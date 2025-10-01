Cricket

Asia Cup Controvarsy : तासभर 'Cartoon' सारखा उभा होतो ! मोहसिन नक्वी म्हणाले, आता तर सूर्यकुमारने स्वतः येऊन ट्रॉफी घेऊन जावी

Mohsin Naqvi Asia Cup cartoon comment controversy : आशिया कप स्पर्धेनंतर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचे प्रमुख मोहसिन नक्वी यांनी केलेल्या वक्तव्यामुळे नवा वाद निर्माण झाला आहे. समारंभादरम्यान एक तास प्रतीक्षा करूनही त्यांना ट्रॉफी हस्तांतरणाबाबत दखल मिळाली नाही, असा आरोप त्यांनी केला.
Mohsin Naqvi PBC Chairman
Mohsin Naqvi PBC Chairmanesakal
Swadesh Ghanekar
Updated on

Mohsin Naqvi Claims Humiliation, Mentions SKY by Name : भारत-पाकिस्तान यांच्यातला आशिया चषक २०२५ स्पर्धेतील वाद मिटण्याचं नाव घेत नाही. आशिया चषक जिंकल्यानंतर भारतीय खेळाडूंनी ठाम भूमिका घेताना आशियाई क्रिकेट परिषद ( ACC) व पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचे ( PCB ) अध्यक्ष मोहसिन नक्वी यांच्याहस्ते ट्रॉफी स्वीकारण्यास नकार दिला. त्यानंतर नक्वी ट्रॉफी व मेडल घेऊन पसार झाले. या घटनेचे पडसाद ACC च्या बैठकीत उमटले. बीसीसीआयचे उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला यांनी नक्वी यांना कठोर शब्दात जाब विचारला, परंतु त्यांनी उडवाउडवीची उत्तरं दिली. त्यांनी ट्रॉफी हवी असेल तर सूर्यकुमार यादवने स्वतः येऊन ती घेऊन जावी, असेही म्हटले.

Loading content, please wait...
Cricket
sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
Pakistan Cricket Board
pakistan cricket
India vs Pakistan
Asia Cup
Asia Cup 2025

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com