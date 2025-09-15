Cricket
IND vs PAK: पाकिस्तानविरुद्ध विजयानंतर भारताच्या सायलंट किलरला मिळालं 'इम्पॅक्ट प्लेअर' मेडल; पाहा ड्रेसिंग रुममधील Video
Impact Player medal after India’s win over Pakistan: भारताने आशिया कप २०२५ मध्ये पाकिस्तान विरुद्ध ७ विकेट्सने विजय मिळवला. यानंतर भारतीय संघाच्या ड्रेसिंग रुममध्ये इम्पॅक्ट प्लेअर मेडल देण्यात आले.
Summary
आशिया कप २०२५ मध्ये भारताने पाकिस्तानविरुद्ध ७ विकेट्सने विजय मिळवला.
सामन्यानंतर अक्षर पटेलला 'इम्पॅक्ट प्लेअर' मेडल देण्यात आले.
बीसीसीआयने सामन्यानंतरचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर केला.