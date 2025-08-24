Cricket
AUS vs SA, ODI: १८ षटकार अन् ३६ चौकार! हेड, मार्श अन् ग्रीन बरसले, ऑस्ट्रेलिया ४०० पार; अनेक विक्रम मोडले
Australia record break 432 runs target for South Africa in 3rd ODI: दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध तिसऱ्या वनडेत ऑस्ट्रेलियाने तब्बल ४३२ धावांचे लक्ष्य ठेवले. ट्रॅव्हिस हेड, मिचेल मार्श आणि कॅमेरॉन ग्रीन यांनी शतकं केली.
Summary
ऑस्ट्रेलियाने मॅके येथे दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध तिसऱ्या वनडेत ४३२ धावांचे लक्ष्य ठेवले.
ट्रॅव्हिस हेड, मिचेल मार्श आणि कॅमेरॉन ग्रीन यांनी शतकं केली.
ऑस्ट्रेलियाने वनडे क्रिकेटमधील त्यांची दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वोच्च धावसंख्या उभारली.