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T20 World Cup 2026: ऑस्ट्रेलियाच्या मोठ्या विजयानं टीम इंडियाला मोठा धक्का! सेमीफायनलमध्ये जाण्यासाठी चूरस वाढली

Australia Move Top Of Group 1 To Heat Up Semifinal Race: महिला टी२० वर्ल्ड कपमध्ये ऑस्ट्रेलियाने शनिवारी मोठा विजय मिळवला. मात्र यामुळे भारतीय संघाचे टेन्शन वाढले आहे. याशिवाय उपांत्य फेरीसाठीचीही चुरस रंगतदार झाली आहे.
Australia Move Top Of Group 1 To Heat Up Semifinal Race | T20 Women World Cup

Australia Move Top Of Group 1 To Heat Up Semifinal Race | T20 Women World Cup

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

Women's T20 WC, AUS W vs NED W: इंग्लंडमध्ये महिला टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धा सुरू आहे. या स्पर्धेत शनिवारी ऑस्ट्रेलिया महिला संघाने दणदणीत विजयासह भारतीय संघाचे टेन्शन वाढवले आहे. शनिवारी ऑस्ट्रेलियाने नेदरलँड्स महिला संघाला ९८ धावांनी पराभूत केले.

ऑस्ट्रेलियाचा हा या स्पर्धेतील सलग तिसरा विजय होता. त्यामुळे त्यांनी ६ गुण मिळवले आहेत. याशिवाय त्यांचा नेट रन रेटही ४.३९१ असा दमदार आहे. त्यामुळे ए गटात ऑस्ट्रेलियाने भारताला मागे टाकत अव्वल क्रमांक मिळवला आहे.

Australia Move Top Of Group 1 To Heat Up Semifinal Race | T20 Women World Cup
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