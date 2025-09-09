Asia Cup Records: सर्वात मोठा विजय, सर्वाधिक धावा ते बेस्ट बॉलिंग, जाणून घ्या १० खास रेकॉर्ड्स; विराट - रोहितही सामील

आशिया कप २०२५ स्पर्धा संयुक्त अरब अमिराती येथे सुरू झाली आहे. यंदा १७ वी आशिया कप स्पर्धा खेळवली जात आहे. आत्तापर्यंतच्या आशिया कपच्या इतिहासातील १० खास विक्रम जाणून घ्या. .मंगळवारपासून (९ सप्टेंबर) आशिया कप २०२५ स्पर्धेला संयुक्त अरब अमिराती येथे सुरुवात झाली असून यंदा टी२० प्रकारात ही स्पर्धा खेळवली जात आहे. आत्तापर्यंत १६ वेळा आशिया कपचे यशस्वी आयोजन झाली असून यंदाची १७ वी स्पर्धा आहे. १९८४ साली तीन संघात सुरू झालेल्या या स्पर्धेत आता ८ संघ खेळतात. आत्तापर्यंतच्या या इतिहासात अनेक मोठे विक्रम झाले आहेत. यातील काही विक्रम तर मोडणेही कठीण आहे. अशाच काही आशिया कपमधील खास विक्रमांबद्दल जाणून घेऊ..सर्वात मोठा विजयआशिया कपमध्ये सर्वात मोठा विजय मिळवण्याचा विक्रम भारताच्या नावावर आहे. २००८ साली भारताने कराचीमध्ये हाँग काँग विरुद्ध तब्बल २५६ धावांनी विजय मिळवला होता. हा धावांच्या तुलनेतील सर्वात मोठा विजय ठरला आहे. आजही हा विक्रम अबाधित आहे. तसेच भारताने आशिया कपमध्ये तीनवेळा १० विकेट्सनेही विजय मिळवला आहे. हा देखील एक विक्रम आहे.सर्वाधिक धावाआशिया कपमध्ये सर्वाधिक धावा सनथ जयसूर्याने केल्या असून त्याने २५ सामन्यांत १२२० धावा केल्या आहेत. त्याच्यापाठोपाठ रोहित शर्मा (१२१०) आणि विराट कोहली (११७१) आहे. तसेच एकाच आशिया कप स्पर्धेतही सर्वाधिक धावा करण्याचा विक्रमही जयसूर्याच्याच नावावर आहे. त्याने २००८ मध्ये ५ सामन्यातच ३७८ धावा ठोकल्या होत्या. २००८ मध्येच भारताच्या सुरेश रैनाने ३७२ धावा केल्या होत्या. रैनाच्या जयसूर्यापेक्षा फक्त ६ धावा कमी होत्या..Asia Cup 2025: 'कोन बोला? मैने तो नही सुना...', सूर्यकुमार यादवचे पाकिस्तानी कर्णधारासमोर मजेशीर उत्तर.सर्वोच्च धावांची खेळीविराट कोहलीने २०१२ ला झालेल्या आशिया कप स्पर्धेत ढाका येथे पाकिस्तानविरुद्ध १८३ धावांची खेळी केली होती. ही या स्पर्धेतील एखाद्या खेळाडूने केलेली सर्वोच्च खेळी आहे. गेल्या १३ वर्षात कोणालाही हा विक्रम मोडला आलेला नाही. विशेष म्हणजे ही खेळी विराटचीही वनडेतील सर्वोच्च खेळी आहे.सर्वाधिक षटकारआशिया कपमध्ये (वनडे आणि टी२० मिळून) सर्वाधिक षटकार मारण्याचा विक्रम भारताच्या रोहित शर्माच्या नावावर आहे. त्याने आशिया कपमध्ये ३७ सामने खेळले असून सर्वाधिक ४० षटकार मारले आहेत. त्याच्यापाठोपाठ सनथ जयसूर्या असून त्याने २५ सामन्यांमध्ये २३ षटकार मारले आहेत..सर्वाधिक शतकेआशिया कपमध्ये सर्वाधिक शतके करण्याचा विक्रम सनथ जयसूर्याच्याच नावावर आहे. त्याने २५ सामने खेळताना ६ शतके केली आहेत. त्याच्यापाठोपाठ विकाट कोहली असून त्याने ५ शतके केली आहेत.सर्वाधिक सामनेआशिया कपमध्ये सर्वाधिक सामने करण्याचा विक्रमही रोहित शर्माच्याच नावावर आहे. त्याने ३७ सामने या स्पर्धेत खेळले आहेत. तो २००८, २०१०, २०१२, २०१४, २०१६, २०१८, २०२२ आणि २०२३ या सर्व आशिया कप स्पर्धेत खेळला आहे. त्यामुळे यंदा १७ वर्षांनंतर पहिल्यांदाच रोहित आशिया कप खेळताना दिसणार नाही..