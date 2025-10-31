IND vs AUS 2nd T20I Live: ऑस्ट्रेलियाचा दणदणीत विजय; अभिषेक शर्माची एकाकी झुंज व्यर्थ, भारताच्या अन्य फलंदाजांनी खाल्ली माती

India vs Australia 2nd T20I Marathi Cricket Update: ऑस्ट्रेलियाने दुसऱ्या ट्वेंटी-२० सामन्यात दणदणीत विजय मिळवून पाच सामन्यांच्या मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली. पहिला सामना पावसामुळे वाया गेला होता आणि त्या सामन्यात भारतीय फलंदाजांची उल्लेखनीय खेळी पाहायला मिळाली होती. तसाच खेळ मेलबर्नवर पाहण्यासाठी प्रेक्षक जमले होते, परंतु त्यांच्या वाट्याला निराशा आली. अभिषेक शर्मा ( Abhishek Sharma) आणि हर्षित राणा वगळल्यास अन्य फलंदाज ढेपाळले. ऑस्ट्रेलियाने हा सामना सहज जिंकला..प्रथम फलंदाजीला आलेल्या भारताला १२५ धावा करता आल्या. त्यात अभिषेकच्या ६८ धावा, तर हर्षितच्या ३५ धावा होत्या. शुभमन गिल ( ५), संजू सॅमसन ( २), सूर्यकुमार यादव ( १), तिलक वर्मा ( ०) व अक्षर पटेल ( ७) हे अपयशी ठरले. ५ बाद ४९ धावा अशा अवस्थेतून अभिषेक-हर्षित जोडीने भारताला बाहेर काढले. त्यांनी सहाव्या विकेटसाठी ५६ धावा जोडल्या. पण, जॉश हेझलवूड ( ३-१३) सह ऑसी गोलंदाजांचे वर्चस्व राहिले. अभिषेकने ३७ चेंडूंत ८ चौकार व २ षटकारांसह ६८ धावा केल्या. भारताचा डाव १८.४ षटकांत १२५ धावांवर गडगडला..ट्रॅव्हिस हेड व कर्णधार मिचेल मार्श यांनी ऑस्ट्रेलियाला आक्रमक सुरुवात करून देताना २८ चेंडूंत ५१ धावांची सलामी दिली. वरुण चक्रवर्थीने ही जोडी तोडली आणि हेड १५ चेंडूंत ३ चौकार व १ षटकारासह २८ धावांवर बाद झाला. पण, मार्शने भारतीय गोलंदाजांची डोकेदुखी वाढवलेली. कुलदीप यादवचे स्वागत त्याने ४,६,४,०,६ असे केले. पण, सहाव्या चेंडूवर तो झेलबाद झाला. त्याने २६ चेंडूंत ४६धावा करताना २ चौकार व ४ षटकार खेचले. मार्श आणि जॉश इंग्लिस यांनी ३६ धावांची भागीदारी केली..IND vs AUS 2nd T20I Live: 4,6,4,0,6,W! मिचेल मार्शकडून कुलदीपचे खतरनाक स्वागत; तिलक वर्माच्या अफलातून झेलने ऑसी गार Video Viral .वरुणने डावातील दुसरी विकेट घेताना टीम डेव्हिडला ( १) कॉट अँड बोल्ड केले. कुलदीपनेही दुसरी विकेट घेतली आणि जॉश इंग्लिसला २० धावांवर माघारी पाठवले. पण, तोपर्यंत ऑसींनी ४ बाद ११२ धावा करून विजयाच्या जवळ झेप घेतली होती. दवामुळे भारतीय गोलंदाजांना चेंडूवर अपेक्षित ग्रिप मिळत नव्हती आणि ऑसी फलंदाज चेंडू उत्तुंग टोलवत होते. मिचेल ओवेनने मारलेला खणखणीत षटकार त्याची साक्ष देणारा होता. ऑसींना विजयासाठी २ धावा हव्या असताना जसप्रीत बुमराहने मिचेल ओवेन ( १४) व मॅथ्यू शॉर्ट ( ०) यांना सलग चेंडूवर माघारी पाठवले. जसप्रीतची हॅटट्रिक मात्र पूर्ण होऊ शकली नाही. .ऑस्ट्रेलियाने १३.२ षटकांत हा सामना ४ विकेट्स राखून जिंकला. भारताकडून वरुण, कुलदीप व जसप्रीत यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या. तिसरा सामना २ नोव्हेंबरला होबार्ट येथे होणार आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.