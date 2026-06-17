BAN vs AUS: दिल्लीत जन्म, पंजाबमध्ये गिरवले क्रिकेटचे धडे अन् आता थेट ऑस्ट्रेलियासाठी पदार्पण... कोण आहे Nikhil Chaudhary?

AUS vs BAN, 1st T20I: ऑस्ट्रेलियाचा संघ सध्या बांगलादेश दौऱ्यावर आहे. या दौऱ्यातील वनडे मालिका बांगलादेशने जिंकली असून आता टी२० मालिकाही सुरू झाली आहे. या मालिकेतील पहिला सामना बुधवारी (१७ जून) खेळला जात आहे. या सामन्यात ऑस्ट्रेलियासाठी दोन खेळाडूंचे पुनरागमन झाले असून त्यातील एका खेळाडूचा भारताशी खास संबंध आहे. .Nikhil Chaudhary: शुभमन गिलच्या जुन्या सहकाऱ्याची ऑस्ट्रेलिया संघात निवड; ६० वर्षात असे प्रथमच घडणार....या सामन्यात बांगलादेशने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान, ऑस्ट्रेलियासाठी निखिल चौधरी (Nikhil Chaudhary) आणि जोएल डावी (Joel Davie) यांनी पदार्पण केले. यातील ३० वर्षीय निखीलसाठी हे पदार्पण (Debut) खास ठरले. तो भारतात जन्मलेला (Indian Born) पण ऑस्ट्रेलियासाठी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण करणारा फक्त तिसरा खेळाडू ठरला आहे. यापूर्वी रेक्स सेलर्स आणि लिसा स्थळेकर या भारतात जन्मलेल्या क्रिकेटपटूंनी ऑस्ट्रेलियासाठी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळले आहे..कोण आहे निखील?निखील चौधरीचा जन्म ४ मे १९९६ रोजी नवी दिल्लीत झाला. पण तो लहान असतानाच त्याचे आई-वडील पंजाबमध्ये स्थायिक झाले. तिथेच निखीलने क्रिकेटचे धडे गिरवण्यास सुरुवात केली. त्याच्याकडे आक्रमक फलंदाजीसोबतच फिरकी गोलंदाजी करण्याची कला अवगत आहे. त्याने पंजाबकडून १६, १९ आणि २२ वर्षांखालील क्रिकेट खेळल्यानंतर पंजाबच्या वरिष्ठ संघासाठीही पदार्पण केले होते. तो हरभजन सिंगच्या नेतृत्वातही पंजाबसाठी खेळला. त्याची निवड भारताच्या १९ वर्षांखालील संघातही झाली होती..पण तो एकदा ऑस्ट्रेलियात सुट्ट्यांसाठी गेलेला असताना कोविड-१९ मुळे त्याला भारतात परत येत येत नव्हते. त्यामुळे तो ऑस्ट्रेलियात अडकला आणि तिथेच त्याला नवा मार्ग मिळाला. तो सांगतो तिथले वातावरण भारतापेक्षा खूप वेगळे होते. त्याला तिथली संस्कृती आवडली. त्याला ऑस्ट्रेलियात क्रिकेट कारकिर्द घडवायची इच्छा होती. त्यानंतर त्याने तिथील क्रिकेट क्लब नॉर्थन सबर्बसाठी खेळायला सुरुवात केली. तिथे त्याने छाप पाडली. त्याचे प्रशिक्षक आणि ऑस्ट्रेलियाचे माजी क्रिकेटपटू जेम्स होप्स हे बीबीएलमधील होबार्ट हरिकेन्स संघाचाही भाग होते. त्यांच्या शिफारसीमुळे त्याला बीबीएल करार मिळाला. .IND A vs AFG A: भारतीय संघ तीनशे पार... वैभव सूर्यवंशीच्या अपयशानंतरही इतरांनी अफगाणिस्तानला झोडले.यादरम्यान त्याला तिथे राहण्यासाठी वेगवेगळ्या ठिकाणी नोकरीही करावी लागली. त्याने मेक्सिकन रेस्टॉरंट, पोस्टल डेलिव्हरी अशा ठिकाणी काम केली. त्याने बीबीएलमध्ये खेळताना त्याची प्रतिभा दाखवली. त्यानंतर त्याने ऑस्ट्रेलियाच्या देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये तास्मानियाकडून पदार्पण केले. तिथेही त्याने पदार्पणाच्या शेफिल्ड शिल्ड हंगामात प्रभाव पाडला. त्याच्या कामगिरीमुळे त्याला ऑस्ट्रेलिया संघातही स्थान मिळाले असून आता त्याने ऑस्ट्रेलियासाठी पदार्पण केले आहे.निखीलने आत्तापर्यंत ७ प्रथम श्रेणी सामन्यांत एका शतकासह ३९३ धावा आणि ५ विकेट्स घेतल्या आहेत. लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये ९ सामन्यांत १६७ धावा आणि ९ विकेट्स घेतल्या आहेत. त्याने ४८ टी२० सामन्यांमध्ये ८४५ धावा केल्या आहेत आणि १६ विकेट्स घेतल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.