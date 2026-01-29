IND vs AUS: भारताविरुद्धच्या वनडे, टी२० अन् कसोटी मालिकांसाठी ऑस्ट्रेलियाचे संघ जाहीर; नव्या कर्णधाराचीही झाली नियुक्ती

Australia Women Squad for India Series: भारतीय महिला क्रिकेट संघ फेबुवारी-मार्च दरम्यान ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर असणार आहे. या दौऱ्यात भारत आणि ऑस्ट्रेलिया महिला संघांत वनडे, कसोटी आणि टी२० सामन्यांची मालिका खेळली जाणार आहे. या मालिकांसाठी ऑस्ट्रेलिया संघाची घोषणा करण्यात आली आहे. यावेळी ऑस्ट्रेलियाने नव्या कर्णधाराचीही घोषणा केली आहे. या सामन्यानंतर ऑस्ट्रेलियाची सध्याची कर्णधार एलिसा हेली (Alyssa Healy) क्रिकेटमधून निवृत्त होणार आहे. त्यामुळे तिच्या जागेवर सोफी मोलिनेक्स (Sophie Molineux) हिच्याकडे ऑस्ट्रेलियाच्या कर्णधारपदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. .IND vs AUS: ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यातील डे-नाईट कसोटीसाठी भारतीय संघाची घोषणा, तर वनडे-टी२० संघातही मोठा बदल.लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट अशी की एलिसा हेली सध्या भारतविरुद्धच्या वनडे मालिका आणि कसोटी सामन्यासाठी ऑस्ट्रेलियाचे नेतृत्व करेल. पण हे तिचे शेवटचे सामने आहेत. पण ती टी२० मालिका खेळणार नाहीये, त्यामुळे मोलिनेक्स टी२० मालिकेपासून नेतृत्वाची सुरुवात करेल. तसेच हेलीच्या निवृत्तीनंतर ती ऑस्ट्रेलियाच्या वनडे आणि कसोटी संघाचेही नेतृत्व हाती घेईल. भारताच्या या ऑस्ट्रेलिया दौऱ्याला टी२० मालिकेने १५ फेब्रुवारीपासून सुरुवात होणार आहे..या नव्या जबाबदारीबद्दल मोलिनेक्सने आनंद व्यक्त केला आहे. ती ऑस्ट्रेलिया महिला संघाची २१ वी कर्णधार ठरली आहे. तिच्यासमोर भविष्यात पहिले सर्वात मोठे आव्हान टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धा असणार आहे. तथापि, ताहलिया मॅकग्रा ही ऑस्ट्रेलिया संघाची उपकर्णधार म्हणून कायम असेल, तिच्यासोबत ऍश्ले गार्डनरही असेल. दरम्यान, या मोठ्या बदलाशिवाय अन्य फारसे बदल ऑस्ट्रेलिया संघात करण्यात आले नाही. अष्टपैलू निकोला कॅरेला वनडे आणि टी२० मालिकेसाठी पुन्हा ऑस्ट्रेलिया संघात संध मिळाली आहे. तसेच युवा लुसी हेमिल्टन हिला कसोटी संघात संधी मिळाली आहे. मात्र, दिग्गज मेगन शट हिला वनडे संघात संधी न मिळाल्याने सर्वांना आश्चर्य वाटले आहे..IND vs AUS: ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यासाठी भारताच्या वनडे अन् टी२० संघाची घोषणा; अमरावतीच्या खेळाडूला ७ वर्षांनी संधी.भारताचा ऑस्ट्रेलिया दौराभारतीय महिला संघाच्या या दौऱ्यात तीन टी२० सामन्यांची मालिका १५ ते २१ फेब्रुवारी दरम्यान खेळली जाणार आहे. त्यानंतर २४ ते १ फेब्रुवारीदरम्यान वनडे मालिका खेळली जाईल, तर ६ ते ९ मार्च दरम्यान दिवस-रात्र कसोटी सामना खेळला जाणार आहे.ऑस्ट्रेलिया माहिला संघ -टी२० संघ -सोफी मोलिनेक्स (कर्णधार), अॅश्ले गार्डनर (उपकर्णधार), ताहलिया मॅकग्रा (उपकर्णधार), डार्सी ब्राउन, निकोला कॅरे, किम गार्थ, ग्रेस हॅरिस, फोबी लिचफिल्ड, बेथ मूनी, एलिस पेरी, मेगन शट, अॅनाबेल सदरलँड, जॉर्जिया वॉल, जॉर्जिया वेअरहॅम वनडे संघ - एलिसा हेली (कर्णधार), सोफी मोलिनेक्स (उपकर्णधार), डार्सी ब्राउन, निकोला कॅरे, अॅश्ले गार्डनर, किम गार्थ, अलाना किंग, फोबी लिचफिल्ड, बेथ मूनी, ताहलिया मॅकग्रा, एलिस पेरी, अॅनाबेल सदरलँड, जॉर्जिया व्होल, जॉर्जिया वेअरहॅम कसोटी संघ - एलिसा हेली (कर्णधार), सोफी मोलिनेक्स (उपकर्णधार), डार्सी ब्राउन, अॅश्ले गार्डनर, किम गार्थ, लुसी हॅमिल्टन, अलाना किंग, फोबी लिचफिल्ड, बेथ मूनी, ताहलिया मॅकग्रा, एलिस पेरी, अॅनाबेल सदरलँड, जॉर्जिया वॉल, जॉर्जिया वेअरहॅम..ऑस्ट्रेलिया महिला विरुद्ध भारतीय महिला वेळात्रपत्रकटी२० मालिका१५ फेब्रुवारी - पहिला टी२० सामना, सिडनी (दु. १.३० वाजता)१९ फेब्रुवारी - दुसरा टी२० सामना, कॅनबरा (दु. १.३० वाजता)२१ फेब्रुवारी - तिसरा टी२० सामना, ऍडलेड, (दु. २.०० वाजता)वनडे मालिका२४ फेब्रुवारी - पहिला वनडे सामना, ब्रिस्बेन (स. ९.०० वाजता)२७ फेब्रुवारी - दुसरा वनडे सामना, होबार्ट (स. ९.०० वाजता)१ मार्च - तिसरा वनडे सामना, होबार्ट (स. ९.०० वाजता)कसोटी सामना६ ते ९ मार्च - दिवस-रात्र कसोटी सामना (स. ११ वाजता).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.