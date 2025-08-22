AUS vs SA 2nd ODI: ऑस्ट्रेलिया सलग चौथ्या सामन्यात ALL OUT! द. आफ्रिकेचा ऐतिहासिक मालिका विजय, पाकिस्तानचा विक्रम मोडला

दक्षिण आफ्रिकेने ऑस्ट्रेलियाला दुसऱ्या वन डे सामन्यात ८४ धावांनी पराभूत करून मालिका २-० ने जिंकली.ऑस्ट्रेलियाचा संघ सलग चौथ्या वन डे सामन्यात ऑल आऊट झाला.मॅथ्यू ब्रित्झकेने ७८ चेंडूंत ८८ धावा करून नवज्योत सिद्धूनंतर सलग ४ डावांत ५०+ करणारा दुसरा खेळाडू ठरला..SOUTH AFRICA BEAT AUSTRALIA IN AN ODI SERIES IN AUSTRALIA: ऑस्ट्रेलियाचा संघ सलग चौथ्या वन डे सामन्यात ऑल आऊट झाला. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या दुसऱ्या वन डे सामन्यात ऑस्ट्रेलियाचा संपूर्ण संघ १९३ धावांवर परतला. आफ्रिकेने ८४ धावांनी विजय मिळवून तीन सामन्यांच्या मालिकेत २-० अशी विजयी आघाडी घेतली आहे. लुंगी एनगिडी ( Lungi Ngidi), मॅथ्यू ब्रित्झके व त्रिस्तान स्तब्स या विजयात चमकले. आफ्रिकेने या विजयासह पाकिस्तानचा मोठा विक्रम मोडला..आफ्रिकेच्या २७७ धावांचा पाठलाग करताना ऑस्ट्रेलियाचा संपूर्ण संघ ३७.४ षटकांत १९३ धावांवर गडगडला. आफ्रिकेकडून मॅथ्यू ब्रित्झकेने ७८ चेंडूंत ८८ धावांची खेळी केली. कारकीर्दिच्या सुरुवातीच्या सलग चार वन डे सामन्यांत ५०+ धावा करणारा तो नवज्योत सिंग सिद्धू ( १९८७) यांच्यानंतर जगातला दुसरा फलंदाज ठरला. त्याला स्तब्सने ७४ धावांची खेळी करून साथ दिली. टॉनी डे झॉर्झी ( ३८), वियान मुल्डर ( २६) व केशव महाराज ( २२) यांचे योगदान राहिले..AUS vs SA 2nd ODI: १९८७ नंतर वन डेत चमत्कार! भारताच्या दिग्गजानंतर 'हा' पराक्रम करणारा मॅथ्यू ब्रित्झके दुसराच फलंदाज ठरला.ऑस्ट्रेलियाची सुरुवात काही चांगली झाली नाही आणि त्यांचे आघाडीचे ३ फलंदाज ३८ धावांवर बाद झाले. कॅमेरून ग्रीन व जॉश इंग्लिस यांनी खिंड लढवण्याचा प्रयत्न केला. ग्रीन ३५ धावांवर माघारी परतला. इंग्लिसला अन्य फलंदाजांकडून अपेक्षित साथ मिळाली नाही. तो ७४ चेंडूंत १० चौकार व २ षटकारांसह ८७ धावांवर बाद झाला. .लुंगी एनगिडीने ८.४-१-४२-५ असा भन्नाट मारा केला. सेनुरान मुथूस्वामी व नांद्रे बर्गर यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या. ऑस्ट्रेलियाला घरच्या मैदानावरील मागील चार वन डे सामन्यांत १९३ ( वि. आफ्रिका), १९८ ( वि. आफ्रिका), १४० ( वि. पाकिस्तान) व १६३ ( वि. पाकिस्तान) धावांवर ऑल आऊट व्हावे लागले आहे. .Asia Cup 2025: मानलं संजू सॅमसन ! तापाने फणफणला होता, उपचार घेऊन हॉस्पिटलमधून थेट मॅच खेळायला आला अन्... .ऑस्ट्रेलियाला दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या मागिल पाच वन डे मालिकांमध्ये विजय मिळवता आलेला नाही. ११ वर्षांपूर्वी त्यांनी आफ्रिकेविरुद्ध शेवटची वन डे मालिका जिंकली होती. त्यानंतर २०१६ ( ५-०), २०१८ ( २-१), २०२० ( ३-०), २०२३ ( ३-२) आणि २०२५ ( २-०) मध्ये आफ्रिकेने विजय मिळवले आहेत. ऑस्ट्रेलियात यजमानांना वन डे मालिकेत ( किमान तीन सामन्यांची मालिका) सर्वाधिक ३ वेळा पराभव करण्याचा विक्रम आफ्रिकेने पटकावला. हा मान आधी पाकिस्तानकडे ( २) होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.