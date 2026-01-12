IND vs NZ, ODI: गौतम गंभीरची स्ट्रॅटजी काही कळेना... दुखापतग्रस्त वॉशिंग्टन सुंदरच्या जागी संघात घेतलं चर्चेत नसलेल्या खेळाडूला

India vs New Zealand ODI Series: भारतीय क्रिकेट संघ सध्या न्यूझीलंडविरुद्ध वनडे मालिका खेळत आहे. मात्र ही मालिका सुरू असतानाच भारतीय संघाला (Team India) मोठे धक्के बसत आहेत. यापूर्वीच रिषभ पंत दुखापतीमुळे या वनडे मालिकेतून बाहेर झाला आहे. आता आणखी एक खेळाडू संपूर्ण मालिकेतून बाहेर झाला आहे. हा खेळाडू म्हणजे अष्टपैलू वॉशिंग्टन सुंदर (Washington Sundar). आता त्याच्या बदली खेळाडूचीही घोषणा बीसीसीआयने (BCCI) केली आहे..IND vs NZ: Virat Kohli त्याचे सामनावीर ट्रॉफी कुठे ठेवतो? न्यूझीलंडविरुद्ध पुरस्कार जिंकल्यानंतर सांगून टाकलं.रविवारी (११ जानेवारी) वडोदरामध्ये न्यूझीलंडविरुद्ध झालेल्या पहिल्या वनडेत गोलंदाजी करताना सुंदर दुखापतग्रस्त झाला होता. त्याच्याबद्दल बीसीसीआने माहिती दिली की भारताचा रविवारी वडोदरामध्ये पहिल्या वनडेत गोलंदाजी दरम्यान सुंदरने त्याच्या बरगडीच्या खालच्या बाजूला वेदना होत असल्याची तक्रार केली होती. त्यामुळे त्याचे स्कॅन करण्यात आले असून आता बीसीसीआय मेडिकल टीम तज्ज्ञांना भेटून त्यावर सल्लामसलत करेल..पण यादरम्यान न्यूझीलंडविरुद्धच्या वनडे मालिकेतील उर्वरित दोन्ही सामन्यातून सुंदर बाहेर झाला आहे. त्यामुळे त्याच्या जागेवर बदली खेळाडू म्हणून आयुष बडोनीला (Ayush Badoni) संधी देण्यात आली आहे. तो १४ जानेवारी रोजी होणाऱ्या दुसऱ्या वनडेपूर्वी राजकोटमध्ये भारतीय संघात सामील होईल. बडोनीला पहिल्यांदाच भारतीय संघात संधी मिळाली आहे. दिल्लीकडून बडोनी देशांतर्गत क्रिकेट खेळतो. त्याने १९ वर्षांखालील भारतीय संघाचे आणि भारतीय अ संघाचेही प्रतिनिधित्व केले आहे. तो विजय हजारे ट्रॉफी २०२५-२६ स्पर्धेतही खेळला, पण त्याला फारशी फलंदाजीची संधी मिळाली नाही. तो पार्टटाईम गोलंदाजीही करतो. त्याने रेल्वेविरुद्ध ३ विकेट्सही घेतले होते. बडोनीने २१ प्रथम श्रेणी सामन्यात १६८१ धावा केल्या आहेत आणि लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये २७ सामन्यांत ६९३ धावा केल्या आहेत. टी२०मध्ये तो ९६ सामने खेळला असून १७८८धावा केल्या आहेत. त्याने वरिष्ठ स्तरावर ५७ विकेट्सही घेतल्या आहेत..ऋतुराज, पडिक्कलला संधी नाहीचतथापि, एकिकडे विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये ऋतुराज गायकवाड (Ruturaj Gaikwad) आणि देवदत्त पडिक्कल (Devdutt Padikkal) यांनी त्यांच्या खेळाने सर्वांना प्रभावित केले होते. ऋतुराज दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या वनडे मालिकेतही खेळला होता, ज्यात त्याने शतकही केले होते. तसेच पडिक्कलने विजय हजारे ट्रॉफी २०२५-२६ मध्ये ४ शतकांसह सर्वाधिक धावा केल्या आहेत. त्याने ६५० हून अधिक धावा केल्या आहेत. त्यामुळे त्याचीही बरीच चर्चा होती. मात्र त्यांच्याही आधी बडोनीला संधी मिळाल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत..भारताचा दुसऱ्या आणि तिसऱ्या वनडेसाठी संघशुभमन गिल (कर्णधार), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (यष्टीरक्षक), श्रेयस अय्यर (उपकर्णधार), रवींद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, नितीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंग, यशस्वी जैस्वाल, ध्रुव जुरेल (यष्टीरक्षक), आयुष बडोनी.IND vs NZ 2nd ODI : वॉशिंग्टन सुंदर OUT, २ खेळाडू IN! दुसऱ्या वन डेसाठी अशी असेल टीम इंडियाची प्लेइंग इलेव्हन.रिषभ पंतही झालाय बाहेरदरम्यान, न्यूझीलंडविरुद्धच्या वनडे मालिकेपूर्वीच सरावादरम्यान रिषभ पंत दुखापतग्रस्त झाला होता. त्यामुळे तोही या मालिकेतून बाहेर झाला आहे. त्याच्या जागेवर ध्रुव जुरेलला संघात संधी देण्यात आली आहे. जुरेलने विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये प्रभावी कामगिरी केली आहे. त्याने ७ सामन्यांत २ शतके आणि ४ अर्धशतकांसह ५५८ धावा केल्या आहेत.टी२० वर्ल्ड कपपूर्वी भारताची चिंता वाढली७ फेब्रुवारीपासून भारतीय संघाला टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धा खेळायची आहे. या स्पर्धेसाठीही वॉशिंग्टन सुंदर भारतीय संघाचा भाग आहे. त्यामुळे त्याची दुखापत फार गंभीर नसावी अशीच आशा भारतीय संघाला असणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.