Asia Cup Controvarsy: मोहसिन नक्वी साहेब आता जरा तुम्ही थांबा! Shahid Afridi ने पाकिस्तानी मंत्र्याला खडसावले, आता हे आपापसात भांडू लागले...

Shahid Afridi criticises Mohsin Naqvi over dual roles : एक तर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचे अध्यक्षपद सांभाळा किंवा पाकिस्तान सरकारचे मंत्रीपद यापैकी एकच जबाबदारी सांभाळा, असा सल्ला मोहसिन नक्वी यांना पाकिस्तानचा माजी क्रिकेटपटू शाहिद आफ्रिदी याने दिला आहे. पाकिस्तान संघाला आशिया चषक स्पर्धेत भारताकडून ३-० असा लाजीरवाणा पराभव पत्करावा लागला. त्यात त्यांचा संपूर्ण स्पर्धेत झालेला अपमान तो वेगळा... त्यामुळे नक्वी यांनी लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा असेही आफ्रीदी म्हणाला. पाकिस्तान क्रिकेटला विशेष लक्ष आणि वेळ देण्याची गरज आहे, असेही तो म्हणाला..पाकिस्तानला आशिया चषक स्पर्धेत भारताने तिन्ही सामन्यात चीतपट केले. त्यात भारतीय खेळाडूंनी हस्तांदोलन टाळून अपमानित केले आणि फायनल जिंकल्यानंतर नक्वींच्या हस्ते ट्रॉफी स्वीकारण्यास नकार दिला. या सर्व घटनांमुळे नक्वी यांच्यावर दडपण आले आहे. २०२४ मध्ये त्यांची पीसीबीच्या अध्यक्षपदी निवड करण्यात आली आणि त्यानंतर पाकिस्तानच्या कामगिरीत सुधारणा काही झाली नाही. घरच्या मैदानावर कसोटी मालिकेत आणि चॅम्पियन्स ट्रॉफी २०२५ तही पाकिस्तानला अपयश आले..Asia Cup Controvarsy : तासभर 'Cartoon' सारखा उभा होतो ! मोहसिन नक्वी म्हणाले, आता तर सूर्यकुमारने स्वतः येऊन ट्रॉफी घेऊन जावी.पाकिस्तानने सातत्याने मुख्य प्रशिक्षकही बदलले आहेत आणि आता त्यांनी माईक हेसन यांची नियुक्ती केली आहे, परंतु २०२५ च्या आशिया चषक स्पर्धेतही संघ अपयशी ठरला. पाकिस्तानला भारताविरुद्ध एकही सामना जिंकता आलेला नाही..शाहिद आफ्रिदी म्हणाला, नक्वी यांना मी विनंती किंवा सल्ला देऊ इच्छितो की, ते दोन प्रमुख पदांवर काम करत आहेत आणि त्यांना या कामासाठी बराच वेळ द्यावा लागतो. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आणि गृहमंत्रालयातील मंत्री या दोन वेगवेगळ्या जबाबदाऱ्या आहेत. त्यात गुंतागुंत करता कामा नये... हा मोठा निर्णय आहे, परंतु तो त्यांनी लवकरात लवकर घ्यायला हवा..INDU19 vs AUSU19 : १७ चेंडूंत ८४ धावा ! वैभव सूर्यवंशीचे ऑस्ट्रेलियात कसोटीत वेगवान शतक; ब्रेंडन मॅक्युलमच्या विक्रमाशी बरोबरी.पाकिस्तान क्रिकेटला विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे आणि वेळ द्यायला हवा.. नक्वी हे पूर्णपणे त्यांच्या सल्लागारावर अवलंबून राहू शकत नाही. त्यांचा सल्लागार त्यांना चुकीचा सल्ला देत आहेत आणि ते स्वतःही सांगतात की त्यांना क्रिकेटबद्दल फार काही माहीत नाही. एक तर त्यांनी चांगला सल्लागार नेमावा, असेही आफ्रिदी म्हणाला..