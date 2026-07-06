तब्बल ९ World Cup ट्रॉफी अन् T20I मध्ये १६ प्लेअर ऑफ द मॅच... स्टार अष्टपैलूने इतिहास घडवत रचना नवा विश्वविक्रम

Women's T20 World Cup 2026: रविवारी (५ जुलै) क्रिकेटची पंढरी समजल्या जाणाऱ्या लॉर्ड्सच्या मैदानात महिला टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेचा अंतिम सामना पार पडला. या सामन्यात ऑस्ट्रेलिया महिला संघाने इंग्लंड महिला संघाला ७ विकेट्सने पराभूत केले आणि सातव्यांदा टी२० वर्ल्ड कपवर नाव कोरले. ऑस्ट्रेलियाचे या स्पर्धेत एकतर्फी वर्चस्व राहिले आहे. यापूर्वी कोणत्याच संघाने दोनपेक्षा अधिक महिला टी२० वर्ल्ड कप जिंकलेला नाही. .Women's T20 World Cup: ऑस्ट्रेलिया ७ व्यांदा विजेते! आजवर कधी अन् कोणत्या देशाने जिंकली ट्रॉफी? जगज्जेत्या कर्णधारांचीही पाहा यादी.दरम्यान, ही स्पर्धा ऑस्ट्रेलियाची स्टार क्रिकेटपटू एलिस पेरीसाठी अत्यंत खास ठरली आहे. ती सातव्यांदा टी२० वर्ल्ड कपचा अंतिम सामना खेळणारी एलिसा हेलीनंतरची दुसरीच क्रिकेटपटू ठरली आहे. महिला किंवा पुरुष खेळाडूंमध्ये हा विश्विक्रम केवळ हेली आणि पेरीच्या नावावर आहे..९ विश्वविजययाशिवाय पेरीसाठी हे एकूण ९ वे विश्वविजेतेपद राहिले आहे. ती ऑस्ट्रेलियाने जिंकलेल्या सर्व ७ टी२० वर्ल्ड कप विजेत्या संघांचा भाग राहिली आहे. म्हणजेच तिने एकही टी२० वर्ल्ड कपचा अंतिम सामना पराभूत झालेला नाही. याशिवाय तिने दोन वनडे वर्ल्ड कपही तिच्या कारकिर्दीत जिंकले आहेत. त्यामुळे ती एकूण ९ विश्वविजेतीपदं जिंकणारी महिला आणि पुरुष खेळाडूंपैकी एकमेव खेळाडू आहे. तिने २०१०, २०१२, २०१४, २०१८, २०२०, २०२३ आणि २०२६ मध्ये टी२० वर्ल्ड कप, तर २०१३ आणि २०२२ मध्ये वनडे वर्ल्ड कप जिंकला आहे..इतरही विक्रमयाशिवाय एलिस पेरी ही ऑस्ट्रेलियासाठी सर्वाधिक टी२० विकेट्स घेणारी दुसऱ्या क्रमांकाची गोलंदाज आहे. पहिल्या क्रमांकावर १५२ विकेट्ससह मेगन शट आहे. तसेच एलिस पेरीने १६ वेळा आंतरराष्ट्रीय टी२०मध्ये सर्वोत्तम खेळाडूचा (Player of the match) पुरस्कारही जिंकला आहे. त्यामुळे ती महिला आंतरराष्ट्रीय टी२०मध्ये सर्वाधिकवेळा सर्वोत्तम खेळाडूचा पुरस्कार जिंकणारी खेळाडू आहे. तिच्यासह अव्वल क्रमांकावर बेथ मुनी आणि स्टोफानी टेलर आहेत, त्यांनीही १६ वेळा हा पुरस्कार जिंकला आहे..Women's T20 World Cup Final: शाब्बास पोरी... बेथ मूनीने मोडला Virat Kohli चा वर्ल्ड रेकॉर्ड! ऑस्ट्रेलियाला जिंकून दिला वर्ल्ड कप.ऑस्ट्रेलियाचा विजयरविवारी झालेल्या अंतिम सामन्यात इंग्लंडने प्रथम फलंदाजी करताना २० षटकात ४ बाद १५० धावा केल्या होत्या. त्यानंतर १५१ धावांचे लक्ष्य ऑस्ट्रेलियाने १७.१ षटकात ३ विकेट्स गमवात १५३ धावा करत पूर्ण केले. बेथ मुनी या सामन्यातील सर्वोत्तम खेळाडू ठरली. तिने ऑस्ट्रेलियासाठी ६४ धावांची खेळी केली, तसेच फोबी लिचफिल्डसोबत (४८) शतकी भागीदारी केली. पेरी १३ धावांवर नाबाद राहिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.