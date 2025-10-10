ASIA CUP TROPHY UPDATE : माझ्या परवानगीशिवाय ट्रॉफी दिली, तर...! पळकुट्या मोहसिन नक्वीचा माजोरडेपणा

Asia Cup 2025 trophy controversy Mohsin Naqvi statement: आशिया चषक स्पर्धेत भारतीय संघाकडून तीनवेळा वस्त्रहरण झाल्यानंतरही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचा ( PCB) माजोरडेपणा काही केला कमी होताना दिसत नाही. भारत-पाकस्तान यांच्यातले संबंध पहलगाम हल्ल्यानंतर आणखी बिघडले आणि त्यानंतर आशिया चषक २०२५ स्पर्धेत उभय संघ प्रथमच क्रिकेटच्या मैदानावर समोरासमोर आले. त्यामुळे वाद होणे अपेक्षित होते आणि ते घडलेही. भारताने शेजाऱ्यांची पुरती जिरवून आशिया चषक जिंकला आणि त्यानंतर आशियाई क्रिकेट परिषदेचे ( ACC) प्रमुख मोहसिन नक्वी नाट्यमय घडामोडीनंतर चषक घेऊन पळून गेले. भारताला अजूनही आशिया चषक मिळालेला नाही आणि आता मोहसिन नक्वीने नवा फतवा काढला आहे..India vs Pakistan पहिल्या लढतीत हस्तांदोलन प्रकरण तापले.. भारतीय संघाने विजयानंतर पाकिस्तानी खेळाडूंसोबत हस्तांदोलन करण्यास नकार दिला. हा अपमान पाकिस्तानी खेळाडूंना सहन झाला नाही आणि त्यांनी दुसऱ्या सामन्यात माकडचाळे केले. हॅरिस रौफ हा पाकिस्तानी खेळाडूंचा म्होरक्या होता आणि त्याने विमान कोसळल्याचे हावभाव केले. त्याने अभिषेक शर्मा व शुभमन गिल यांना अपशब्दही वापरले. सुपर ४ च्या त्याही सामन्यात भारताने शेजाऱ्यांची जिरवली. .IND vs WI 2nd Test Live : साई सुदर्शनचे शतक थोडक्यात हुकलं! पठ्ठ्याने यशस्वी जैस्वालसह नोंदवला भारी विक्रम, १९६१ नंतर घडला असा पराक्रम.पुन्हा हे संघ फायनलमध्ये समोर आले आणि भारताने रोमहर्षक विजय मिळवून आशिया चषक जिंकला. पण, पाकिस्तानी मंत्रीच्या हस्ते चषक स्वीकारणार नाही, या भूमिकेवर भारतीय खेळाडू ठाम राहिले. व्यासपीठावर मोहसिन नक्वी तासभर भारतीय खेळाडूंची वाट पाहून निघून गेले. सोबत ते ट्रॉफी व मेडलही घेऊन पळून गेले. त्यामुळे भारताने ट्रॉफी शिवाय विजयाचा जल्लोष केला. .भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला यांनी नक्वींचा तीव्र शब्दात निषेध केला. ACC च्या बैठकीत खटकेही उडाले. त्यानंतरही पाकिस्तानच्या नक्वीला अक्कल आलेली नाही. .Viral Video : रोहित शर्मा उतरला शिवाजी पार्क मैदानावर! गौतम गंभीर, अजित आगरकरचं म्हणणं घेतलं मनावर; विराटही....ताज्या अपडेट्सनुसार नक्वीने नवा फतवा काढला आहे. स्पोर्ट्स यारीने दिलेल्या वृत्तानुसार आशिया चषक अजूनही ACC च्या दुबई येथील कार्यालयात आहे. नक्वी यांनी अधिकाऱ्यांना सांगितले आहे की, माझ्या परवानगीशिवाय ही ट्रॉफी कोणालाही देता कामा नये. मी उपस्थित असेन तेव्हाच ती दिली जाईल. त्यामुळे बीसीसीआयकडून जो कोणी ही ट्रॉफी घ्यायला येईल, त्याला ती माझ्याच हस्ते घ्यावी लागेल. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.