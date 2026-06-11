AUS vs BAN ODI: 0,0,0... ऑस्ट्रेलियाच्या फलंदाजांची बांगलादेशने उडवली दाणादाण! इतिहासात पहिल्यांदाच ओढावली अशी नामुष्की

ऑस्ट्रेलियाचा वनडे संघ सध्या बांगलादेश दौऱ्यावर असून वनडे मालिका खेळत आहे. या मालिकेसाठी पॅट कमिन्स, मिचेल मार्श, ट्रॅव्हिस हेड, मिचेल स्टार्क, हेजलवूड असे अनेक अनुभवी खेळाडूंना विश्रांती देण्यात आली आहे. मात्र यामुळे संघाची कामगिरी घसरली आहे. वनडे मालिकेतील (ODI Cricket) पहिल्या सामन्यात बांगलादेशने (Bangladesh Cricket Team) त्यांना पराभूत केले, त्यानंतर आता दुसऱ्या सामन्यातही ऑस्ट्रेलियाची (Australia Cricket Team) अवस्था फारशी चांगली नाही. .BAN vs AUS 1st ODI: बांगलादेशच्या खेळाडूंनी ऑस्ट्रेलियन कर्णधार जॉश इंग्लिससोबत 'राडा' घातला; मॅच जिंकून मालिकेत घेतली आघाडी.ढाका येथे सुरू असलेल्या दुसऱ्या वनडे सामन्यात ऑस्ट्रेलियाचा प्रभारी कर्णधार जोश इंग्लिसने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. पण ऑस्ट्रेलियाची सुरुवात अत्यंत खराब झाली. पहिल्याच षटकात चौथ्या चेंडूवर मॅथ्यू शॉर्टला तस्किन अहमदने त्रिफळाचीत केले. त्यानंतर दुसऱ्या षटकात मुस्तफिजूर रेहमानने पहिल्याच चेंडूवर कुपर कोनोलीला गोल्डन डकवर माघारी धाडले. त्यानंतर याच षटकाच्या शेवटच्या चेंडूवर मॅथ्यू रेनशॉला मुस्तफिजूर रेहमानने शून्यावर बाद केलं. त्यामुळे पहिल्या दोन्ही षटकात एकही धाव निघाली नाही आणि विशेष म्हणजे ऑस्ट्रेलियाने ३ विकेट्सही गमावल्या. त्यामुळे शुन्यावर तीन विकेट्स अशी बिकट अवस्था त्यांची झाली होती..ऑस्ट्रेलियावर पहिल्यांदा ओढावली नामुष्कीदरम्यान, वनडेत शून्यावर तीन विकेट्स गमावण्याची ऑस्ट्रेलियाची ही पहिलीच वेळ होती. यापूर्वी त्यांच्याबाबतीत असं कधीही झालं नव्हतं. मात्र वनडेत शून्यावर तीन विकेट्स गमावणारा तो तिसरा संघ ठरला. यापूर्वी पाकिस्तानने दोनदा असा नकोसा विक्रम केला आहे. पाकिस्तानने १९८३ मध्ये न्यूझीलंडविरुद्ध एजबस्टनमध्ये शून्यावर ३ विकेट्स गमावल्या होत्या. तसेच १९९७ मध्ये लाहोरमध्ये दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध पाकिस्तानने शून्यावर ३ विकेट्स गमावल्या होत्या. त्यानंतर २००३ मध्ये बांगलादेशने श्रीलंकेविरुद्ध वनडेत शुन्यावर ३ विकेट्स गमावल्या होत्या..लॅब्युशेन - बार्टलेटने सावरला डावदरम्यान, तीन विकेट्सनंतर जोश इंग्लिस आणि ऍलेक्स कॅरेने डाव सावरण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यांची २५ धावांची भागीदारी मुस्तफिजूर रेहमाननेच तोडली. त्याने कॅरेला १३ धावांवर बाद केले. काही वेळात कर्णधार जोश इंग्लिसलाही ३४ धावांवर तन्वीर इस्लामने बाद केले. त्यामुळे ऑस्ट्रेलियाचा अर्धा संघ ६८ धावांवर माघारी परतला होता. कॅमेरॉन ग्रीनही २५ धावा करून बाद झाला..IND vs AUS: रांची, गुवाहाटीतील ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या कसोटी सामन्यांचे गांगुलीकडून समर्थन; म्हणाला, 'ईडन गार्डनवर...'.पण नंतर मार्नस लॅब्युशेन आणि झेव्हियर बार्टलेट यांनी संघाला सावरताना शतकी भागीदारी केली आणि संघाची धावसंख्या ४० षटकांपर्यंत १८० पर्यंत पोहचवली होती. दोघांनीही अर्धशतकेही पूर्ण केली. त्यामुळे ऑस्ट्रेलिया समाधनाकारक धावसंख्येपर्यंत पोहचले असून आता त्यांच्यासमोर हा सामना जिंकून मालिकेत बरोबरी करण्याचे आव्हान आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.