AUS vs IND, 5th T20I: विजांचा कडकडाट अन् पाऊस... गॅबावरील पाचवा सामना रद्द; भारताची मालिका जिंकून दौऱ्याची सांगता

Australia vs India 5th T20I Match abandoned: पावसामुळे ब्रिस्बेनमध्ये होणारा भारत-ऑस्ट्रेलियाचा पाचवा टी२० सामना रद्द झाला, ज्यामुळे भारताने मालिका २-१ ने जिंकली.
Abhishek Sharma - Shubman Gill | Australia vs India 5th

  • ब्रिस्बेनमध्ये भारत आणि ऑस्ट्रेलियाच्या पाचवा टी२० सामना पावसामुळे रद्द करण्यात आला.

  • ज्यामुळे भारताने ही टी२० मालिका २-१ ने जिंकली.

  • सामना सुरू झाल्यानंतर ४.५ षटकांनंतर खराब वातावरणामुळे थांबवण्यात आला होता.

