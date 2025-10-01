Cricket

Asia Cup Controvarsy: मोहसिन नक्वी साहेब आता जरा तुम्ही थांबा! Shahid Afridi ने पाकिस्तानी मंत्र्याला खडसावले, आता हे आपापसात भांडू लागले...

Shahid Afridi Slams Mohsin Naqvi: आशिया कपनंतर निर्माण झालेल्या वादात आता पाकिस्तानमध्येच तणाव वाढला आहे. पाकिस्तानचा माजी कर्णधार शाहिद अफ्रिदी यांनी थेट मोहसिन नक्वी यांना खडसावत स्पष्ट संदेश दिला आहे.
SHAHID AFRIDI TELLS MOHSIN NAQVI TO CHOOSE BETWEEN PCB AND MINISTRY

SHAHID AFRIDI TELLS MOHSIN NAQVI TO CHOOSE BETWEEN PCB AND MINISTRY

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Shahid Afridi criticises Mohsin Naqvi over dual roles : एक तर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचे अध्यक्षपद सांभाळा किंवा पाकिस्तान सरकारचे मंत्रीपद यापैकी एकच जबाबदारी सांभाळा, असा सल्ला मोहसिन नक्वी यांना पाकिस्तानचा माजी क्रिकेटपटू शाहिद आफ्रिदी याने दिला आहे. पाकिस्तान संघाला आशिया चषक स्पर्धेत भारताकडून ३-० असा लाजीरवाणा पराभव पत्करावा लागला. त्यात त्यांचा संपूर्ण स्पर्धेत झालेला अपमान तो वेगळा... त्यामुळे नक्वी यांनी लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा असेही आफ्रीदी म्हणाला. पाकिस्तान क्रिकेटला विशेष लक्ष आणि वेळ देण्याची गरज आहे, असेही तो म्हणाला.

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
Pakistan Cricketer
Pakistan Cricket Board
Pakistan Cricket Team
cricket news today
Shahid Afridi
India vs Pakistan
Asia Cup
Asia Cup 2025

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com