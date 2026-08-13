AUS vs BAN: बांगलादेशसमोर तगड्या ऑगस्ट्रेलियाने गुडघे टेकले; २६ वर्षीय गोलंदाजाने कांगारूंना रडवले, एकटा स्टीव्ह स्मिथ भिडला

AUS vs BAN DARWIN TEST MARATHI NEWS: बांगलादेशचा संघ सध्या ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर असून कसोटी मालिका खेळत आहे. या मालिकेतील पहिल्या कसोटीला डार्विनमध्ये गुरुवारी (१३ ऑगस्ट) सुरुवात झाली आहे. यासह ऑस्ट्रेलियाच्या वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशीप २०२५-२६ मधील पुढच्या टप्प्यालाही सुरुवात झाली. मात्र पहिल्याच कसोटीच्या पहिल्याच दिवशी ऑस्ट्रेलियाचा संघ ढेपाळला. बांगलादेशचा २६ वर्षीय वेगवान गोलंदाज हसन मेहमुद (Hasan Mahmud) याने अफलातून गोलंदाजी करताना ६ विकेट्स घेतल्या. .BAN vs AUS: दिल्लीत जन्म, पंजाबमध्ये गिरवले क्रिकेटचे धडे अन् आता थेट ऑस्ट्रेलियासाठी पदार्पण... कोण आहे Nikhil Chaudhary?.या सामन्यात ऑस्ट्रेलियाचा कर्णधार पॅट कमिन्स याने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. ऑस्ट्रेलियाकडून ट्रॅव्हिस हेड आणि जेक वेदरराल्ड यांनी डावाची सुरुवात केली. त्यांनी सुरुवात संयमी केली होती. त्यांच्यात ४५ धावांची भागीदारीही केली. पण हसनने १२ व्या षटकात वेदरराल्डला आणि १४ व्या षटकात ट्रॅव्हिस हेडला बाद करत ऑस्ट्रेलियाला मोठे धक्के दिले. वेदरराल्ड २३ धावांवर आणि हेड २२ धावांवर बाद झाले. पाठोपाठ मार्नस लॅब्युशेनला १ धावेवर इबादत हुसैनने बाद केले, तर तस्किन अहमदने कॅमेरॉन ग्रीनला १३ धावांवर बाद केल्याने ऑस्ट्रेलियाची अवस्था ४ बाद ७४ धावा झाली होती..पण नंतर स्टीव्ह स्मिथला ऍलेक्स कॅरीची साथ मिळाली होती. त्यांनी ५६ धावांची भागीदारी केली. त्यामुळे ऑस्ट्रेलियाने १२० धावांचा टप्पा ओलांडला होता. पण अखेर त्यांची जोडी ३७ व्या षटकात इबादत हुसैनने तोडली. त्याने कॅरीला ४३ चेंडूत १९ धावांवर असताना त्रिफळाचीत केले. ३९ व्या षटकात ब्यु वेबस्टरला तस्किन अहदने १२ धावांवर बाद केले. त्यानंतर हसन मेहमुदने कर्णधार पॅट कमिन्स (९) आणि मिचेल स्टार्क (१) यांनाही स्वस्तात बाद केले. तरी एक बाजू स्मिथने सांभाळताना अर्धशतक केले होते..स्मिथचा विक्रमस्मिथ (Steve Smith) चांगला खेळत होता त्याने संघाला १८० धावांचा टप्पाही पार करून दिला होता. मात्र त्याचा अडथळा ५१ व्या षटकात हसन मेहमुदनेच दूर केला. स्मिथने १०९ चेंडूत ७ चौकार आणि १ षटकारांसह ७१ धावांची खेळी केली. ही त्याची कसोटीत ५० धावांचा टप्पा पार करण्याची ८२ वी वेळ होती. त्यामुळे ऑस्ट्रेलियासाठी कसोटीत सर्वाधिकवेळा ५० धावांचा टप्पा ओलांडणाऱ्या खेळाडूंमध्ये त्याने तिसऱ्या क्रमांकावरील स्टीव्ह वॉ यांची बरोबरी केली आहे. या दोघांच्या पुढे सध्या केवळ रिकी पाँटिंग (१०३ वेळा) आणि ऍलन बॉर्डर (९० वेळा) आहेत.दरम्यान स्मिथ बाद झाल्यानंतर नॅथन लायनही ५३ व्या षटकाच्या शेवटच्या चेंडूवर ७ धावांवर बाद झाला. त्याने ७ धावा केल्या. त्याच्या बाद होण्यासोबतच ऑस्ट्रेलियाचा डाव १९८ धावांवर संपुष्टात आला..Cricket Australia: IND मध्ये रंगणार AUS vs ENG कसोटी? क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाच्या CEO ने दिले मोठे संकेत; BCCI सोबत चर्चेची शक्यता.हसन मेहमुदची ६ विकेट्सबांगलादेशकडून हसन मेहमुदने सर्वाधिक ६ विकेट्स घेतल्या. तस्किन अहमद आणि इबादत हुसैन यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या. हसन मेहमुद कसोटीत ५ विकेट्स घेण्याची ही तिसरी वेळ आहे. इतकेच नाही, तर ऑस्ट्रेलियात कसोटीमध्ये एका डावात ५ किंवा त्यापेक्षा अधिक विकेट्स घेणारा हसन मेहमुद बांगलादेशचा पहिलाच गोलंदाज ठरला आहे. त्याच्याआधी असा पराक्रम बांगलादेशसाठी कोणालाही करता आला नव्हता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.