IND vs AUS 4th T20I: शुभमन गिलची 'जागा' वाचवण्यासाठी संथ खेळी! सूर्यकुमार यादव पुन्हा अपयशी, ऑस्ट्रेलियाने आवळला फास...

India vs Australia 4th T20I Marathi Update : भारत-ऑस्ट्रेलिया मालिकेत आघाडी घेण्यासाठी प्रयत्नशील असलेल्या सूर्यकुमार यादवच्या संघाने सन्मानजनक धावसंख्या उभी केली. शुभमन गिल ( Shubman Gill) आणि सूर्यकुमार यांची मालिकेतील कामगिरी काही खास झाली नव्हती. त्यामुळे त्यांच्यावर आज दडपण होते. टीकाकारांना उत्तर देण्यासाठी शुभमन मैदानावर उतरला, परंतु त्याची खेळी संथ राहिली. सूर्या आजही अपयशी ठरला. ऑस्ट्रेलियान गोलंदाजांनी चांगला फास आवळून भारताला मोठी धावसंख्या करण्यापासून रोखले..चौथ्या ट्वेंटी-२० सामन्यात ऑस्ट्रेलियाने प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आणि अभिषेक शर्मा व शुभमन गिल यांनी दमदार सुरुवात करून दिली. अभिषेकला ( २८) पुन्हा एकदा मोठ्या खेळीत रुपातंर करण्यात अपयश आले. तिलक वर्मा संघात असूनही व्यवस्थापनाने शिवम दुबेला तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजीला पाठवले. तो १८ चेंडूंत १ चौकार व १ षटकार खेचून २२ धावांवर त्रिफळाचीत झाला..AUS vs IND, 4th T20I: दुसऱ्या चेंडूवर झेल सुटला, मग अभिषेक शर्मा बरसला; पण ऍडम झाम्पाला षटकारानंतर काटा काढला.कर्णधार सूर्यकुमार यादव आणि शुभमन यांना मागील काही सामन्यांत चांगली कामगिरी करता आलेली नव्हती. त्यामुळे त्यांच्याकडून आज भरपूर अपेक्षा होत्या आणि शुभमन त्यावर खरा उतरला. त्याने ३९ चेंडूंत ४ चौकार व १ षटकारासह ४६ धावांची खेळी केली. नॅथन एलिसने चेंडूची गती संथ करून शुभमनला चकवले आणि त्याचा त्रिफळा उडवला. भारताने १५ षटकांत ३ बाद १२५ धावांपर्यंतच मजल मारली होती..शेवटच्या पाच षटकांत धावांची गती वाढवण्याच्या प्रयत्नात सूर्यकुमार ( २०) झेव्हियर बार्टलेटला विकेट देऊन माघारी परतला. बार्टलेटने ४-०-२५-१ अशी स्पेल टाकली. ऑस्ट्रेलियन गोलंदाजांनी चांगला मारा केला. अॅडम झम्पाच्या गोलंदाजीवर पुढे येऊन स्वीप मारण्याच्या प्रयत्नात तिलक वर्मा ( ५) झेलबाद झाला. चेंडू त्याच्या ग्लोव्ह्जला घासून यष्टिरक्षकाच्या हाती सहज विसावला. झम्पाने त्याच षटकात जितेश शर्माला ( ३) पायचीत पकडले. .T20I World Cup 2026: नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर होणार आणखी एक वर्ल्ड कप फायनल; पाच शहरांमध्ये होणार सामने... .१३ ते १८ षटकांत भारताने ८.६०च्या सरासरीने ४३ धावा केल्या, परंतु चार विकेट्सही गमावल्या. अक्षर पटेल व वॉशिंग्टन सुंदर यांच्यावर शेवटच्या षटकांत मोठी धावसंख्या उभारण्याचे आव्हान होते. पण, नॅथनने ( ३-२१) डावातील तिसरी विकेट घेताना सुंदरला ( १२ ) झेलबाद केले. अक्षरने ( नाबाद २१) शेवटच्या षटकांत हात मोकळे करताना भारताला ८ बाद १६७ धावा उभारून दिल्या.