Asia Cup Prize Money: टीम इंडियाने विजेतेपद जिंकले, पण ट्रॉफी घेण्यास दिला नकार; मग विजेत्यांची बक्षीस रक्कम मिळणार की नाही?

Asia Cup 2025 Winner & Runner Up Prize Money: भारताने आशिया कप २०२५ मध्ये पाकिस्तानला पराभूत करून विजेतेपद मिळवले. मात्र विजयानंतर भारताने ट्रॉफी घेतली नाही. त्यामुळे बक्षीस रक्कमेचं काय असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • आशिया कप २०२५ च्या अंतिम सामन्यात भारताने पाकिस्तानला पराभूत करून नवव्यांदा विजेतेपद मिळवले.

  • पण भारतीय संघाने ट्रॉफी स्वीकारण्यास नकार दिला.

  • त्यामुळे विजेत्यांसाठी असलेली बक्षीस रक्कम भारताला मिळणार की नाही, हा प्रश्न उभा राहिला.

