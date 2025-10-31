Cricket

IND vs AUS 2nd T20I Live: अभिषेक शर्मा एकटा भिडला! सूर्या, गिल, संजू फेल झाले असताना हर्षित राणा फलंदाजीत चमकला

Australia vs India 2nd T20I Marathi Cricket : भारताचा डाव कोसळल्यानंतर अभिषेक शर्मा आणि हर्षित राणाने एकत्र येऊन संघाला स्थिरता दिली. जॉश हेजलवूडच्या घातक स्पेलने भारताची अवस्था ५ बाद ४९ धावा अशी झाली होती.
Abhishek Sharma and Harshit Rana during their crucial partnership against Australia in the 2nd T20I match.

Abhishek Sharma and Harshit Rana during their crucial partnership against Australia in the 2nd T20I match.

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

India vs Australia 2nd T20I Marathi Cricket Update: भारताचे आघाडीचे फलंदाज अपयशी ठरले असताना सलामीवीर अभिषेक शर्माने ( Abhishek Sharma) एकहाती खिंड लढवली. जॉश हेझलवूडने त्याच्या स्पेलमध्ये तीन धक्के देताना भारताची अवस्था ५ बाद ४९ धावा अशी दयनीय केली होती. पण, याही परिस्थितीत अभिषेक खंबीरपणे मैदानावर उभा राहिला आणि त्याच्या जोडीला हर्षित राणाने ( Harshit Rana) अप्रतिम फलंदाजी केली. अभिषेक-हर्षित यांनी सहाव्या विकेटसाठी अर्धशतकी भागीदारी केली. हर्षितने त्याच्यावरील विश्वास सार्थ ठरवताना फलंदाजीतही महत्त्वपूर्ण योगदान दिले.

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
Team India
ind vs aus
ind vs aus matches
cricket news today
Abhishek Sharma

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com