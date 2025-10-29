AUS vs IND: सूर्यकुमार - शुभमन गिलला सूर सापडला, पण पहिल्या T20I सामन्यावर पावसाचे पाणी, मॅच रद्द

भारत आणि ऑस्ट्रेलियाच्या पहिल्या टी२० सामन्यात पावसामुळे व्यत्यय आला आणि सामना रद्द करण्यात आला. भारताने ९.४ षटकात १ बाद ९७ धावा केल्या होत्या. सूर्यकुमार यादव आणि शुभमन गिलने आक्रमक फलंदाजी करत अर्धशतकी भागीदारी केली. .भारत आणि ऑस्ट्रेलिया संघात टी२० मालिकेतील पहिला सामना कॅनबरामधील मनुका ओव्हल स्टेडियमवर बुधवारी (२९ ऑक्टोबर) झाला. या सामन्यात पावसाचा बराच व्यत्यय आला. त्यामुळे पहिल्यात डावात दोनदा मोठा ब्रेक आला. त्यामुळे सामन्यातील षटकेही कमी करण्यात आली होती. मात्र दुसऱ्या ब्रेकनंतर पाऊस मुसळधार झाल्याने अखेर हा सामना रद्द करण्यात आला..IND vs AUS 1st T20I : एवढा लाड! Harshit Rana वरून नेटिझन्सनी गौतम गंभीरला झोडले; फलंदाजीतही दिलंय प्रमोशन, अर्शदीप पुन्हा बळीचा बकरा....या सामन्यात ऑस्ट्रेलियाने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, भारताचा कर्णधार सूर्यकुमार यादव याने सांगितले की भारतीय संघाला प्रथम फलंदाजीच करायची होती. प्रथम फलंदाजीसाठी उतरलेल्या भारताकडून डावाची सुरुवात अभिषेक शर्मा आणि शुभमन गिल यांनी केली. अभिषेक नेहमीप्रमाणे त्याच्या शैलीत आक्रमक फलंदाजी करत होता. त्याने सुरुवातीपासूनच मोठे शॉट्स खेळले होते. पण, त्याला चौथ्या षटकात नॅथन एलिसने बाद केले. त्याचा सोप झेल टीम डेव्हिडने घेतला. त्यामुळे ४ चौकारांसह १४ चेंडूत १९ धावा करून अभिषेक माघारी परतला..तो बाद झाल्यानंतर सूर्यकुमार यादव गिलला साथ देण्यासाठी आला. पण ५ व्या षटकानंतर पावसामुळे सामना पहिल्यांदा थांबवण्यात आला. त्यानंतर साधारण पाऊण तासाने पुन्हा सामना सुरू झाल्यानंतर १८-१८ षटकांचा सामना करण्यात आला होता. परंतु, नंतर दोघंही आक्रमक खेळत होते, त्यातही सूर्यकुमारने सुरुवातीपासून आक्रमक पवित्रा स्वीकारला. .सूर्यकुमारने यादरम्यान आंतरराष्ट्रीय टी२० मध्ये १५० षटकारही पूर्ण केले. गिल आणि सूर्यकुमार यांनी अर्धशतकी भागीदारीही केली होती. पण १० व्या षटकादरम्यानही पुन्हा जोरात पावसाला सुरुवात झाली. त्यामुळे पुन्हा सामना थांबवण्यात आला. अखेर बराच वेळ वाट पाहिल्यानंतर सामना सुरू होण्याच चिन्ह नसल्याने अखेर सामनाधिकाऱ्यांनी हा सामना रद्द केला..AUS vs IND: पहिल्या T20I मध्येही ऑस्ट्रेलियानेच जिंकला टॉस, पण सूर्यकुमारच्या मनासारखा निर्णय घेतला; पाहा Playing XI.सामना रद्द झाला, तेव्हा भारताने ९.४ षटकात १ बाद ९७ धावा केल्या होत्या. भारताकडून सूर्यकुमार यादवने २४ चेंडूत ३ चौकार आणि २ षटकारांसह नाबाद ३९ धावा केल्या, तर शुभमन गिल २० चेंडूत ४ चौकार आणि १ षटकारासह नाबाद ३७ धावा केल्या. हे दोघे गेल्या काही काळापासून फलंदाजीत संघर्ष करत होते. पण या सामन्यातून त्यांना सूर सापडल्याचे दिसल्याने भारतीय संघाचा आणि चाहत्यांना दिलासा मिळाला असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.