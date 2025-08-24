Travis Head, Mitchell Marsh, and Cameron Green
AUS vs SA, ODI: १८ षटकार अन् ३६ चौकार! हेड, मार्श अन् ग्रीन बरसले, ऑस्ट्रेलिया ४०० पार; अनेक विक्रम मोडले

Australia record break 432 runs target for South Africa in 3rd ODI: दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध तिसऱ्या वनडेत ऑस्ट्रेलियाने तब्बल ४३२ धावांचे लक्ष्य ठेवले. ट्रॅव्हिस हेड, मिचेल मार्श आणि कॅमेरॉन ग्रीन यांनी शतकं केली.
  • ऑस्ट्रेलियाने मॅके येथे दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध तिसऱ्या वनडेत ४३२ धावांचे लक्ष्य ठेवले.

  • ट्रॅव्हिस हेड, मिचेल मार्श आणि कॅमेरॉन ग्रीन यांनी शतकं केली.

  • ऑस्ट्रेलियाने वनडे क्रिकेटमधील त्यांची दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वोच्च धावसंख्या उभारली.

