Asia Cup Controvarsy : तासभर 'Cartoon' सारखा उभा होतो ! मोहसिन नक्वी म्हणाले, आता तर सूर्यकुमारने स्वतः येऊन ट्रॉफी घेऊन जावी

Mohsin Naqvi Claims Humiliation, Mentions SKY by Name : भारत-पाकिस्तान यांच्यातला आशिया चषक २०२५ स्पर्धेतील वाद मिटण्याचं नाव घेत नाही. आशिया चषक जिंकल्यानंतर भारतीय खेळाडूंनी ठाम भूमिका घेताना आशियाई क्रिकेट परिषद ( ACC) व पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचे ( PCB ) अध्यक्ष मोहसिन नक्वी यांच्याहस्ते ट्रॉफी स्वीकारण्यास नकार दिला. त्यानंतर नक्वी ट्रॉफी व मेडल घेऊन पसार झाले. या घटनेचे पडसाद ACC च्या बैठकीत उमटले. बीसीसीआयचे उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला यांनी नक्वी यांना कठोर शब्दात जाब विचारला, परंतु त्यांनी उडवाउडवीची उत्तरं दिली. त्यांनी ट्रॉफी हवी असेल तर सूर्यकुमार यादवने स्वतः येऊन ती घेऊन जावी, असेही म्हटले..भारतीय संघाने अंतिम सामन्यात पाकिस्तानवर रोमहर्षक विजय मिळवला आणि नवव्यांदा आशिया चषक जिंकला. पण, मोहसिन नक्वी यांच्या हस्ते ट्रॉफी स्वीकारण्यास भारतीय खेळाडूंनी नकार दिला. जवळपास तासभर नक्वी भारतीय खेळाडूंची प्रतीक्षा पाहत व्यासपीठावर उभे होते. ते म्हणाले, मी तासभर उभा होतो, मला असे वाटले की मी कार्टून आहे....पाकिस्तानी मीडियाने दिलेल्या वृत्तानुसार नक्वी यांनी बीसीसीआयची मागणी फेटाळून लावली आहे. राजीव शुक्ला वारंवार नक्वी यांना आशिया चषकाबाबत विचारत होते, परंतु नक्वी यांनी कर्णधार सूर्यकुमार यादवने स्वतः येऊन ती घेऊन जावी, अशी भूमिका घेतल्याचा दावा पाकिस्तानी मीडियाने केला आहे. Geo Super ने दिलेल्या वृत्तानुसार बरीच खडाजंगी झाल्यानंतरही ट्रॉफी भारतीय संघाला द्यायची की नाही, यावर कोणताच निर्णय झालेला नाही..सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बीसीसीआयच्या अधिकाऱ्यांनी या बैठकीत ऑन लाईन उपस्थिती लावली होती आणि त्यांनी नक्वी यांना भरपूर सुनावले. त्यांनी आशिया चषकाची ट्रॉफी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेच्या मुख्यालयात पाठवून द्यावे, अशी मागणी केली आहे. पण, नक्वी यांनी सूर्यकुमार यादवने स्वतः येऊन ती घेऊन जावी, असे म्हटले..Asia Cup Trophy Controversy : ट्रॉफीचा ड्रामा संपेना! नक्वींनी पुन्हा टीम इंडियाला डिवचलं, BCCIनेही सुनावले खडेबोल; ACCच्या बैठकीत नेमकं काय घडलं?.भारतीय खेळाडूंनी पाकिस्तानी खेळाडूंसोबत हस्तांदोलन टाळले आणि त्यानंतर नक्वी यांनी स्पर्धेतून माघार घेण्याची धमकी दिली होती. पण, त्यांना इथेही तोंडावर पडावे लागले आणि अंतिम फेरीत भारताकडून लाजीरवाणा पराभव पत्करावा लागला. आता बीसीसीआयही आक्रमक पवित्र्यात आली आहे आणि त्यांनी आयसीसीकडे या प्रकरणाची तक्रार करण्याची तयारी सुरू केली आहे..