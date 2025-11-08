Cricket

AUS vs IND, 5th T20I: ऑस्ट्रेलियाने टॉस जिंकला, पण भारताला गॅबामध्ये मालिका विजयाची संधी; पाहा Playing XI

Australia vs India 5th T20I Playing XI: भारत आणि ऑस्ट्रेलिया संघातील शेवटचा सामना आज खेळला जात आहे. या सामन्यात ऑस्ट्रेलिया संघाने नाणेफेक जिंकली आहे.
भारत आणि ऑस्ट्रेलिया संघात सुरू असलेल्या टी२० मालिकेतील शेवटचा सामना शनिवारी (८ नोव्हेंबर) खेळवला जात आहे. हा सामना ब्रिस्बेनमधील द गॅबा येथे खेळवला जात आहे. भारतीय संघाने काही वर्षांपूर्वी गॅबामध्येच अविस्मरणीय कसोटी विजय मिळवला होता, आता तिथेच भारतीय संघ टी२० सामना खेळायला उतरला आहे.

तसेच भारताला पुन्हा एकदा गॅबावर विजय मिळवून मालिका जिंकण्याची संधी आहे. या मालिकेत चुरशीचे सामने पाहायला मिळाले आहेत आता अखेरचा सामनाही रोमांचक होईल, अशी अपेक्षा अनेक चाहत्यांची आहे.

