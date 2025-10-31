IND vs AUS 2nd T20I Live: अभिषेक शर्मा एकटा भिडला! सूर्या, गिल, संजू फेल झाले असताना हर्षित राणा फलंदाजीत चमकला

India vs Australia 2nd T20I Marathi Cricket Update: भारताचे आघाडीचे फलंदाज अपयशी ठरले असताना सलामीवीर अभिषेक शर्माने ( Abhishek Sharma) एकहाती खिंड लढवली. जॉश हेझलवूडने त्याच्या स्पेलमध्ये तीन धक्के देताना भारताची अवस्था ५ बाद ४९ धावा अशी दयनीय केली होती. पण, याही परिस्थितीत अभिषेक खंबीरपणे मैदानावर उभा राहिला आणि त्याच्या जोडीला हर्षित राणाने ( Harshit Rana) अप्रतिम फलंदाजी केली. अभिषेक-हर्षित यांनी सहाव्या विकेटसाठी अर्धशतकी भागीदारी केली. हर्षितने त्याच्यावरील विश्वास सार्थ ठरवताना फलंदाजीतही महत्त्वपूर्ण योगदान दिले. .मिचेल मार्शने प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय हेझलवूडने सार्थ ठरवला. त्याने ४ षटकांची एकच स्पेल टाकून १२ धावा देत ३ धक्के दिले. शुभमन गिल ( ५), सूर्यकुमार यादव ( १) व तिलक वर्मा ( ०) यांच्या विकेट्स हेझलवूडने घेतल्या. त्यानला नॅथन एलिसने तिसऱ्या क्रमांकावर आलेल्या संजू सॅमसनला (२) पायचीत करून साथ दिली. अक्षर पटेल ( ७) रन आऊट झाला. भारताचा निम्मा संघ ४९ धावांत माघारी परतला ..हर्षित राणाने सहाव्या विकेटसाठी अभिषेकसह उल्लेखनीय भागीदारी केली. त्याने ४७ चेंडूंत ५६ धावांची भागीदारी केली. हर्षित १६व्या षटकात सीमारेषेवर झेलबाद झाला, परंतु त्याने ३३ चेंडूंत ३ चौकार व १ षटकारांसह ३५ धावांचे महत्त्वाचे योगदान दिले. दरम्यान, अभिषेकने २३ चेंडूंत अर्धशतक पूर्ण केले. त्याने २५ इनिंग्जनंतर भारतासाठी ट्वेंटी-२०त सर्वाधिक ९०६ धावांचा विराट कोहलीचा विक्रम मोडला. शिवाय पहिल्या २५ डावांत ८ वेळा ५०+ धावांची खेळी करण्याच्या विराटच्या विक्रमाशीही बरोबरी केली. त्याने गौतम गंभीर, लोकेश राहुल, सूर्यकुमार यादव ( प्रत्येकी ७) यांना मागे सोडले.शिव.हर्षितच्या विकेटनंतर टीम इंडियाने पुन्हा गटांगळ्या खाल्ल्या. शिवम दुबे ४ धावांवर, तर कुलदीप यादव शून्य धावावर माघारी परतले. अभिषेकने शेवटपर्यंत खिंड लढवण्याचा प्रयत्न केला, परंतु तो १९व्या षटकात पायचीत झाला. त्याने ३७ चेंडूंत ८ चौकार व २ षटकारांसह ६८ धावा केल्या. त्यानंतर पुढच्याच चेंडूवर जसप्रीत बुमरहा रन आऊट झाल्याने भारताचा डाव १८.४ षटकांत १२५ धावांवर गडगडला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.