IND vs NZ, ODI: गौतम गंभीरची स्ट्रॅटजी काही कळेना... दुखापतग्रस्त वॉशिंग्टन सुंदरच्या जागी संघात घेतलं चर्चेत नसलेल्या खेळाडूला

Washington Sundar ruled out of ODI series: भारतीय क्रिकेट संघाला न्यूझीलंडविरुद्धच्या वनडे मालिकेत मोठे धक्के बसले आहेत. वॉशिंग्टन सुंदर दुखापतग्रस्त झाल्याने वनडे मालिकेतून बाहेर झाला आहे. त्याच्या बदली खेळाडूचीही घोषणा झाली आहे.
Washington Sundar

Washington Sundar

India vs New Zealand ODI Series: भारतीय क्रिकेट संघ सध्या न्यूझीलंडविरुद्ध वनडे मालिका खेळत आहे. मात्र ही मालिका सुरू असतानाच भारतीय संघाला (Team India) मोठे धक्के बसत आहेत. यापूर्वीच रिषभ पंत दुखापतीमुळे या वनडे मालिकेतून बाहेर झाला आहे.

आता आणखी एक खेळाडू संपूर्ण मालिकेतून बाहेर झाला आहे. हा खेळाडू म्हणजे अष्टपैलू वॉशिंग्टन सुंदर (Washington Sundar). आता त्याच्या बदली खेळाडूचीही घोषणा बीसीसीआयने (BCCI) केली आहे.

IND vs NZ: Virat Kohli त्याचे सामनावीर ट्रॉफी कुठे ठेवतो? न्यूझीलंडविरुद्ध पुरस्कार जिंकल्यानंतर सांगून टाकलं
