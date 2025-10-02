भारताने Asia Cup जिंकल्यानंतर पाकिस्तानमध्ये अफगाणी विद्यार्थ्याने दिल्या 'जय हिंद'च्या घोषणा! Video Viral

आशिया कप २०२५ जिंकल्यानंतर भारताच्या विजयाचा जल्लोष करणारे अनेक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झेल आहेत. याचदरम्यान पाकिस्तानमध्ये अफगाणी विद्यार्थ्याने 'जय हिंद'च्या घोषणा दिल्याचा व्हिडिओ चर्चेत आहे. हा व्हिडिओ खरा आहे की नाही, याची पुष्टी अद्याप झालेली नाही..भारतीय क्रिकेट संघाने रविवारी (२८ सप्टेंबर) दुबईत पाकिस्तानला ५ विकेट्सने पराभूत करत आशिया कप २०२५ स्पर्धा जिंकली. भारताने आशिया कप जिंकण्याची ही नववी वेळ आहे. मात्र सामना जिंकल्यानंतर भारताला ट्रॉफी न देण्यावरून बरीच चर्चा झाली. या सामन्यानंतर सोशल माडियावर अनेक व्हिडिओ व्हायरल झाले. भारतीय संघाच्या चाहत्यांनी तर जल्लोष केला. त्यांच्या जल्लोषाचा व्हिडिओही व्हायरल झाले. याचदरम्यान, एक व्हिडिओ व्हायरल झाला, ज्याने सर्वांचेच लक्ष वेधले..Asia Cup 2025: 'BCCI ची माफी मागितलीच नाही, भारतीय संघाला ट्रॉफी हवी असेल, तर माझ्याकडूनच...' मोहसिन नक्वी पुन्हा बरळले.या व्हायरल व्हिडिओमध्ये एका मोठ्या हॉलमध्ये अनेक जण उभे असल्याचे दिसत असून काही जणं 'जय हिंद' अशा घोषणा देत आहेत. या व्हिडिओमध्ये असा दावा करण्यात आला आहे की आशिया कप २०२५ स्पर्धा भारताने जिंकल्यानंतर एक अफगाणी विद्यार्थ्याने पाकिस्तानमध्ये 'जय हिंद' अशा घोषणा दिल्या. दरम्यान, हा सध्या जोरदार व्हायरल होत असून भारतीयांमध्ये हा व्हिडिओ चर्चेचा विषय ठरला आहे.लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट ही की हा व्हायरल व्हिडिओ असून हा खरंच आशिया कपनंतरचा आहे की नाही, याची अधिकृत माहिती मिळालेली नाही. हा व्हायरल व्हिडिओ असून त्याची पुष्टी सकाळ करत नाही..भारताचा विजयआशिया कप २०२५ स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात पाकिस्तानकडून साहिबजादा फरहानने ५७ धावांची खेळी केली, तर फखर जमाने ४६ धावांची खेळी केली. त्यामुळे पाकिस्तानने १९.१ षटकात सर्वबाद १४६ धावा केल्या. भारताकडून कुलदीप यादवने ४ विकेट्स घेतल्या..त्यानंतर १४७ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग भारताने १९.४ षटकात ५ बाद १५० धावा केल्या. भारताकडून तिलक वर्माने ६९ धावांची नाबाद खेळी केली. तसेच संजू सॅमसनने २४ आणि शिवम दुबेने ३३ धावांची महत्त्वाची खेळी केली. पाकिस्तानकडून फहिम अश्रफने सर्वाधिक ३ विकेट्स घेतल्या..Asia Cup 2025 Trophy Controversy : ट्रॉफीचोर मोहसीन नक्वीला दुबई पोलीस ठोकणार बेड्या? BCCI मोठं पाऊल उचलण्याच्या तयारीत....भारताने आशिया कप २०२५ स्पर्धेत पाकिस्तानला एकूण तीन वेळा पराभूत केले. अंतिम सामन्यापूर्वी साखळी फेरीत भारताने पाकिस्तानला ७ विकेट्सने, तर सुप फोर फेरीत ६ विकेट्सने पराभूत केले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.