MI vs CSK: चेन्नईचा आता मुंबईशी सामना, पण IPL 2026 मधून बाहेर झालेल्या आयुष म्हात्रेची जागा घेणार कोण? हे आहेत ३ पर्याय

Chennai Super Kings Marathi News: चेन्नई सुपर किंग्सला (CSK) सध्या खेळाडूंच्या दुखापतीची चिंता सतावत आहे. IPL 2026 स्पर्धेला सुरुवात होण्यापूर्वीच आधीच वेगवान गोलंदाज नॅथन एलिस दुखापतीमुळे हंगामातून बाहेर झाला. तसेच एमएस धोनीही पोटरीच्या दुखापतीतून सावरत आहे. यातच स्पर्धा सुरू झाल्यानंतर पाच सामन्यांनंतर वेगवान गोलंदाज खलील अहमदला मांडीच्या दुखापतीमुळे स्पर्धेतून बाहेर व्हावे लागले. यानंतर आता १८ वर्षीय फलंदाज आयुष म्हात्रेलाही (Ayush Mhatre) स्पर्धेतून बाहेर व्हावे लागले आहे. .CSK ला जबरदस्त धक्का! फॉर्ममध्ये असलेला आयुष म्हात्रे IPL 2026 मधून झाला बाहेर, नेमकं काय घडलं?.आयुषला १८ एप्रिल रोजी सनरायझर्स हैदराबादविरुद्ध फलंदाजी करताना हॅमस्ट्रिंगची दुखापत (Hamstring Injury) झाली. ही दुखापत गंभीर असून त्याचे नुकतेच मुंबईत स्कॅन करण्यात आले, ज्यानंतर त्याला आयपीएल २०२५ स्पर्धेतून बाहेर व्हावे लागणार असल्याचे स्पष्ट झाले. चेन्नईने दिलेल्या माहितीनुसार त्याला या दुखापतीतून सावरण्यासाठी ६ ते १२ आठवड्यांचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे..आयुष चेन्नई सुपर किंग्सचा अत्यंत महत्त्वाच खेळाडू होता. त्याने या हंगामात चेन्नईसाठी तिसऱ्या क्रमांकावर खेळताना सातत्यपूर्ण कामगिरी केली होती. त्याच्या आक्रमक फलंदाजीमुळे चेन्नईच्या फलंदाजी मजबूत वाटत होती. त्याने आयपीएल २०२६ हंगामात ६ सामन्यांत चेन्नईसाठी सर्वाधिक २०१ धावाही केल्या. यामध्ये दोन अर्धशतकांचा समावेश आहे. त्यामुळे दमदार फॉर्ममध्ये असलेल्या आयुषचे स्पर्धेतून बाहेर होणे, हा चेन्नईसाठी अत्यंत मोठा धक्का मानला जात आहे. त्यामुळे आता त्याच्या जागेवर कोणाला खेळवायचे हा मोठा प्रश्नही चेन्नईसमोर असेल.आधीच आयपीएल २०२६ मधील ६ सामन्यांपैकी ४ सामने गमावल्याने चेन्नईसाठी पुढचे सर्व सामने महत्त्वाचे झाले आहेत. त्यांचा सातवा सामना वानखेडे स्टेडियमवर मुंबई इंडियन्सविरुद्ध गुरुवारी (२३ एप्रिल) होणार आहे. हा आयपीएलमधील बहुप्रतिक्षित सामन्यांपैकी एक आहे. त्यामुळे या सामन्याकडे सर्वांचेच लक्ष आहे. अशात या सामन्यात आयुषची प्लेइंग इलेव्हनमधील जागा कोण घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष असणार आहे..चेन्नईकडे सध्या आयुषची जागा घेण्यासाठी उर्विल पटेल, प्रशांत वीर आणि कार्तिक शर्मा हे तीन पर्याय आहेत. यष्टीरक्षक फलंदाज असलेल्या उर्विल चेन्नईची आयुषची जागा घेण्यासाठी पहिली पसंती ठरण्याची अधिक शक्यता आहे. गुजरातच्या उर्विलकडे (Urvil Patel) स्फोटक फलंदाजी करण्याची क्षमता आहे. त्याच्या नावावर २८ चेंडू शतक करण्याचाही विक्रम आहे. त्याने गेल्या हंगामात चेन्नईसाठी पदार्पण करताना ३ सामने खेळले होते, ज्यात त्याने २१२ च्या स्ट्राईक रेटने फलंदाजी केली होती. त्यामुळे आयुषच्या जागेवर २७ वर्षीय उर्विलला पहिले प्राधान्य मिळण्याची शक्यता आहे..याशिवाय १४.२० कोटी रुपयांना संघात घेतलेल्या यवा प्रशांत वीर आणि कार्तिक शर्मा (Prashant Veer and Kartik Sharma) यांच्यापैकी एकाला देखील प्लेइंग इलेव्हनमध्ये संधी मिळू शकते. प्रशांतने या हंगामात २ सामने खेळले आहेत. त्याने रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूविरुद्धच्या सामन्यात ४३ धावा करून प्रभावित केले होते. कार्तिक शर्माला मात्र ३ सामने खेळल्यानंतरही अद्याप प्रभाव पाडता आलेला नाही. मात्र चेन्नईने अत्यंत विश्वास ठेवून प्रशांत आणि कार्तिक यांना घेतले आहे. त्यामुळे त्यांचाही विचार आयुषच्या जागेवर खेळवण्यासाठी होऊ शकतो.तथापि, चेन्नईकडून एमएस धोनी कधी पुनरागमन करणार हे देखील अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. पण जर धोनी मुंबई इंडियन्सविरुद्धच्या सामन्यातून पुनरागमन करणार असेल, तर तो देखील आयुषच्या जागेवर प्लेइंग इलेव्हनमध्ये येऊ शकतो. मात्र याची शक्यता अत्यंत कमी आहे.