IND vs PAK, Asia Cup: अरर! पाकिस्तानच्या राष्ट्रगीतापूर्वी अचानक मैदानात वाजलं 'जलेबी बेबी'; Video तुफान व्हायरल

Anthem Blunder Goes Viral: आशिया कप २०२५ मध्ये भारत-पाकिस्तान सामना दुबईत झाला. पहलगाम हल्ल्यानंतर पहिल्यांदाच दोन्ही संघ भिडले. सामन्याच्या सुरुवातीला पाकिस्तानच्या राष्ट्रगीताऐवजी 'जलेबी बेबी' वाजल्याने गोंधळ झाला.
Summary

  • भारत आणि पाकिस्तान संघात आशिया कप २०२५ स्पर्धेत दुबईत सामना झाला.

  • पहलगाम हल्ल्यानंतर पहिल्यांदाच दोन्ही संघ आमने-सामने आले.

  • सामन्याच्या सुरुवातीला पाकिस्तानच्या राष्ट्रगीताऐवजी 'जलेबी बेबी' गाणं वाजलं, ज्यामुळे गोंधळ झाला.

