Cricket

AUS vs BAN: बांगलादेशसमोर तगड्या ऑगस्ट्रेलियाने गुडघे टेकले; २६ वर्षीय गोलंदाजाने कांगारूंना रडवले, एकटा स्टीव्ह स्मिथ भिडला

HASAN MAHMUD HISTORIC 6-WKT HAUL: बांगलादेशविरुद्ध पहिल्या कसोटीत ऑस्ट्रेलियाचा डाव २०० धावाच्या आतच आटोपला. बांगलादेशचा वेगवान गोलंदाज हसन मेहमुदने अफलातून गोलंदाजी करत ६ विकेट्स घेतल्या.
Hasan Mahmud 6 Wickets

Hasan Mahmud 6 Wickets

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

AUS vs BAN DARWIN TEST MARATHI NEWS: बांगलादेशचा संघ सध्या ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर असून कसोटी मालिका खेळत आहे. या मालिकेतील पहिल्या कसोटीला डार्विनमध्ये गुरुवारी (१३ ऑगस्ट) सुरुवात झाली आहे. यासह ऑस्ट्रेलियाच्या वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशीप २०२५-२६ मधील पुढच्या टप्प्यालाही सुरुवात झाली.

मात्र पहिल्याच कसोटीच्या पहिल्याच दिवशी ऑस्ट्रेलियाचा संघ ढेपाळला. बांगलादेशचा २६ वर्षीय वेगवान गोलंदाज हसन मेहमुद (Hasan Mahmud) याने अफलातून गोलंदाजी करताना ६ विकेट्स घेतल्या.

Hasan Mahmud 6 Wickets
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