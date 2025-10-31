Cricket

IND vs AUS 2nd T20I Live: ऑस्ट्रेलियाचा दणदणीत विजय; अभिषेक शर्माची एकाकी झुंज व्यर्थ, भारताच्या अन्य फलंदाजांनी खाल्ली माती

Australia vs India 2nd T20I Marathi Cricket : मेलबर्नमध्ये झालेल्या दुसऱ्या टी२० सामन्यात ऑस्ट्रेलियाने भारतावर दणदणीत विजय मिळवत पाच सामन्यांच्या मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली.
Australia defeated India by a huge margin in the 2nd T20I at Melbourne

Swadesh Ghanekar
India vs Australia 2nd T20I Marathi Cricket Update: ऑस्ट्रेलियाने दुसऱ्या ट्वेंटी-२० सामन्यात दणदणीत विजय मिळवून पाच सामन्यांच्या मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली. पहिला सामना पावसामुळे वाया गेला होता आणि त्या सामन्यात भारतीय फलंदाजांची उल्लेखनीय खेळी पाहायला मिळाली होती. तसाच खेळ मेलबर्नवर पाहण्यासाठी प्रेक्षक जमले होते, परंतु त्यांच्या वाट्याला निराशा आली. अभिषेक शर्मा ( Abhishek Sharma) आणि हर्षित राणा वगळल्यास अन्य फलंदाज ढेपाळले. ऑस्ट्रेलियाने हा सामना सहज जिंकला.

