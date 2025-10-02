Cricket

भारताने Asia Cup जिंकल्यानंतर पाकिस्तानमध्ये अफगाणी विद्यार्थ्याने दिल्या 'जय हिंद'च्या घोषणा! Video Viral

‘Jai Hind’ Chants by Afghan Student: भारताने आशिया कप २०२५ जिंकल्यानंतर पाकिस्तानमध्ये अफगाणी विद्यार्थ्याने 'जय हिंद'च्या घोषणा दिल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे.
  • आशिया कप २०२५ जिंकल्यानंतर भारताच्या विजयाचा जल्लोष करणारे अनेक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झेल आहेत.

  • याचदरम्यान पाकिस्तानमध्ये अफगाणी विद्यार्थ्याने 'जय हिंद'च्या घोषणा दिल्याचा व्हिडिओ चर्चेत आहे.

  • हा व्हिडिओ खरा आहे की नाही, याची पुष्टी अद्याप झालेली नाही.

