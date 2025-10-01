Asia Cup ची ट्रॉफी आत्ता आहे कुठे? भारतात पाठवण्यासाठी सुरू झाल्यात हालचाली

आशिया कप २०२५ च्या ट्रॉफीवरून वाद निर्माण झाला आहे. भारतीय संघाने पाकिस्तानला पराभूत करून कप जिंकला, परंतु ACC अध्यक्ष मोहसिन नक्वी यांनी ट्रॉफी दिली नाही. आता ही ट्रॉफी भारतात पाठवण्यासाठी हालचाली सुरू झाल्या आहेत. .आशिया कप २०२५ स्पर्धेच्या ट्रॉफीवरून मोठा बाद झाला आहे. गेल्या दोन दिवसांपासून हा मुद्दा क्रिकेटवर्तुळात चर्तेत आहे. भारतीय संघाने अंतिम सामन्यात पाकिस्तानला पराभूत करत आशिया कप जिंकला होता. पण भारतीय संघाला आशियाई क्रिकेट काऊन्सिलचे (ACC) अध्यक्ष मोहसिन नक्वी यांनी ट्रॉफी आणि मेडल्स दिले नव्हते. भारतीय संघाने त्यांच्या हातून ट्रॉफी स्वीकारण्यास नकार दिल्यानंतर नक्वी यांनी ती ट्रॉफी आणि मेडल्स त्यांच्यासोबत हॉटेलमध्ये नेले होते. पण आता अशी माहिती समोर येत आहे की आशिया कप सध्या ACC च्या दुबईतील ऑफिसमध्ये आहे..Asia Cup 2025: 'असं कधीच पाहिलं नाही, आम्हीच जिंकलेली ट्रॉफी आम्हाला दिली नाही...' Suryakumar Yadav अखेर स्पष्टच बोलला.न्यूज १८ ने दिलेल्या वृत्तानुसार सुत्रांनी सांगितले की आशिया कप ट्रॉफी अधिकृतरित्या भारतात पाठवली जाईल किंवा दुबईल संघाचा एखादा अधिकारी असेल, तर त्याच्याकडे सोपवली जाईल. तो परत भारतात घेऊन येईल. नक्वी हे मंगळवारपर्यंत दुबईमध्येच होते, असंही समजत आहे. दरम्यान, बीसीसीआयने मोहसिन नक्वी यांच्या ACC अध्यक्षपदावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल्यानंतर या हालचाली झाल्या आहेत..याशिवाय भारताच्या अधिकाऱ्यांनी ट्रॉफी चोरीबाबत युएई प्रशासनाकडेही तक्रार दाखल करण्याची योजना आखली होती. सुत्रांनी सांगितले की नक्वी यांच्या वर्तनावर अधिकृत चौकशीची मागणी करण्याचा भारतीय अधिकारी करणार होते. कारण त्यांच्यामते नक्वी यांच्या वर्तनाने केवळ विजयी संघाचा अपमानच झाला नाही, तर हे वर्तन भविष्यात सदस्य देशांबाबत राजकीय भेदभावाचा धोकादायक पायंडा पाडणारेही ठरू शकते. दरम्यान, भारतीय अधिकाऱ्यांच्या या योजनेनंतर ट्रॉफी भारताकडे पाठवण्याचा विचार झाला असल्याचेही समजत आहे..तथापि, नक्वी हे केवळ आशियाई क्रिकेट काऊन्सिलचे अध्यक्षच नाही, तर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचेही अध्यक्ष आहेत, तसेच सध्या पाकिस्तानी सरकारमध्ये अंतरिम मंत्रीही आहेत. त्यामुळे भारतीय संघाने त्यांच्याकडून ट्रॉफी घेण्यास नकार दिला होता. या सर्व नाट्यमय घटनांमुळे अंतिम सामन्यानंतर जवळपास तासाभरानंतर बक्षीस वितरण सोहळ्याला सुरुवात झाली होती. मात्र या दरम्यान, भारतीय संघाला ट्रॉफी आणि मेडल्स देण्यात आले नव्हते. त्यामुळे भारतीय संघाने ट्रॉफी न घेताच सेलीब्रेशन केले होते. त्यावरून बरीच चर्चा झाली होती..Asia Cup 2025: सुट्टी नाही! नक्वींनी ट्रॉफी न देण्यावरून तिलक वर्मा, शिवम दुबेने उडवली खिल्ली, पाहा काय केले VIDEO शेअर.दरम्यान, नुकतेच समोर आलेल्या माहितीनुसार बीसीसीआयचे उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला यांनी ACC च्या बैठकीत नक्वी यांच्या वर्तनावर प्रश्न उपस्थित केले होते. बैठकीनंतर नक्वी यांनी बीसीसीआयकडे दिलगिरी व्यक्त केली आहे. मात्र त्यांनी म्हटले आहे की भारताचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवने दुबईत येऊन ट्रॉफी घेऊन जावी, यासाठी बीसीसीआयने स्पष्ट नकार दिला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.