T20 World Cup 2026: ऑस्ट्रेलियाच्या मोठ्या विजयानं टीम इंडियाला मोठा धक्का! सेमीफायनलमध्ये जाण्यासाठी चूरस वाढली

Women's T20 WC, AUS W vs NED W: इंग्लंडमध्ये महिला टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धा सुरू आहे. या स्पर्धेत शनिवारी ऑस्ट्रेलिया महिला संघाने दणदणीत विजयासह भारतीय संघाचे टेन्शन वाढवले आहे. शनिवारी ऑस्ट्रेलियाने नेदरलँड्स महिला संघाला ९८ धावांनी पराभूत केले. ऑस्ट्रेलियाचा हा या स्पर्धेतील सलग तिसरा विजय होता. त्यामुळे त्यांनी ६ गुण मिळवले आहेत. याशिवाय त्यांचा नेट रन रेटही ४.३९१ असा दमदार आहे. त्यामुळे ए गटात ऑस्ट्रेलियाने भारताला मागे टाकत अव्वल क्रमांक मिळवला आहे. .T20 WC: धक्कादायक! भारताच्या प्रमुख खेळाडूला स्ट्रेचरवरून मैदानाबाहेर नेण्यात आले... सर्व खेळाडू तिच्याभवती जमले, चिंता वाढवणारी घटना.या स्पर्धेतील साखळी फेरीत भारत आणि ऑस्ट्रेलिया एकाच गटात आहेत. तसेच दोन गटातून प्रत्येकी अव्वल दोन संघच उपांत्य फेरीत पोहचणार आहेत. ए गटात भारताने २ पैकी २ सामने जिंकले असून ३.९७५ असा नेट रन रेट भारताचा आहे. तसेच बांगलादेश ३ सामन्यांतील दोन विजयांसह तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. दक्षिण आफ्रिका एक विजय आणि एक पराभवासह चौथ्या क्रमांकावर आहे. पाकिस्तान आणि नेदरलँड्स पाचव्या आणि सहाव्या क्रमांकावर असून त्यांनी पहिले तिन्ही सामने पराभूत झाले आहेत. त्यामुळे त्यांचे आव्हान जवळपास संपुष्टात आले आहे. पण पहिल्या चार संघात मोठी चूरस असेल..दरम्यान, भारताचा रविवारी (२१ जून) महत्त्वाचा सामना दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध होणार आहे. हा सामना दोन्ही संघांसाठी महत्त्वाचा असणार आहे. कारण जर हा सामना दक्षिण आफ्रिकेने जिंकला, तर त्यांना उर्वरित सामने त्यांच्यापेक्षा तुलनेने कमकुवत नेदलँड्स आणि बांगलादेशविरुद्ध खेळायचे आहेत. त्यामुळे ते भारताला पराभूत करत पुढचे दोन्ही सामने जिंकून सेमीफायनलमध्ये पोहण्यासाठी दावेदारी ठोकण्याचा प्रयत्न करतील. तसेच भारताचाही हाच प्रयत्न असेल की दक्षिण आफ्रिकेला पराभूत केल्यास मोठा अडथळा दूर होईल. कारण तसं झाल्यास दक्षिण आफ्रिकेच्या अडचणी वाढतील. त्यांना यापूर्वीच ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध पराभव स्वीकारावा लागला आहे. ऑस्ट्रिलियाने नेदरलँड्सला मोठ्या फरकाने हरवल्याने नेट रन रेटमध्येही त्यांनी बाकी संघांना मात दिली आहे. त्याचा धक्का भारतालाही बसला आहे. त्यामुळे आता भारतालाही पुढचे सामने जिंकावेच लागणार आहेत..ऑस्ट्रेलियाचा विजयशनिवारी झालेल्या सामन्यात ऑस्ट्रेलियाने २० षटकात ६ बाद २१९ धावा केल्या होत्या. ऑस्ट्रेलियाकडून बेथ मुनीने ४२ चेंडूत ७४ धावा केल्या, तर ऍश्ले गार्डनरने ५८ धावांची, तर जॉर्जिया वेअरहॅमने वादळी खेळ करताना १८ चेंडूत ४१ धावा चोपल्या. नेदरलँड्सकडून ईरिस झ्विलिंगने सर्वाधिक ३ विकेट्स घेतल्या. कॅरोलिन डी लँगने २ विकेट्स, तर हिदर सिजर्सने १ विकेट घेतली..जे नव्हतं घडायला, तेच झालं! भारताच्या T20 World Cup मोहिमेला धक्का, स्टार खेळाडूची स्पर्धेतून माघार; अनकॅप्ड खेळाडूचा आधार.त्यानंतर २२० धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना नेदरलँड्सला २० षटकात ३ बाद फक्त १२१ धावाच करता आल्या. त्यांच्याकडून कर्णधार बॅबेट डी लीडने ५७ चेंडूत नाबाद ५६ धावा केल्या, तर स्टर कालिसने ४३ चेंडूत ४४ धावा केल्या. बाकी कोणी खास काही केलं नाही. ऑस्ट्रेलियाकडून किम गार्थने २ विकेट्स घेतल्या, तर ऍनाबेल सदरलँड्सने १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.