Asian Games Cricket : वैभव सूर्यवंशी तिसऱ्या क्रमांकावर, संजू सॅमसन-अभिषेक शर्मा ओपनर; टीम इंडियाची बॅटिंग लाईनअप...

India best batting lineup for Asian Games 2026: जपानविरुद्धची एकमेव ट्वेंटी-२० लढत जिंकल्यानंतर भारतीय संघ आता आशियाई क्रीडा स्पर्धा २०२६ साठी सज्ज झाला आहे. जपानविरुद्धचा सामना पावसाच्या व्यत्ययामुळे ५-५ षटकांचा खेळवण्यात आला आणि त्यात श्रेयस अय्यरच्या संघाला फक्त २ धावांनी विजय मिळवता आला. भारताच्या आघाडीच्या फलंदाजांनी पुन्हा मान टाकली आणि त्यामुळेच आशियाई स्पर्धेत टीम इंडियाच्या बॅटिंग लाईनअपबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. भारताचा माजी क्रिकेटपटू मोहम्मद कैफ ( Mohammad Kaif) याने प्लेइंग इलेव्हनमध्ये संजू सॅमसन, अभिषेक शर्मा यांच्यासह वैभव सूर्यवंशीलाही ( Vaibhav Sooryavanshi) स्थान द्यावे असा सल्ला दिला आहे..कैफने त्याच्या युट्यूब चॅनेलवर आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील क्रिकेट सामन्यांसाठी भारताच्या अंतिम ११ खेळाडूंबाबत मत व्यक्त केले. त्याने १५ वर्षीय वैभवला तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजीला पाठवण्याचा सल्ला दिला आहे. झिम्बाब्वे दौऱ्यावर वैभवने त्याची उपयुक्तता सिद्ध केली आहे. त्यामुळे भविष्यात संजू, वैभव व अभिषेक या तिघांनाही एकाच प्लेइंग इलेव्हनमध्ये खेळायला हवं..Asian Games 2026 : क्रिकेटची आवड असलेल्या Jay Meena ने इतिहास रचला! भारताला सॉफ्ट टेनिसमध्ये जिंकून दिले पहिले आशियाई पदक... जाणून घ्या कोण आहे तो?.कैफने फलंदाजीचा क्रम लावताना संजू व अभिषेक यांना सलामीला ठेवले आहे, तर वैभवला तिसऱ्या क्रमांकावर. जपानची खेळपट्टी फिरकीला पोषक असल्याने वैभव तिसऱ्या क्रमांकावर प्रभावी कामगिरी करेल, असे कैफला वाटते. तसेच या खेळपट्टीवर भारताला सहा गोलंदाज खेळवण्याची गरज नसल्याचेही तो म्हणाला. वैभवनंतर चौथ्या व पाचव्या क्रमांकावर अनुक्रमे श्रेयस अय्यर व इशान किशन यांची निवड कैफने केली आङे. सहाव्या क्रमांकावर तिलक वर्मा किंवा शिवम दुबे, असे पर्याय त्याने ठेवले आहेत..India’s updated squad for the Asian Games: श्रेयस अय्यर ( कर्णधार), अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन, इशान किशन, शिवम दुबे, तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, वॉशिंग्टन सुंदर, रवी बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंग, वैभव सूर्यवंशी, यश ठाकूर, विप्रज निगम. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.