Asia Cup 2025 साठी कर्णधार सूर्यकुमारसह हार्दिक पांड्या दुबईला रवाना; कुठे करणार सराव, काय आहे वेळापत्रक; घ्या जाणून

भारतीय संघातील खेळाडू आशिया कप २०२५ साठी दुबईला पोहोचण्यास सुरुवात झाली आहे. दुबईला जातानाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादव आणि हार्दिक पांड्याचा व्हिडिओ समोर आला आहे.
  • आशिया कप २०२५ साठी भारतीय संघाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादव आणि हार्दिक पांड्या दुबईला जाण्यासाठी रवाना झाले आहेत.

  • बीसीसीआयने यंदा भारतात सराव शिबिर आयोजित न केल्यामुळे खेळाडूंना थेट दुबईत सराव करावा लागणार आहे.

  • भारतीय संघाचा पहिला सामना १० सप्टेंबर रोजी युएईविरुद्ध होणार आहे.

