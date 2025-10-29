Cricket

AUS vs IND: सूर्यकुमार - शुभमन गिलला सूर सापडला, पण पहिल्या T20I सामन्यावर पावसाचे पाणी, मॅच रद्द

Rain Washes Out India vs Australia 1st T20I: भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील पहिला टी२० सामना पावसाच्या व्यत्ययामुळे रद्द करण्यात आला. या सामन्यात सूर्यकुमार यादव आणि शुभमन गिल आक्रमक खेळत होते.
Suryakumar Yadav | Australia vs India 1st T20I

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • भारत आणि ऑस्ट्रेलियाच्या पहिल्या टी२० सामन्यात पावसामुळे व्यत्यय आला आणि सामना रद्द करण्यात आला.

  • भारताने ९.४ षटकात १ बाद ९७ धावा केल्या होत्या.

  • सूर्यकुमार यादव आणि शुभमन गिलने आक्रमक फलंदाजी करत अर्धशतकी भागीदारी केली.

