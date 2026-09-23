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Asian Games Cricket : वैभव सूर्यवंशी तिसऱ्या क्रमांकावर, संजू सॅमसन-अभिषेक शर्मा ओपनर; टीम इंडियाची बॅटिंग लाईनअप...

Vaibhav Suryavanshi batting at number three for India: आशियाई क्रीडा स्पर्धा २०२६ साठी टीम इंडियाच्या बॅटिंग लाईनअपची चर्चा सुरू झाली असून, माजी क्रिकेटपटू मोहम्मद कैफने आपली पसंतीची फलंदाजी क्रमवारी सांगितली आहे.
Asian Games 2026

Vaibhav Suryavanshi batting at number three for India

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

India best batting lineup for Asian Games 2026: जपानविरुद्धची एकमेव ट्वेंटी-२० लढत जिंकल्यानंतर भारतीय संघ आता आशियाई क्रीडा स्पर्धा २०२६ साठी सज्ज झाला आहे. जपानविरुद्धचा सामना पावसाच्या व्यत्ययामुळे ५-५ षटकांचा खेळवण्यात आला आणि त्यात श्रेयस अय्यरच्या संघाला फक्त २ धावांनी विजय मिळवता आला. भारताच्या आघाडीच्या फलंदाजांनी पुन्हा मान टाकली आणि त्यामुळेच आशियाई स्पर्धेत टीम इंडियाच्या बॅटिंग लाईनअपबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. भारताचा माजी क्रिकेटपटू मोहम्मद कैफ ( Mohammad Kaif) याने प्लेइंग इलेव्हनमध्ये संजू सॅमसन, अभिषेक शर्मा यांच्यासह वैभव सूर्यवंशीलाही ( Vaibhav Sooryavanshi) स्थान द्यावे असा सल्ला दिला आहे.

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