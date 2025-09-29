Asia Cup Prize Money: टीम इंडियाने विजेतेपद जिंकले, पण ट्रॉफी घेण्यास दिला नकार; मग विजेत्यांची बक्षीस रक्कम मिळणार की नाही?

आशिया कप २०२५ च्या अंतिम सामन्यात भारताने पाकिस्तानला पराभूत करून नवव्यांदा विजेतेपद मिळवले. पण भारतीय संघाने ट्रॉफी स्वीकारण्यास नकार दिला. त्यामुळे विजेत्यांसाठी असलेली बक्षीस रक्कम भारताला मिळणार की नाही, हा प्रश्न उभा राहिला..आशिया कप २०२५ स्पर्धेतील अंतिम सामना रविवारी (२८ सप्टेंबर) भारत आणि पाकिस्तान संघात पार पडला. दुबई आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर झालेल्या या सामन्यात भारताने पाकिस्तानला ५ विकेट्सने पराभूत केले. भारताने पाकिस्तानला या स्पर्धेत पराभूत करण्याची ही तिसरी वेळ, तसेच सलग ८ व्यांदा भारताने पाकिस्तानवर मात केली आहे. तसेच या विजयासह भारताने नवव्यांदा आशिया कपवर नाव कोरले आहे. मात्र पाकिस्तानला तिसऱ्यांदा आशिया कपचे विजेतेपद जिंकण्याची संधी गमवावी लागली आहे..Asia Cup 2025 Final : इतिहास गवा है! फायनलमध्ये पाकिस्तानच्या खेळाडूंना येतो जोर, भारताला यापूर्वी आलाय अनुभव...Head to Head Record.आशिया कप सुरु होण्यापूर्वी भारतासह श्रीलंका आणि अफगाणिस्तान या संघांनाही विजेतेपदाचा प्रबळ दावेदार समजले जात होते. मात्र या दोन्ही संघांची निराशाजनक कामगिरी झाली आणि पाकिस्तानने अंतिम सामन्यापर्यंत धडक मारली. मात्र पाकिस्तानवर भारताने अंतिम सामन्यात मात केली. पण, असं असलं तरी भारतीय संघाने ट्रॉफी स्वीकारण्यास नकार दिला. खरंतर आशियाई क्रिकेट काऊन्सिलचे अध्यक्ष मोहसिन नक्वी आहेत. मोहसिन नक्वी हे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचे अध्यक्ष आहेत आणि पाकिस्तानमधील अंतरिम मंत्रीही आहेत. त्यामुळे त्यांच्या हस्ते बक्षीस स्वीकारण्यास भारतीय संघाकडून नकार देण्यात आला. .यामुळे आता विजेत्या संघाला दिली जाणारी रक्कम भारताला मिळणार की नाही, हा प्रश्न उभा राहिला आहे. भारतीय संघ जिंकल्याने त्यांना आता साधारण २.६ कोटी रुपये म्हणजेच ३ लाख अमेरिकन डॉलर बक्षीस मिळाले आहे. पण हे ही रक्कम मिळणार की नाही हा प्रश्न आहे. मात्र, मिळालेल्या माहितीनुसार भारतीय संघाने ट्रॉफी जरी घेण्यास नकार दिला असला तरी विजेता असल्याने ही बक्षीस रक्कम भारतीय संघाच्या नावावरच असेल. तथापि, उपविजेता राहिलेला पाकिस्तानही रिकाम्या हाताने परतणार नाही. उपविजेते म्हणून त्यांना १.५ लाख अमेरिकन डॉलर म्हणजेत १.३ कोटी रुपये बक्षीस मिळालं आहे. २०२२ आशिया कपच्या बक्षीस रक्कमेपेक्षा ५० टक्क्यांनी बक्षीस रक्कम वाढवण्यात आली आहे..Asia Cup 2025 Final: भारताला फायनलमध्ये हरवायचं असेल, तर...; पाकिस्तानी संघाला वासिम आक्रमने दिला कानमंत्र.केवळ विजेत्या आणि उपविजेत्या संघांनाच नाही, तर सामनावीर, मालिकावीर, सर्वोत्तम फलंदाज आणि सर्वोत्तम गोलंदाजालाही बक्षीस दिले गेले आहे. मालिकावीर ठरलेल्या अभिषेक शर्माला १५००० डॉलर म्हणजेच १३ लाख रुपये मिळाले आहेत. तसेच व्हॅल्युएबल खेळाडू ठरलेल्या कुलदीप यादवलाही १५००० डॉलर मिळाले आहेत. तसेच अंतिम सामन्यातील सामनावीर पुरस्कार विजेता खेळाडू तिलक वर्माला ५००० डॉलर म्हणजेच साधारण ४ लाख रुपये देण्यात आले आहेत. तसेच त्याला अंतिम सामन्यात सर्वाधिक षटकार मारल्याबद्दल ३००० डॉलर म्हणजेच २.६० लाख रुपये मिळाले आहेत. अंतिम सामन्यातील गेम चेंजर पुरस्कार शिवम दुबेला मिळाला, त्याला ३,५०० डॉलर म्हणजेच ३.१० लाख रुपये मिळाले आहेत. .अंतिम सामन्यात पाकिस्तानने प्रथम फलंदाजी करताना १९.१ षटकात सर्वबाद १४६ धावा करत भारतासमोर १४७ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग भारताने १९.४ षटकात ५ विकेट्स गमावत १५० धावा करून पूर्ण केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.