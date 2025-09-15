IND vs PAK, Asia Cup: अरर! पाकिस्तानच्या राष्ट्रगीतापूर्वी अचानक मैदानात वाजलं 'जलेबी बेबी'; Video तुफान व्हायरल

भारत आणि पाकिस्तान संघात आशिया कप २०२५ स्पर्धेत दुबईत सामना झाला.पहलगाम हल्ल्यानंतर पहिल्यांदाच दोन्ही संघ आमने-सामने आले. सामन्याच्या सुरुवातीला पाकिस्तानच्या राष्ट्रगीताऐवजी 'जलेबी बेबी' गाणं वाजलं, ज्यामुळे गोंधळ झाला. .भारत आणि पाकिस्तान संघात आशिया कप २०२५ स्पर्धेत रविवारी (१४ सप्टेंबर) सामना होत आहे. दुबई आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर हा सामना सुरू असून या सामन्याला भावनिक किनार आहे. पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर पहिल्यांदाच भारत आणि पाकिस्तान आमने-सामने आले आहेत. त्यामुळे हा सामना गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेचा विषय ठरला होता. पण अखेर अनेक चर्चांनंतर सामना झाला. मात्र या सामन्याच्या सुरुवातीलाच एक अशी घटना घडली, ज्याची जोरदार चर्चा आहे..IND vs PAK, Asia Cup: भारतच ठरला 'बॉस', पाकिस्तानच्या ठेचल्या नांग्या; कर्णधार सूर्यकुमारचं वाढदिवशी भारतीयांना स्पेशल गिफ्ट.आशिया कपमध्ये प्रत्येक सामन्यापूर्वी दोन्ही संघांचे राष्ट्रगीत वाजवले जाते. त्यानुसार भारत आणि पाकिस्तान संघांचेही राष्ट्रगीत वाजले. पण पाकिस्तानचं राष्ट्रगीत सुरू होण्यापूर्वी एक चूक झाली. राष्ट्रगीतापूर्वी दुसरंच गाणं सुरू झालं होतं, त्यामुळे काही सेकंद गोंधळ झाला. यावेळी जेसन देरुलोचं 'जलेबी बेबी' गाणं वाजलं होतं. पण काही सेकंदातच ते बंद झालं आणि पाकिस्तानचं राष्ट्रगीत सुरू झालं. मात्र हा व्हिडिओ सध्या जोरदार व्हायरल होत आहे..सामन्यात भारताचा विजयदरम्यान, सामन्याबद्दल सांगायचे झाले, तर पाकिस्तानने प्रथम फलंदाजी करताना २० षटकात ९ बाद १२७ धावा केल्या. पाकिस्तानकडून साहिबजादा फरहानने ४४ चेंडूत १ चौकार आणि ३ षटकारांसह ४० धावा केल्या. शाहिन आफ्रिदीने १६ चेंडूत ४ षटकारांसह नाबाद ३३ धावा केल्या. याव्यतिरिक्त पाकिस्तानकडून कोणी खास काही केले नाही..भारताकडून कुलदीप यादवने सर्वाधिक ३ विकेट्स घेतल्या. तसेच जसप्रीत बुमराह आणि अक्षर पटेल यांनीही चांगली गोलंदाजी करताना प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या. हार्दिक पांड्या आणि वरुण चक्रवर्ती यांनाही प्रत्येकी १ विकेट मिळाली..IND vs PAK: अक्षरच्या गोलंदाजीवर मोठा शॉट मारायला गेला पण…; शानदार झेल घेत तिलकने झमानला दाखवला ‘शॉर्टकट टू पॅव्हेलियन’, पाहा व्हिडिओ.त्यानंतर १२८ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग भारताने १५.५ षटकात ३ विकेट्स गमावत १३१ धावा करत सहज पूर्ण केला. सूर्यकुमार यादवने वाढदिवशी भारतासाठी विजयी षटकार मारला. त्याने भारतासाठी सर्वाधिक ४७ धावांची नाबाद खेळी केली. त्याने ३७ चेंडूत ५ चौकार आणि १ षटकारासह ही खेळी केली. अभिषेक शर्माने १३ चेंडूत ३१ धावांची खेळी केली, तर तिलक वर्माने ३१ चेंडूत ३१ धावा केल्या. पाकिस्तानकडून तिन्ही विकेट्स सैम आयुबने घेतल्या..FAQs१. भारत–पाकिस्तान सामन्यात कोणती मजेशीर चूक झाली?➤ पाकिस्तानच्या राष्ट्रगीताऐवजी काही सेकंद ‘जलेबी बेबी’ गाणं वाजलं.(What funny incident happened in the India-Pakistan match?)२. पाकिस्तानने प्रथम फलंदाजी करताना किती धावा केल्या?➤ पाकिस्तानने १२७ धावा केल्या.(How many runs did Pakistan score batting first?)३. भारताने किती विकेट्सने विजय मिळवला?➤ भारताने ७ विकेट्सने विजय मिळवला.(How many wickets did India win by?)४. सूर्यकुमार यादवने किती धावा केल्या?➤ त्याने ४७ नाबाद धावा केल्या.(How many runs did Suryakumar Yadav score?)५. पाकिस्तानकडून सर्वाधिक धावा कोणी केल्या?➤ साहिबजादा फरहानने ४० आणि शाहिन आफ्रिदीने नाबाद ३३ धावा केल्या.(Who top-scored for Pakistan?)६. भारताकडून सर्वाधिक विकेट्स कोणी घेतल्या?➤ कुलदीप यादवने ३ विकेट्स घेतल्या.(Who took the most wickets for India?).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.