूर्यकुमार यादवने पाकिस्तानी कर्णधारासोबत हस्तांदोलन करणे टाळले? Viral Video ने समोर आलं सत्य...

Suryakumar Yadav Salman Agha viral moment:आशिया चषक २०२५ स्पर्धेपूर्वी भारत-पाकिस्तान लढतीचं वातावरण तापलेलं आहे. त्यातच भारतीय कर्णधार सूर्यकुमार यादव आणि पाकिस्तानचा कर्णधार सलमान आघा यांच्या हस्तांदोलनावरून सोशल मीडियावर मोठी चर्चा रंगली आहे.
Suryakumar Yadav avoided shaking hands with Pakistan captain Salman Agha

Suryakumar Yadav avoided shaking hands with Pakistan captain Salman Agha

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on
Summary

  • आशिया चषक २०२५च्या पत्रकार परिषदेत भारत-पाकिस्तान सामन्याची सर्वाधिक चर्चा झाली.

  • सूर्यकुमार यादव आणि पाकिस्तानी कर्णधार सलमान अली आघा यांच्यात हस्तांदोलन झाले नसल्याची चर्चा सोशल मीडियावर रंगली.

  • पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर पहिल्यांदाच भारत-पाकिस्तान संघ आमनेसामने येणार असल्याने उत्सुकता वाढली आहे.

Did Suryakumar Yadav avoid handshake with Salman Agha? आजपासून सुरू होत असलेल्या आशिया चषक स्पर्धेत सहभागी सर्व ८ संघांच्या कर्णधारांची एकत्रित पत्रकार परिषद आज पार पडली. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातल्या सामन्यातील चर्चा यावेळी रंगली. सूर्यकुमार यादव व पाकिस्तानचा कर्णधार सलमान अली आघा यांच्या मध्ये अफगाणिस्तानचा कर्णधार राशिद खान बसलेला दिसला.

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
Surya kumar Yadav
Pakistan Cricket Team
cricket news today
India vs Pakistan
Asia Cup
Pahalgam Terror Attack
Asia Cup 2025

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com