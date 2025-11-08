AUS vs IND, 5th T20I: ऑस्ट्रेलियाने टॉस जिंकला, पण भारताला गॅबामध्ये मालिका विजयाची संधी; पाहा Playing XI

भारत आणि ऑस्ट्रेलिया संघात सुरू असलेल्या टी२० मालिकेतील शेवटचा सामना शनिवारी (८ नोव्हेंबर) खेळवला जात आहे. हा सामना ब्रिस्बेनमधील द गॅबा येथे खेळवला जात आहे. भारतीय संघाने काही वर्षांपूर्वी गॅबामध्येच अविस्मरणीय कसोटी विजय मिळवला होता, आता तिथेच भारतीय संघ टी२० सामना खेळायला उतरला आहे. तसेच भारताला पुन्हा एकदा गॅबावर विजय मिळवून मालिका जिंकण्याची संधी आहे. या मालिकेत चुरशीचे सामने पाहायला मिळाले आहेत आता अखेरचा सामनाही रोमांचक होईल, अशी अपेक्षा अनेक चाहत्यांची आहे..Ind vs Aus 5th T20 : आज अखेरचा टी-२० सामना, भारताला परदेशात आणखी एका मालिका विजयाची संधी, किती वाजता सुरु होईल सामना? .पाचव्या टी२० सामन्यात ऑस्ट्रेलियाचा कर्णधार मिचेल मार्शने नाणेफेक जिंकली आहे. त्याने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या मैदानात वेगवान गोलंदाजांना मिळेल, तसेच फलंदाज आणि गोलंदाजांनाही या खेळपट्टीवर मदत मिळेल, असे अंदाज वर्तवण्यात आले आहेत. या सामन्यासाठी भारतीय संघाने एक बदल केला आहे. या सामन्यासाठी तिलक वर्माला विश्रांती देण्यात आली असून रिंकु सिंगला संधी देण्यात आली आहे. तसेच संजू सॅमसनला या सामन्यातही संधी देण्यात आलेली नाही. या सामन्यासाठी ऑस्ट्रेलियाने प्लेइंग इलेव्हनमध्ये बदल केलेला नाही..प्लेइंग इलेव्हन-भारत - अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), रिंकू सिंग, जितेश शर्मा (यष्टीरक्षक), वॉशिंग्टन सुंदर, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंग, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराहऑस्ट्रेलिया - मिचेल मार्श (कर्णधार), मॅथ्यू शॉर्ट, जोश इंग्लिस (यष्टीरक्षक), टिम डेव्हिड, जोश फिलिप, मार्कस स्टॉयनिस, ग्लेन मॅक्सवेल, बेन ड्वारशुई, झेवियर बार्टलेट, नॅथन एलिस, अॅडम झाम्पा..या मालिकेतील पहिलाच सामना पावसामुळे रद्द झाला होता. पण त्यानंतर दुसरा सामना ऑस्ट्रेलियाने जिंकला आणि मालिकेत आघाडी घेतली होती. मात्र नंतर भारताने तिसरा आणि चौथा सामना जिंकून मालिकेत २-१ अशी आघाडी मिळवली. त्यामुळे ही भारतीय संघ मालिका पराभूत होणार नाही हे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे आता भारताला पाचवा सामना जिंकून मालिकाही जिंकण्याची संधी आहे. तसेच असे झाल्यास भारतीय संघासाठी ऑस्ट्रेलिया दौऱ्याचा शेवटही गोड होईल. तसेच जर पाचवा टी२० सामना ऑस्ट्रेलियाने जिंकला, तर मात्र मालिका २-२ अशी बरोबरीत सुटेल..IND vs SA Test: टीम इंडियाचं टेन्शन वाढलं! उपकर्णधार रिषभ पंत दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या कसोटी मालिकेपूर्वी जखमी; पाहा Video.भारत आणि ऑस्ट्रेलिया या दोन संघात आत्तापर्यंत ३२ टी२० सामने खेळवण्यात आले आहेत. यातील २० सामने भारताने जिंकले आहेत, तर ऑस्ट्रेलियाने ११ सामने जिंकले आहेत. एका सामन्याचा निकाल लागलेला नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.