AUS vs IND, 5th T20I: विजांचा कडकडाट अन् पाऊस... गॅबावरील पाचवा सामना रद्द; भारताची मालिका जिंकून दौऱ्याची सांगता

ब्रिस्बेनमध्ये भारत आणि ऑस्ट्रेलियाच्या पाचवा टी२० सामना पावसामुळे रद्द करण्यात आला. ज्यामुळे भारताने ही टी२० मालिका २-१ ने जिंकली. सामना सुरू झाल्यानंतर ४.५ षटकांनंतर खराब वातावरणामुळे थांबवण्यात आला होता. .ब्रिस्बेनवर भारत आणि ऑस्ट्रेलिया संघात टी२० मालिकेतील पाचवा सामना शनिवारी (८ नोव्हेंबर) होणार होता. मात्र हा सामना पाऊस आणि विजांच्या कडकडाटामुळे अखेर रद्द करण्यात आला आहे. त्यामुळे ही मालिका भारताने २-१ अशा फरकाने जिंकली. मालिकेच्या निकालाच्या दृष्टीने पाचवा सामना महत्त्वाचा होता, परंतु या सामन्यातही पावसाने बाजी मारली. या मालिकेतील हा दुसरा सामना पावसामुळे रद्द झाला. याआधी कॅनबराला झालेला पहिला सामनाही पावसामुळे रद्द झाला होता..AUS vs IND, 5th T20I: खेळाडूंसह प्रेक्षकांना अचानक जायला सांगितलं छताखाली; पाऊस नसतानाही नेमका का थांबवला सामना?.दरम्यान, ब्रिस्बेनला होणारा पाचवा सामना निर्धारित वेळेत सुरू झाला होता. ऑस्ट्रेलियाने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णयही घेतला होता. पण ४.५ षटकानंतर खराब वातावरणामुळे सामना थांबवण्यात आला होता. त्यावेळी भारताने बिनबाद ५२ धावा केल्या होत्या. उपकर्णधार शुभमन गिल १६ चेंडूत २९ धावांवर नाबाद होता, तर अभिषेक शर्मा १३ चेंडूत नाबाद २३ धावा केल्या होत्या. यादरम्यान, अभिषेकने आंतरराष्ट्रीय टी२० क्रिकेटमध्ये १००० धावाही पूर्ण केल्या होत्या..भारतासाठी ही पुढच्यावर्षी मायदेशात होणाऱ्या टी२० वर्ल्ड कप स्पर्धेपूर्वी परदेशात झालेली अखेरची टी२० मालिका होती. त्यामुळे त्यादृष्टीनेही दोन्ही संघांसाठी ही मालिका महत्त्वाची होती. या मालिकेतही भारतीय संघव्यवस्थापनाने टी२० वर्ल्ड कपच्या दृष्टीने संघाची बांधणी करण्यावर भर दिल्याचे दिसले. त्यासाठी प्लेइंग इलेव्हनमध्ये तीन फिरकीपटूंना प्राधान्य देण्यात आले होते..दरम्यान या मालिकेबद्दल सांगायचे झाले, तर पहिला सामना पावसामुळे रद्द झाल्यानंतर दुसरा सामना ऑस्ट्रेलियाने जिंकला होता. त्यामुळे ऑस्ट्रेलियाने मालिकेत आघाडी घेतली होती. मात्र नंतर भारतीय संघाने पुनरागमन करत तिसरा आणि चौथा सामना जिंकला. त्यामुळे भारतीय संघाने २-१ अशी आघाडी मिळवली होती. त्यामुळे पाचवा सामना महत्त्वाचा होता. पाचव्या सामन्यात विजय मिळवून ऑस्ट्रेलियाला मालिकेत बरोबरीची करण्याची संधी होती. पण हा सामना आता रद्द झाल्याने भारताने मालिका जिंकली. दरम्यान २०१२ पासून भारतीय संघ ऑस्ट्रेलियामध्ये मालिका पराभूत झालेला नाही. भारताने ऑस्ट्रेलियामध्ये २००८ मध्ये शेवटची टी२० मालिका पराभूत झाली होती..AUS vs IND, 5th T20I: मॅक्सवेलने झेल सोडला अन् अभिषेक शर्माने इतिहास घडवला; सूर्यकुमार अन् केएल राहुलला टाकलं मागे.अभिषेक शर्मा ठरला मालिकावीरभारत आणि ऑस्ट्रेलिया संघात झालेल्या या टी२० मालिकेतील सर्वोत्तम खेळाडूचा पुरस्कार युवा सलामीवीर अभिषेक शर्माला मिळाला. त्याने जवळपास प्रत्येक सामन्यात भारतीय संघाला आक्रमक सुरुवात मिळवून दिली होती. त्याने ५ डावात ४०.७५ च्या सरासरीने एका अर्धशतकासह १६३ धावा केल्या. तो सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज ठरला.