How can India A qualify for Asia Cup Rising Stars semi final? भारत अ संघाला आशिया चषक रायझिंग स्टार स्पर्धेत शेजारी पाकिस्तानकडून पराभव पत्करावा लागला. ३१४ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना कर्णधार तिलक वर्माच्या शतकी खेळीला अभिषेक शर्म व शाहबाज अहमद यांच्या अर्धशतकांची साथ मिळाली, परंतु अन्य फलंदाजानी निराश केले. भारताचा डाव २६५ धावांवर गुंडाळला गेला आणि ४८ धावांनी हार पत्करावी लागली. आता या पराभवानंतर भारतीय संघ उपांत्य फेरीत कसा पोहोचणार, याची चिंता लागली आहे आणि त्यात पुन्हा एकदा पाकिस्तानचा सामना करावा लागेल, अशी स्थिती आहे..India A vs Pakistan A match resultInd vs Pak सामना म्हटलं की वेगळीच ऊर्जा, वेगळाच जोश पाहायला मिळतो... तो दोहा येथे सुरू असलेल्या आशिया चषक रायझिंग स्टार स्पर्धेच्या लढतीतही दिसला. नेपाळला २६ धावांवर ऑल आऊट करणाऱ्या भारतीय गोलंदाजांना पाकिस्तानने चांगले उत्तर दिले. माज सदाकत ( ५९), हसन नवाझ ( ७९) व फरहान युसाफ ( ५६) यांच्या अर्धशतकांच्या जोरावर पाकिस्तानने ३१३ धावा उभ्या केल्या. हर्षित राणा, प्रिन्स यादव, सूर्यांश शेडगे व विपराज निगम यांनी प्रत्येकी दोन विकेट्स घेतल्या.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.INDA vs PAKA सामन्यात राडे! वैभवला डिवचलं, हर्षित राणालाही आक्रमक सेंडऑफ, तर तिलकशीही पाकिस्तानी खेळाडू भिडले; Viral Video.लक्ष्याचा पाठलाग करताना वैभव सूर्यवंशी ( ११) याला घाई नडली आणि पाठोपाठ आयुष बडोणी भोपळ्यावर परतला. अभिषेक व कर्णधार तिलक यांनी चांगला खेळ केला. अभिषेकने ४२ चेंडूंत ६ चौकार व ६ षटकारांसह ७०, तर तिलकने १४९ चेंडूंत ७ चौकार व १ षटकारासह १०० धावा केल्या. पण, त्यानंतरची फळी ढेपाळली. शाहबाजच्या ५६ धावा सोडल्या, तर तळाच्या एकाही फलंदाजाला दुहेरी धावसंख्या करती आली नाही आणि भारत २६५ धावांवर ऑल आऊट झाला.अली रझा व हसन नवाज यांनी प्रत्येकी ३ बळी टिपले..Asia Cup Rising Stars 2026 Group B points tableपाकिस्तानने ब गटात सलग दुसरा सामना जिंकून ४ गुणांसह अव्वल स्थान पटकावले आहे, तर भारत अ संघ एका विजयासह दोन गुण मिळवून दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. भारताला शेवटच्या साखळी सामन्यात यूएईचा सामना करायचा आहे आणि पाकिस्तान अ संघ नेपाळविरुद्ध खेळणार आहे. भारताला काही करून हा सामना जिंकावा लागेल, पण, त्याचवेळी जर पाकिस्तान नेपाळकडून हरल्यास तिन्ही संघांचे प्रत्येकी ४ गुण होतील आणि नेट रन रेटवर गणित अवलंबून राहील. अ गटातून श्रीलंका अ व बांगलादेश अ हे प्रत्येकी ४ गुणांसह उपांत्य फेरीत जवळपास पोहोचलेच आहेत..भारत अ संघ उपांत्य फेरीत पोहोचल्यास, त्यांना अ गटातील पहिल्या किंवा दुसऱ्या स्थानावरील संघाशी खेळावे लागेल. तेच पाकिस्तान अ संघ ब गटातून अव्वल स्थानासह उपांत्य फेरीत पोहोचला, तर अ गटातील दुसऱ्या क्रमांकावरील संघाशी ते खेळतील. अशात आशिया चषकाच्या अंतिम सामन्यात पुन्हा एकदा भारत- पाकिस्तान सामना पाहायला मिळू शकतो. भारत विरुद्ध यूएई सामना मंगळवारी होणार आहे आणि उपांत्य फेरीच्या लढती २६ व २७ नोव्हेंबर, तर अंतिम सामना २९ नोव्हेंबरला होईल. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.