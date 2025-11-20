Asia Cup Rising Stars: भारत अन् पाकिस्तान संघ सेमीफायनलमध्ये! कसे आहे वेळापत्रक, कुठे पाहाणार सामने?

आशिया कप रायझिंग स्टार्स २०२५ स्पर्धेत भारत अ आणि पाकिस्तान अ संघ उपांत्य फेरीत पोहोचले आहेत. भारताचा सामना बांगलादेश अ विरुद्ध तर पाकिस्तानचा सामना श्रीलंका अ विरुद्ध होणार आहे. हे सामने २१ नोव्हेंबरला खेळवले जातील. .दोहामध्ये सध्या आशिया कप रायझिंग स्टार्स २०२५ स्पर्धा सुरू असून ८ संघ यात सहभागी झाले होते, ज्यातील पाच देशांचे अ संघ खेळत होते. या ८ संघांमधून साखळी फेरीनंतर आता अंतिम चार संघ निश्चित झाले आहेत. या ४ संघांमध्ये भारत अ आणि पाकिस्तान अ संघाचाही समावेश आहे. आता या चार संघात उपांत्य फेरीचा थरार रंगेल..Asia Cup, IND A vs PAK A: भारताविरुद्ध पाकिस्तानने पलटवली बाजी, मिळवला दणदणीत विजय; मॅचनंतर हस्तांदोलन झालं की नाही?.साखळी फेरीत दोन गटात सामने झाले. यातील अ गटातून बांगलादेश अ आणि श्रीलंका अ संघांनी पहिल्या दोन स्थानांवर स्थान मिळत उपांत्य फेरीत प्रवेश केला आहे. बांगलादेशने ३ सामन्यांपैकी २ सामने जिंकले आणि १ सामना पराभूत झाला. तसेच श्रीलंकानेही ३ पैकी २ विजय मिळवले आणि १ पराभव स्वीकारले आहेत. त्यामुळे दोन्ही संघांचे ४ गुण होते. पण बांगलादेशचा नेट रन रेट श्रीलंकेपेक्षा चांगला असल्याने बांगलादेश अव्वल क्रमांकावर आणि श्रीलंका दुसऱ्या क्रमांकावर राहिले. या गटातून अफगाणिस्तान अ संघाचा आणि हाँगकाँग संघाचे आव्हान संपले..ब गटातून पाकिस्तान अ आणि भारत अ हे दोन संघ उपांत्य फेरीत पोहचले आहेत. पाकिस्तानने तीन पैकी तीन सामने साखळी फेरीत जिंकून या गटात अव्वल क्रमांक मिळवला आहे. तसेच जितेश शर्माच्या नेतृत्वात खेळणाऱ्या भारताने ३ पैकी २ सामने जिंकले आणि १ सामना पराभूत झाला आहे. त्यामुळे भारतीय अ संघ दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. या गटातून ओमान आणि युएई या संघांचे आव्हान संपले आहे..उपांत्य फेरीत आता भारत अ संघाचा सामना बांगलादेश अ संघाविरुद्ध होणार आहे, तर पाकिस्तान अ संघाचा सामना श्रीलंका अ संघाविरुद्ध होणार आहे. हे दोन्ही उपांत्य सामने शुक्रवारी (२१ नोव्हेंबर) खेळवले जाणार आहेत. या दोन सामन्यांतील विजेते संघ रविवारी (२३ नोव्हेंबर) अंतिम सामन्यात खेळतील. दरम्यान, जर भारत आणि पाकिस्तान या दोन संघांनी विजय मिळवला तर पुन्हा एकदा या दोन कट्टर प्रतिस्पर्धी संघात सामना पाहायला मिळू शकतो..कुठे पाहाता येणार सामने?भारतात आशिया कप रायझिंग स्टार्स २०२५ स्पर्धेतील सामने टीव्हीवर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्कच्या चॅनेलवर पाहाता येतील, तर SONYLIV या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरही हे सामना लाईव्ह दिसणार आहेत..IND A vs PAK A सामन्यात राडा! पाकिस्तानी खेळाडू बाऊंड्री लाईनवर कॅच होऊनही नाबाद, भारतीय संघाचा अंपायरसोबत वाद.उपांत्य फेरीचे वेळापत्रक२१ नोव्हेंबर - भारत अ विरुद्ध बांगलादेश अ (वेळ - दुपारी ३ वाजता)२१ नोव्हेंबर - पाकिस्तान अ विरुद्ध श्रीलंका अ (वेळ - रात्री ८ वाजता)२३ नोव्हेंबर - अंतिम सामना (वेळ - रात्री ८ वाजता).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.