सर्वाधिक विकेट्सआशिया कपमध्ये सर्वाधिक विकेट्स घेणाऱ्या गोलंदाजांच्या यादीत दोन श्रीलंकन खेळाडू आहेत. लसिथ मलिंगाने १५ सामन्यांत ३३ विकेट्स घेतल्या आहेत, तर मुथय्या मुरलीधरने २४ सामन्यात ३० विकेट्स घेतल्या आहेत. पहिल्या ५ जणांमध्ये सध्या आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये केवळ रवींद्र जडेजा सक्रिय आहे. पण तोही केवळ वनडे आणि कसोटी खेळतो. त्याने आंतरराष्ट्रीय टी२० क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली आहे. त्याने आशिया कपमध्ये २६ सामन्यांत २९ विकेट्स घेतल्या आहेत.सर्वाधिकवेळा ५ विकेट्सलसिथ मलिंगाने आशिया कपमध्ये तीनवेळा सामन्यांत ५ विकेट्स घेण्याचा कारनामा केला आहे. हा एक विक्रम आहे. त्याच्यापाठोपाठ श्रीलंकेचाच अजंता मेंडिस आहे, ज्याने २ वेळा असा कारनामा केला आहे..Asia Cup 2025: आक्रमक होणारच! IND vs PAK सामन्याआधी भारताचा कर्णधार सूर्यकुमार अन् पाकिस्तानी सलमान आघाने फुंकले रणशिंग.सर्वोत्तम गोलंदाजी प्रदर्शनअजंता मेंडिसने २००८ मध्ये भारताविरुद्ध १३ धावांत ६ विकेट्स घेतल्या होत्या. हे आशिया कपमधील सर्वोत्तम गोलंदाजी प्रदर्शन आहे. मोहम्मद सिराज २०२३ मध्ये या विक्रमाच्या जवळ पोहचला होता. पण त्याला हा विक्रम मोडता आला नाही. सिराजने अंतिम सामन्यात श्रीलंकेविरुद्ध २१ धावा देत ६ विकेट्स घेतल्या होत्या.पाकिस्तानचा नकोसा विक्रमआशिया कपमध्ये एका डावात सर्वाधिक अतिरिक्त धावा देण्याचा नकोसा विक्रम पाकिस्तानच्या नावावर आहे. त्यांनी दोन वेळा डावात तब्बल ३८ धावा अतिरिक्त दिल्या आहेत..FAQsप्रश्न १: आशिया कपमध्ये सर्वात मोठा विजय कोणी मिळवला आहे?उत्तर: भारताने २००८ मध्ये हाँगकाँगविरुद्ध २५६ धावांनी सर्वात मोठा विजय मिळवला.(Question: Who registered the biggest win in Asia Cup history?)प्रश्न २: आशिया कपमध्ये सर्वाधिक धावा कोणत्या खेळाडूने केल्या आहेत?उत्तर: सनथ जयसूर्याने १२२० धावा केल्या आहेत.(Question: Who has scored the most runs in Asia Cup?)प्रश्न ३: आशिया कपमधील सर्वोच्च धावांची खेळी कोणाची आहे?उत्तर: विराट कोहलीने २०१२ मध्ये पाकिस्तानविरुद्ध १८३ धावा केल्या.(Question: Who holds the record for the highest individual score in Asia Cup?)प्रश्न ४: आशिया कपमध्ये सर्वाधिक षटकार कोणाने ठोकले आहेत?उत्तर: रोहित शर्माने ४० षटकार ठोकले आहेत.(Question: Who has hit the most sixes in Asia Cup?)प्रश्न ५: आशिया कपमध्ये सर्वाधिक शतकांचा विक्रम कोणाच्या नावावर आहे?उत्तर: सनथ जयसूर्या (६ शतके).(Question: Who has the most centuries in Asia Cup?)प्रश्न ६: आशिया कपमध्ये सर्वाधिक विकेट्स कोणाच्या नावावर आहेत?उत्तर: लसिथ मलिंगा (३३ विकेट्स).(Question: Who has taken the most wickets in Asia Cup?)प्रश्न ७: आशिया कपमधील सर्वोत्तम गोलंदाजी कामगिरी कोणाची आहे?उत्तर: अजंता मेंडिसने भारताविरुद्ध ६/१३ अशी सर्वोत्तम कामगिरी केली.(Question: Who has the best bowling figures in Asia Cup?).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 