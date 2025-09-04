Asia Cup 2025 साठी कर्णधार सूर्यकुमारसह हार्दिक पांड्या दुबईला रवाना; कुठे करणार सराव, काय आहे वेळापत्रक; घ्या जाणून

आशिया कप २०२५ साठी भारतीय संघाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादव आणि हार्दिक पांड्या दुबईला जाण्यासाठी रवाना झाले आहेत. बीसीसीआयने यंदा भारतात सराव शिबिर आयोजित न केल्यामुळे खेळाडूंना थेट दुबईत सराव करावा लागणार आहे. भारतीय संघाचा पहिला सामना १० सप्टेंबर रोजी युएईविरुद्ध होणार आहे..आशिया कप २०२५ स्पर्धेला ९ सप्टेंबरपासून संयुक्त अरब अमिरती येथे सुरुवात होत आहे. या स्पर्धेत भारताला पहिला सामना १० सप्टेंबर रोजी खेळायचा आहे.दरम्यान, यासाठी भारतीय संघाची घोषणा गेल्याच महिन्यात झाली आहे. त्यामुळे संघात सहभागी झालेले खेळाडू दुबईला पोहोचण्यास सुरुवात झाली आहे.गुरुवारी बऱ्यापैकी खेळाडू आणि सपोर्ट स्टाफमधील सदस्य दुबईच्या दिशेने रवाना होत आहेत..दरम्यान, यापूर्वीच्या स्पर्धांप्रमाणे यंदा बीसीसीआयने भारतात सराव शिबिर आयोजित केलेलं नव्हतं. त्यामुळे खेळाडूंना थेट दुबईत एकत्र येण्यास सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे भारतीय खेळाडू वेगवेगळे दुबईला पोहोचत आहेत. कर्णधार सूर्यकुमार यादव आणि अष्टपैलू हार्दिक पांड्या दुबईला रवाना झाले आहेत. तसेच मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीरही गुरुवारी मुंबईतूनच दुबईकडे रवाना झाला. त्यांचा विमानतळावरील व्हिडिओही समोर आला आहे. उपकर्णधार शुभमन गिल बंगळुरूमधून दुबईला जाणार आहे. सर्व खेळाडूंना गुरुवारपर्यंतच दुबईत पोहण्यास सांगण्यात आले होते.त्यामुळे रात्री उशीरापर्यंत खेळाडू दुबईत जमण्याची शक्यता आहे. करण शुक्रवारपासून सरावाला सुरुवात होईल. भारतीय संघ दुबईतील आयसीसी ऍकेडमीमध्ये संध्याकाळी सराव करणार आहे..भारतीय संघाच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये कोणाकोणाला जागा मिळणार याकडे सर्वांचे लक्ष असणार आहे. तसेच शुभमन गिल भारताच्या टी२० संघात वर्षभराने पुनरागमन करणार असल्याने त्याच्या कामगिरीकडेही सर्वांचे लक्ष असेल.भारताचा आशिया कप २०२५ मधील साखळी फेरीसाठी अ गटात समावेश आहे. या गटात भारतासह पाकिस्तान, युएई आणि ओमान हे देश आहेत. पहिला सामना १० सप्टेंबर रोजी रोजी युएईविरुद्ध दुबई आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर खेळायचा आहे. त्यानंतर १४ सप्टेंबर रोजी पाकिस्तानविरुद्ध भारताचा सामना होणार आहे. पण हा सामना खेळवला जाणार की नाही, यावर अद्याप प्रश्नचिन्ह आहे. १९ सप्टेंबर रोजी ओमान विरुद्ध सामन होणार आहे..आशिया कप २०२५ साठी भारतीय संघ -सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), शुभमन गिल ( उप कर्णधार), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, संजू सॅमसन, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंग, वरुण चक्रवर्थी. रिंकू सिंग.राखीव खेळाडू - प्रसिद्ध कृष्णा, यशस्वी जैस्वाल, ध्रुव जुरेल, रियान पराग व वॉशिंग्टन सुंदर.आशिया कप २०२५ वेळापत्रकप्राथमिक फेरी९ सप्टेंबर - अफगाणिस्तान विरुद्ध हाँग काँग, अबुधाबी१० सप्टेंबर: भारत विरुद्ध युएई, दुबई११ सप्टेंबर: बांगलादेश विरुद्ध हाँगकाँग, अबुधाबी१२ सप्टेंबर: पाकिस्तान विरुद्ध ओमान, दुबई१३ सप्टेंबर: बांगलादेश विरुद्ध श्रीलंका, अबुधाबी१४ सप्टेंबर: भारत विरुद्ध पाकिस्तान, दुबई१५ सप्टेंबर: युएई विरुद्ध ओमान, अबुधाबी१५ सप्टेंबर: श्रीलंका विरुद्ध हाँगकाँग, दुबई१६ सप्टेंबर: बांगलादेश विरुद्ध अफगाणिस्तान, अबुधाबी१७ सप्टेंबर: पाकिस्तान विरुद्ध युएई, दुबई१८ सप्टेंबर: श्रीलंका विरुद्ध अफगाणिस्तान, अबुधाबी१९ सप्टेंबर: भारत विरुद्ध ओमान, अबुधाबीसुपर ४ फेरी२० सप्टेंबर: ब गटातील अव्वल संघ विरुद्ध ब गटातील दुसरा संघ (B1 vs B2), दुबई२१ सप्टेंबर: अ गटातील अव्वल संघ विरुद्ध अ गटातील दुसरा संघ (A1 vs A2), दुबई२३ सप्टेंबर: अ गटातील दुसरा संघ विरुद्ध ब गटातील अव्वल संघ (A2 vs B1), अबुधाबी२४ सप्टेंबर: अ गटातील अव्वल संघ विरुद्ध ब गटातील दुसरा संघ (A1 vs B2), द२५ सप्टेंबर: अ गटातील दुसरा संघ विरुद्ध ब गटातील दुसरा संघ (A2 vs B2), दुबई२६ सप्टेंबर: अ गटातील अव्वल संघ विरुद्ध ब गटातील अव्वल संघ (A1 vs B1), दुबईअंतिम सामना: २८ सप्टेंबर, दुबई.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.