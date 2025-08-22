Cricket

AUS vs SA 2nd ODI: ऑस्ट्रेलिया सलग चौथ्या सामन्यात ALL OUT! द. आफ्रिकेचा ऐतिहासिक मालिका विजय, पाकिस्तानचा विक्रम मोडला

South Africa’s historic ODI win over Australia: ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या दुसऱ्या एकदिवसीय सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेने ऐतिहासिक विजय मिळवला. ऑस्ट्रेलियाचा डाव पुन्हा एकदा कोसळला आणि ते सलग चौथ्या सामन्यात ‘ऑल आऊट’ झाले.
  • दक्षिण आफ्रिकेने ऑस्ट्रेलियाला दुसऱ्या वन डे सामन्यात ८४ धावांनी पराभूत करून मालिका २-० ने जिंकली.

  • ऑस्ट्रेलियाचा संघ सलग चौथ्या वन डे सामन्यात ऑल आऊट झाला.

  • मॅथ्यू ब्रित्झकेने ७८ चेंडूंत ८८ धावा करून नवज्योत सिद्धूनंतर सलग ४ डावांत ५०+ करणारा दुसरा खेळाडू ठरला.

SOUTH AFRICA BEAT AUSTRALIA IN AN ODI SERIES IN AUSTRALIA: ऑस्ट्रेलियाचा संघ सलग चौथ्या वन डे सामन्यात ऑल आऊट झाला. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या दुसऱ्या वन डे सामन्यात ऑस्ट्रेलियाचा संपूर्ण संघ १९३ धावांवर परतला. आफ्रिकेने ८४ धावांनी विजय मिळवून तीन सामन्यांच्या मालिकेत २-० अशी विजयी आघाडी घेतली आहे. लुंगी एनगिडी ( Lungi Ngidi), मॅथ्यू ब्रित्झके व त्रिस्तान स्तब्स या विजयात चमकले. आफ्रिकेने या विजयासह पाकिस्तानचा मोठा विक्रम मोडला.

