IND vs AUS 2nd T20I Live: परिस्थिती गंभीर, Abhishek Sharma खंबीर! निम्मा संघ माघारी परतला, पण गडी नाही खचला; २१७ च्या स्ट्राईक रेटने ठोकली फिफ्टी

India vs Australia 2nd T20I Marathi Cricket Update: भारतीय संघाला एकामागून एक धक्के देऊन जॉश हेझलवूडने ( josh Hazlewood) ने मेलबर्नचा सामना गाजवला. कर्णधार मिचेल मार्शने हेझलवूडकडून चार षटकं एकाच स्पेलमध्ये टाकून घेतली आणि त्यानेही १२ धावा देत ३ धक्के देऊन टीम इंडियाची अवस्था ५ बाद ४९ अशी दयनीय केली. असे असताना अभिषेक शर्मा ( Abhishek Sharma Fifty) दुसऱ्या बाजूने त्याच्या शैलीत फटकेबाजी करून अर्धशतक झळकावले. .सूर्यकुमार यादवला प्रथम फलंदाजी करायची होती खरी, परंतु ऑस्ट्रेलियाच्या गोलंदाजांनी भारताला धक्क्यांमागून धक्के दिले. मिचेल मार्शने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला आणि जॉश हेझलवूडने त्याच्या पहिल्या स्पेलमध्येच टीम इंडियाला हादरे दिले. पहिल्या चेंडूवर शुभमन गिलला जीवदान मिळाले असले तरी तो तिसऱ्या षटकात हेझलवूडच्या गोलंदाजीवर ५ धावांवर झेलबाद झाला. तिसऱ्या क्रमांकावर बढती मिळालेल्या संजू सॅमसनने ( २) निराश केले. नॅथन एलिसने त्याला पायचीत केले. .त्यानंतर हेझलवूडने पाचव्या षटकात भारताला दोन धक्के दिले. सूर्यकुमार यादव ( १ ) व तिलक वर्मा ( ०) हे माघारी परतल्याने भारताची अवस्था ४ बाद ३२ अशी झाली. अक्षर पटेलने काही सुरेख फटके खेचले, परंतु तिसरी धाव घेण्याच्या प्रयत्नात तो रन आऊट झाला. अक्षरने ७ धावा केल्या आणि भारताचा निम्मा संघ ४९ धावांवर तंबूत परतला. हेझलवूडने त्याच्या ४ षटकांत १२ धावा देताना ३ विकेट्स घेतल्या. .T20 च्या पॉवरप्लेमध्ये भारताविरुद्ध सर्वोत्तम गोलंदाजी४/१६ - जेसन बेहरेनडॉर्फ, २०१७३/८ - जोश हेझलवूड, २०२५*३/१० - डर्क नॅनेस, २०१०३/१० - मोहम्मद अमीर, २०१६३/१० - फरीद अहमद, २०२४३/१९ - साकिब महमूद, २०२५३/२३ - कसुन रजिथा, २०१६ .IND vs AUS 2nd T20I Live : W,W,W,W! भारताने १२ धावांच गमावल्या चार विकेट्स, Josh Hazlewoodने केला करेक्ट कार्यक्रम .हर्षित राणाला आज फलंदाजीत कमाल दाखवण्याची अखेर संधी मिळाली. २३ ऑक्टोबर २०२२ मध्ये पाकिस्तानविरुद्ध भारताचे ४ फलंदाज ३१ धावांत तंबूत परतला होता आणि तेव्हाही अक्षर पटेल रन आऊट झाला होता. अभिषेकला हर्षितची चांगली साथ मिळाली. अभिषेकने आक्रमकता कायम राखताना २३ चेंडूंत अर्धशतक पूर्ण केले. त्याने ७ चौकार व १ षटकार खेचला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.